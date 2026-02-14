हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजValentine’s Day 2026: दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन-सा है? कीमत इतनी ज्यादा कि आ जाएगा प्राइवेट जेट

Valentine’s Day 2026: दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन-सा है? कीमत इतनी ज्यादा कि आ जाएगा प्राइवेट जेट

Valentine’s Day 2026: आज वैलेंटाइन डे के मौके पर बाजारों में गुलाब की खूब बिक्री हो रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा गुलाब कौन सा है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Feb 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Valentine’s Day 2026: आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है. आपको बता दें कि यह वेलेंटाइन वीक 7 फरवरी से शुरू होता है और आज के दिन खत्म होता है. इस पूरे हफ्ते कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. साथ ही बाजारों में गुलाब खूब बिकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उस गुलाब के बारे में जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि उसकी कीमत में एक प्राइवेट जेट तक आ सकता है.

वह गुलाब जिसे बनाने में 15 साल लगे 

जूलियट रोज को मशहूर ब्रिटिश  ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने बनाया था. इस अनोखे फूल को बनाना कोई रातों-रात का काम नहीं था. इसे परफेक्ट खिलने के लिए उन्हें लगभग 15 साल तक ध्यान से क्रॉस ब्रीडिंग, एक्सपेरिमेंट और सुधार करना पड़ा.

ऐसा कहा जाता है कि इस डेवलप करने के प्रक्रिया में £3 मिलियन से ज्यादा खर्च आया. अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो  तो यह कीमत 30 से 40 करोड़ रुपये हो जाती है. सिर्फ यही बात इसे अब तक उगाए गए सबसे महंगे फूलों में से एक बनती है. 

रिकॉर्ड तोड़ने वाली कीमत 

जब 2006 में चेल्सी फ्लावर शो में जूलियट रोज को पहली बार दिखाया गया तो इसने बागवानी की दुनिया को हैरान कर दिया. पहले फूल की कीमत कथित तौर पर 15.8 मिलियन डॉलर थी. इस वैल्यूएशन ने इसे दुनिया के सबसे महंगे गुलाब का टाइटल दिलाया. कीमत इतनी ज्यादा थी की यह दुनिया भर की हेडलाइन और लग्जरी चर्चाओं में शामिल हो गया.

जूलियट रोज इतना खास क्यों है 

अपनी कीमत के अलावा जूलियट रोज अपनी शानदार सुंदरता के लिए भी काफी पसंद किया जाता है. इसमें हल्का खुबानी जैसा रंग, मुलायम लेयर वाली पंखुड़ी और एकदम गोल फूल जैसा स्ट्रक्चर होता है. गुलाब में हल्की चाय की खुशबू होती है जो इसकी खूबसूरती और अपील को और भी बढ़ाती है. जूलियट रोज सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि यह सालों की लगन, साइंटिफिक ब्रीडिंग और आर्टिस्टिक विजन को दिखाता है. आपको बता दें कि इसकी सुगंध काफी ज्यादा तीव्र नहीं होती बल्कि इसमें  हल्की चाय  जैसी कोमल और मीठी खुशबू आती है. इसी के साथ अपनी भव्यता और पीच रंग की वजह से यह लग्जरी शादियों और बुके के लिए सबसे ज्यादा मांग में रहता है. इसका पौधा देर से वसंत से शुरू होकर शरद ऋतु तक बार-बार फूल देता है. एक  जूलियट रोज के फूल में लगभग 90 से 92 पंखुड़ियां होती हैं.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान में संसद को कहते हैं शूरा-ए-मिल्ली, जानें हमारे पड़ोसी मुल्कों में संसद के क्या नाम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Feb 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Juliet Rose Valentine's Day 2026 Expensive Rose
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

SBI Mutual Fund IPO: Indian Investment Culture का बड़ा Signal | Paisa Live
Gold-Silver ETFs पर SEBI का नया Rule, Investors को मिलेगा Protection | Paisa Live
India-US Trade Deal: 18% Tariff से China पीछे, Exports को मिलेगा Mega Boost | Paisa Live
Adiyogi के सामने Sadhguru की महाशिवरात्रि की सबसे बड़ी तैयारी!
Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Exclusive: सीएम रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
CM रेखा गुप्ता ने गिनवाईं दिल्ली सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, शिक्षा- स्वास्थ्य पर बताया विजन
इंडिया
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
'एअर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट, मणिपुर जाने के लिए कांग्रेस ने किया था बुक', पवन खेड़ा का दावा
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
ट्रेंडिंग
Video: ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ऐन वक्त पर बंद हुआ वंदेभारत का गेट तो परेशान हुआ यात्री, फिर RPF ने जो किया देख कर खुश हो जाएगा दिल
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget