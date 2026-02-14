हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHangover Causes: शराब पीने के बाद अगले दिन क्यों होता है हैंगओवर, जानें क्या कहता है साइंस

Hangover Causes: शराब पीने के बाद अगले दिन क्यों होता है हैंगओवर, जानें क्या कहता है साइंस

Hangover Causes: शराब पीने के बाद अगले दिन अक्सर काफी ज्यादा हैंगओवर होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और साइंस क्या कहता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

Hangover Causes: अक्सर शराब पीने के बाद तेज सिर दर्द, मुंह सूखना और जी मिचलाना जैसे भारी एहसास होते हैं. लेकिन हैंगओवर आमतौर पर शराब पीने के पीक पर नहीं होता. इसके बजाय यह अगली सुबह तब होता है जब खून में अल्कोहल का लेवल गिरने लगता है. साइंस के मुताबिक हैंगओवर सिर्फ एक वजह से नहीं होता. यह शरीर के अंदर होने वाली कई मुश्किल फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया की वजह से होता है.

डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी वजह 

अल्कोहल एक डाइयूरेटिक की तरह काम करता है. इसका मतलब है कि यह आपकी किडनी को नॉर्मल से ज्यादा यूरिन बनाने पर मजबूर करता है. यही वजह है कि आपके शरीर से काफी मात्रा में पानी और सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं. यह हाइड्रेशन अगले दिन सिर दर्द, चक्कर आना, मुंह सूखना और तेज प्यास लगने की मुख्य वजहों में से एक है. जब शरीर में लिक्विड की कमी होती है तो दिमाग भी लिक्विड की कमी की वजह से कुछ समय के लिए थोड़ा सिकुड़ सकता है. इससे तेज सिर दर्द होता है. 

एसीटैल्डिहाइड टॉक्सिसिटी

जब अल्कोहल शरीर में जाता है तो लीवर उसे तोड़ने का काम करता है. इस प्रक्रिया में बनने वाला पहला कंपाउंड एसीटैल्डिहाइड है. यह काफी जहरीला और कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ होता है जो असल में शराब से भी ज्यादा नुकसानदायक है. अगर यह शरीर से जितनी तेजी से निकल पाता है उससे ज्यादा तेजी से बनता है तो इससे जी मिचलाना, पसीना आना, चेहरे पर लाली और दिल की धड़कन तेज होना जैसे लक्षण दिखते हैं. 

लो ब्लड शुगर 

शराब लीवर की ग्लूकोस बनाने की क्षमता में रूकावट डालती है. यह नार्मल ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी होता है. जब ब्लड शुगर गिरता है तो शरीर थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और यहां तक की कंपकंपी के साथ रिएक्ट करता है. अचानक एनर्जी  क्रैश से पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने के बाद सुबह लोग अक्सर थका हुआ और कांपते हुए क्यों महसूस करते हैं.

गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जलन 

शराब पेट की परत में जलन पैदा करती है और एसिड का बनाना बढ़ाती है. इस सूजन से पेट में दर्द, उल्टी और आमतौर पर बेचैनी महसूस हो सकती है. जो लोग खाली पेट शराब पीते हैं उन पर यह असर और भी ज्यादा हो सकते हैं. 

अगली सुबह ज्यादा बुरा  महसूस होने के पीछे की वजह 

हैंगओवर आमतौर पर तब ज्यादा होता है जब ब्लड अल्कोहल लेवल जीरो हो जाता है. उस समय आपका शरीर डिहाइड्रेशन, टॉक्सिन बिल्डअप, लो ब्लड शुगर, पेट में जलन और खराब नींद से जूझ रहा होता है.

स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 14 Feb 2026 06:07 PM (IST)
