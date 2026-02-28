हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIsrael Attack On Iran: ईरान या इजरायल किसकी करेंसी है ताकतवर, जानें डॉलर के मुकाबले कितनी वैल्यू

Israel Attack On Iran: ईरान या इजरायल किसकी करेंसी है ताकतवर, जानें डॉलर के मुकाबले कितनी वैल्यू

Israel Attack On Iran: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. इसी बीच जानते हैं कि दोनों देशों की करेंसी में कौन ज्यादा ताकतवर है और यूएस डॉलर के मुकाबले इनकी कितनी वैल्यू है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Feb 2026 01:20 PM (IST)
Preferred Sources

Israel Attack On Iran: इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ चुका है. इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में विशेष और स्थायी आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी है. इस तनाव के बीच दुनिया का ध्यान ना सिर्फ दोनों देशों की मिलिट्री ताकत पर है बल्कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी है. आइए जानते हैं कि इजरायल की करेंसी इजरायली न्यू शेकेल ज्यादा मजबूत है या फिर ईरान की करेंसी रियाल.

इजरायली न्यू शेकेल और ईरानी रियाल में कौन मजबूत?

लेटेस्ट एक्सचेंज रेट के मुताबिक 1 यूएस डॉलर लगभग 3.14 इजरायली न्यू शेकेल के बराबर है. इसी के साथ 1 यूएस डॉलर ओपन मार्केट में लगभग 16,64,000 ईरानी रियाल के बराबर है. इतना बड़ा अंतर ईरान की तुलना में इजरायल की करेंसी की मजबूती को साफ दिखाता है. 

 कैसे है इजरायल की करेंसी मजबूत?

दरअसल इजरायली शेकेल की मजबूती के पीछे सबसे बड़ी वजह इजरायल का शक्तिशाली टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर है. इजरायल को दुनिया के लीडिंग टेक्नोलॉजी हब में से एक माना जाता है. यहां टेक एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के जरिए अरबों डॉलर देश में आते हैं. इजरायल की टेक कंपनियों में बड़े ग्लोबल एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट ने फॉरेन करंसी इनफ्लो को बढ़ाया है. इस वजह से शेकेल और ज्यादा मजबूत हुआ है. 

इजरायल का बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 

इजरायल के पास लगभग 212.93 बिलियन डॉलर का मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. यह रिजर्व ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता के दौरान करेंसी को स्थिर रखने और अचानक आने वाले फाइनेंशियल झटकों से बचाने में मदद करता है. इसकी तुलना में ईरान कर रिजर्व लगभग 127 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है. लेकिन इंटरनेशनल प्रतिबंधों की वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा सीमित है. 

क्यों है ईरान की करेंसी इतनी कमजोर? 

ईरान की इकॉनमी पर कड़े इंटरनेशनल सैंक्शन का काफी बुरा असर पड़ा है. इसका सबसे ज्यादा असर तेल एक्सपोर्ट और बैंकिंग एक्सेस पर पड़ा है. इन सैंक्शन ने विदेशी इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तक ईरान की पहुंच को लिमिटेड कर दिया है. इतना ही नहीं बल्कि ईरान काफी ज्यादा महंगाई का भी सामना कर रहा है. यह लगभग 48% से ज्यादा है. यही वजह है कि ईरान की करेंसी की वैल्यू तेजी से कम हो रही है. 

कैसे हुआ रियाल इतना कमजोर 

ईरान को बड़े पैमाने पर कैपिटल आउटफ्लो का सामना करना पड़ा है. इकॉनामिक अनिश्चितता की वजह से अरबों डॉलर देश से बाहर जा रहे हैं. इन्वेस्टर और बिजनेस अपना पैसा विदेश ले जाना पसंद करते हैं. इस वजह से ईरानी रियाल और कमजोर हो रहा है. 

इसी के साथ ईरान डुअल एक्सचेंज रेट पर काम करता है. एक होता है ऑफिशियल रेट और एक होता है मार्केट रेट. इस वजह से इकॉनमिक इंबैलेंस होता है और करेंसी में भरोसा भी कम होता है. 

इजरायल की स्टेबल इकॉनमी

इजरायल का कंट्रोल्ड महंगाई रेट, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम और मजबूत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी इसकी करेंसी में ज्यादा भरोसा बनाए रखने में मदद करती है. टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन सेक्टर में लगातार ग्रोथ की वजह से इजरायली शेकेल मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत करेंसी में से एक बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक... अब तक कोई क्यों नहीं जीत पाया अफगानिस्तान?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Israel Attack On Iran Israeli Shekel Value Iranian Rial Value
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Israel Attack On Iran: ईरान या इजरायल किसकी करेंसी है ताकतवर, जानें डॉलर के मुकाबले कितनी वैल्यू
ईरान या इजरायल किसकी करेंसी है ताकतवर, जानें डॉलर के मुकाबले कितनी वैल्यू
जनरल नॉलेज
Women's Day 2026: महिला दिवस कब और क्यों मनाते हैं? जानें इस साल की थीम
Women's Day 2026: महिला दिवस कब और क्यों मनाते हैं? जानें इस साल की थीम
जनरल नॉलेज
Pakistan Afghanistan War: सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक... अब तक कोई क्यों नहीं जीत पाया अफगानिस्तान?
सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक... अब तक कोई क्यों नहीं जीत पाया अफगानिस्तान?
जनरल नॉलेज
Indore Liquor Auction Price: 50 करोड़ में नीलाम हो रहा इंदौर का शराब ठेका, जानें पिछले साल क्या थी इसकी कीमत?
50 करोड़ में नीलाम हो रहा इंदौर का शराब ठेका, जानें पिछले साल क्या थी इसकी कीमत?
Advertisement

वीडियोज

अब ₹500 से Microsoft, Apple, Google में निवेश! | NSE IX Global Access | Paisa Live
Oil Shock की चेतावनी! America-Iran Tension से Brent Crude $110? | Paisa Live
Turtle Trading Strategy Explained | 1980s Experiment ने बदल दी Trading की सोच | Paisa Live
PAN Card Rule Change 2026 | 20 Lakh Property Deal पर बड़ी छूट | Affordable Housing Boost | Paisa Live
Panipat IOCL Refinery Strike: मजदूरों ने उठायी आवाज़ | Kumari Selja का ब्यान | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
अफगानिस्तान की सरहद पर कई धमाके, पाकिस्तान का दावा- 'चार चौकियां की तबाह'
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
विश्व
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
इजरायल हर साल 10 हजार भारतीयों को देगा नौकरी? PM मोदी और नेतन्याहू की बैठक में फैसला
यूटिलिटी
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
होली के बाद या पहले, कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, जानें लेटेस्ट अपडेट
जनरल नॉलेज
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
2 या 3 मार्च... पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस दिन होगी होली, वहां कैसे निकालते हैं मुहूर्त?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget