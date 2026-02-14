Valentine’s Day 2026: आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है. आपको बता दें कि यह वेलेंटाइन वीक 7 फरवरी से शुरू होता है और आज के दिन खत्म होता है. इस पूरे हफ्ते कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. साथ ही बाजारों में गुलाब खूब बिकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उस गुलाब के बारे में जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसकी कीमत में एक प्राइवेट जेट तक आ सकता है.

वह गुलाब जिसे बनाने में 15 साल लगे

जूलियट रोज को मशहूर ब्रिटिश ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने बनाया था. इस अनोखे फूल को बनाना कोई रातों-रात का काम नहीं था. इसे परफेक्ट खिलने के लिए उन्हें लगभग 15 साल तक ध्यान से क्रॉस ब्रीडिंग, एक्सपेरिमेंट और सुधार करना पड़ा.

ऐसा कहा जाता है कि इस डेवलप करने के प्रक्रिया में £3 मिलियन से ज्यादा खर्च आया. अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो तो यह कीमत 30 से 40 करोड़ रुपये हो जाती है. सिर्फ यही बात इसे अब तक उगाए गए सबसे महंगे फूलों में से एक बनती है.

रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीमत

जब 2006 में चेल्सी फ्लावर शो में जूलियट रोज को पहली बार दिखाया गया तो इसने बागवानी की दुनिया को हैरान कर दिया. पहले फूल की कीमत कथित तौर पर 15.8 मिलियन डॉलर थी. इस वैल्यूएशन ने इसे दुनिया के सबसे महंगे गुलाब का टाइटल दिलाया. कीमत इतनी ज्यादा थी की यह दुनिया भर की हेडलाइन और लग्जरी चर्चाओं में शामिल हो गया.

जूलियट रोज इतना खास क्यों है

अपनी कीमत के अलावा जूलियट रोज अपनी शानदार सुंदरता के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. इसमें हल्का खुबानी जैसा रंग, मुलायम लेयर वाली पंखुड़ी और एकदम गोल फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है. गुलाब में हल्की चाय की खुशबू होती है जो इसकी खूबसूरती और अपील को और भी बढ़ाती है. जूलियट रोज सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि यह सालों की लगन, साइंटिफिक ब्रीडिंग और आर्टिस्टिक विजन को दिखाता है. आपको बता दें कि इसकी सुगंध काफी ज्यादा तीव्र नहीं होती बल्कि इसमें हल्की चाय जैसी कोमल और मीठी खुशबू आती है. इसी के साथ अपनी भव्यता और पीच रंग की वजह से यह लग्जरी शादियों और बुके के लिए सबसे ज्यादा मांग में रहता है. इसका पौधा देर से वसंत से शुरू होकर शरद ऋतु तक बार-बार फूल देता है. एक जूलियट रोज के फूल में लगभग 90 से 92 पंखुड़ियां होती हैं.

