हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMandatory Military Service: इन देशों के‌ नागरिकों को जरूर करनी होती है मिलिट्री ट्रेनिंग, जानें क्यों बनाया गया यह‌ नियम

Mandatory Military Service: इन देशों के‌ नागरिकों को जरूर करनी होती है मिलिट्री ट्रेनिंग, जानें क्यों बनाया गया यह‌ नियम

Mandatory Military Service: पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम है. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में और इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 14 Dec 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

Mandatory Military Service: पूरी दुनिया में कई देश एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसे अनिवार्य सैन्य सेवा या कॉन्स्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है. इसके तहत नागरिकों को एक निश्चित उम्र, आमतौर पर 18 साल की उम्र के बाद कानूनी तौर पर मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है. यह नियम अक्सर लोगों को हैरान करता है. हालांकि कई देशों के लिए यह अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण राष्ट्र निर्माण के बारे में है. आइए जानते हैं कि कौन से देश के सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसे क्यों लागू किया गया है.

किन देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य?

सबसे जाने माने उदाहरणों में से एक है इजराइल. यहां पर अनिवार्य सैन्य सेवा दुनिया में सबसे सख्त में से एक है. लगातार सुरक्षा खतरों और कम आबादी की वजह से इजराइल में पुरुषों को लगभग 32 महीने और महिलाओं को लगभग 24 महीने सेवा करनी होती है. सैन्य तैयारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है और ज्यादातर नागरिक इजराइल रक्षा बलों के जरिए ट्रेनिंग लेते हैं.

दक्षिण कोरिया में अनिवार्य सैन्य सेवा उत्तर कोरिया के साथ चल रहे तनाव की वजह से है. हर स्वस्थ पुरुष को सेना, नौसेना या वायु सेना में 18 से 21 महीने तक सेवा करनी होती है. छूट काफी कम मिलती है,यहां तक की मशहूर हस्तियों और अंतरराष्ट्रीय एथलीटों को भी इस नियम का पालन करना पड़ता है. 

उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे लंबा अनिवार्य सैन्य सेवा कार्यक्रम चलता है. पुरुषों को लगभग 10 साल तक सेवा करनी होती है और महिलाओं को लगभग 5 साल तक. यह सिस्टम देश की राजनीतिक विचारधारा और राज्य नियंत्रण पर उसके जोर को दर्शाता है. इसी के साथ रूस में 18 से 30 साल की उम्र के पुरुषों को 1 साल के लिए सेवा करनी होती है. जबकि पेशेवर सैनिक सशस्त्र बलों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं. इस अनिवार्य सेवा द्वारा एक स्थिर रिजर्व बैंक सुनिश्चित किया जाता है और यह संघर्ष के समय में काम आता है. इसी के साथ ब्राजील, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ईरान, तुर्की और थाईलैंड जैसे देशों में भी किसी न किसी रूप में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण है.

क्यों बनाया गया यह नियम?

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण के पीछे मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है. जो देश बाहरी खतरों, दुश्मन पड़ोसियों या फिर भू राजनीतिक अस्थिरता का सामना करते हैं, यह देश अक्सर एक बड़ी और तैयार रक्षा शक्ति बनाए रखने के लिए भर्ती पर निर्भर रहते हैं. कम आबादी वाले देशों के लिए यह अनिवार्य सेवा इस बात को सुनिश्चित करती है कि युद्ध की स्थिति में पर्याप्त प्रशिक्षित नागरिक  उपलब्ध हो. इसके अलावा एक और बड़ी वजह है एक ट्रेड रिजर्व फोर्स बनाना. अपनी सर्विस पूरी करने के बाद भी नागरिक मिलिट्री रिजर्व का हिस्सा बने रहते हैं और इमरजेंसी के समय काम आते हैं. इससे लड़ाई के दौरान रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है.

ये भी पढ़ें: जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने पर हो सकती है जेल, क्या है नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 14 Dec 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
National Security Military Training Mandatory Military Service
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi In Kolkata: Messi आज Mumbai में Sachin से मुलाकात करेंगे ! | Mumbai |
Pankaj Chaudhary का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय?, आज होगा औपचारिक एलान | Breaking | BJP
UP Politics: आज दोपहर Piyush Goyal करेंगे नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का एलान | Breaking
UP News: UP बीजेपी को मिलेगा आज नया अध्यक्ष ! | BJP | Yogi Aditynath | PM Modi | abp News
Syria में America सैनिकों पर ISIS का भीषण हमला, तीन की मौत | Breaking | Donald Trump | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
'एक्स्ट्रा टैरिफ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, बातचीत से...', मैक्सिको के 50% टैरिफ पर भारत ने क्या जवाब दिया?
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
दिल्ली में जहरीली हवा के बीच छाया घना कोहरा, जानें राजधानी में कब पड़ेगी कड़ाके की सर्दी
स्पोर्ट्स
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
वनडे क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े रन मशीन कौन रहे, सचिन से कोहली तक दिग्गजों की ऐतिहासिक लिस्ट देखिए
टेलीविजन
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
गौहर खान के काम को लेकर ससुरालवालों ने किए थे सवाल, पति जैद ने अब किया खुलासा
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
ट्रेंडिंग
ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल
ATM गार्ड को रूम से खींच ले गया बब्बर शेर! खौफनाक नजारा देख छूट जाएंगे पसीने- वीडियो वायरल
हेल्थ
प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करवाना सेहत के लिए साइलेंट किलर? बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा
प्लास्टिक में गर्म खाना पैक करवाना सेहत के लिए साइलेंट किलर? बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा
नौकरी
इस स्टेट में निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बंपर पदों पर वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
इस स्टेट में निकली असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बंपर पदों पर वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Embed widget