हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWomen's Day 2026: महिला दिवस कब और क्यों मनाते हैं? जानें इस साल की थीम

Women's Day 2026: महिला दिवस कब और क्यों मनाते हैं? जानें इस साल की थीम

वर्ष 2026 में भी महिला दिवस 8 मार्च, रविवार को मनाया जा रहा है. महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को याद करना है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. यह दिन सिर्फ महिलाओं को सम्मान देने का अवसर नहीं है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के संदेश को फैलाने का दिन भी है. वर्ष 2026 में भी महिला दिवस 8 मार्च, रविवार को मनाया जा रहा है. महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को याद करना है. यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जब महिलाओं को बराबरी के अवसर मिलते हैं, तो पूरा समाज और देश तरक्की की ओर बढ़ता है.

महिला दिवस का इतिहास

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी. उस समय दुनिया के कई हिस्सों में महिलाएं अपने कामकाजी अधिकार, बेहतर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए संघर्ष कर रही थीं. 1908, न्यूयॉर्क में हजारों महिलाओं ने अपने काम के घंटे कम करने और बेहतर वेतन पाने के लिए प्रदर्शन किया. 1910, जर्मनी की सामाजिक कार्यकर्ता क्लारा ज़ेटकिन ने कोपेनहेगन सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि हर साल एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए.1911, पहली बार महिला दिवस कई यूरोपीय देशों में मनाया गया. 1975, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया. तब से यह दिन पूरी दुनिया में महिलाओं की समानता, हक और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है. 

 8 मार्च को महिला दिवस क्यों मनाया जाता है?

8 मार्च को महिला दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिका में हुई. उस समय कामकाजी महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए मार्च और प्रदर्शन किए थे. इसके बाद यूरोप की महिलाएं भी इस आंदोलन का समर्थन करने लगीं. 

विशेष रूप से, 1917 में रूस में महिलाओं ने ब्रेड और पीस (रोटी और शांति) की मांग करते हुए हड़ताल की, इस हड़ताल के परिणामस्वरूप सम्राट निकोलस ने सत्ता छोड़ दी और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला. यही कारण है कि 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता मिली. 

महिला दिवस का महत्व

महिला दिवस सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह जागरूकता और बदलाव का दिन है. इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करना, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना, महिलाओं की उपलब्धियों और संघर्ष को सम्मान देना है. आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, खेल, कला, व्यापार और समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं. महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं के बिना समाज का विकास अधूरा है. 

महिला दिवस 2026 की थीम

इस वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम दान से लाभ (Give to Gain) है.इसका मतलब है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे मदद, समर्थन या अवसर तो इसका लाभ न सिर्फ सामने वाले को बल्कि आपको भी मिलता है. इस थीम के माध्यम से लोगों को लैंगिक समानता बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 8 मार्च को कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. कई देशों में यह दिन सरकारी छुट्टी भी होता है. 

Published at : 28 Feb 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
International Womens Day Womens Day 2026 8 March Womens Day Womens Day Theme 2026

