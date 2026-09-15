चूहे की दुश्मन क्यों होती है बिल्ली, कब से चली आ रही ये अदावत?

बिल्ली और चूहे की अंतहीन दुश्मनी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे हम बचपन से कहानियों और कार्टूनों में देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि इन दोनों जीवों के बीच का यह बैर कब और कैसे शुरू हुआ? इस ऐतिहासिक अदावत के पीछे वैज्ञानिक कारणों के साथ-साथ कई दिलचस्प पौराणिक और लोककथाएं भी जुड़ी हुई हैं. बिल्ली का शिकारी स्वभाव और चूहे का उसका प्राकृतिक भोजन होना इस दुश्मनी का मुख्य आधार है. आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरह एक चीनी लोककथा और जैविक संरचना ने इस नफरत को जन्म दिया.

सम्राट की शर्त और जानवरों की दौड़

चीन की एक प्राचीन लोककथा के अनुसार, हजारों वर्ष पूर्व वहां के सम्राट ने 12 वर्षों के चक्र पर आधारित एक विशेष राशि चक्र बनाने का निर्णय लिया. इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी जीवों को एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण भेजा. नियम यह तय हुआ कि जो शुरुआती 12 जानवर दौड़ पूरी कर सबसे पहले पहुंचेंगे, उनके नाम पर राशि चक्र के वर्षों का नामकरण किया जाएगा. इस अनोखी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बिल्ली और चूहा भी बेहद उत्साहित थे.

दोस्ती, धोखा और चूहे की चालाकी

बिल्ली और चूहा उस समय अच्छे मित्र माने जाते थे, लेकिन दोनों की एक ही कमजोरी थी कि वे सुबह जल्दी नहीं सोकर उठ पाते थे. इस डर से कि कहीं वे दौड़ में पिछड़ न जाएं, उन्होंने अपने साथी बैल से समय पर उठाने का आग्रह किया. तय सुबह दोनों के न जागने पर दयालु बैल ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया और नदी पार कराने लगा. मंजिल के करीब पहुंचते ही चूहे के मन में लालच आ गया और उसने बिल्ली को चुपके से धक्का देकर पानी में गिरा दिया तथा बैल की पीठ से कूदकर पहला स्थान हासिल कर लिया.

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चीनी राशि चक्र की शुरुआत और बिल्ली का गुस्सा

धोखे से जीती गई इस रेस के कारण चीनी कैलेंडर का 12 वर्षीय चक्र चूहे के नाम से शुरू होता है. इसके बाद क्रम से बैल, बाघ, खरगोश, अजगर, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सूअर का स्थान आता है. बिल्ली पानी से निकलकर जब तक पहुंची, तब तक सभी 12 स्थान भर चुके थे. राशि चक्र में जगह न मिलने और दोस्त से मिले धोखे के कारण बिल्ली बेहद अपमानित महसूस करने लगी. माना जाता है कि उसी दिन से उसने चूहे को अपना जीवनभर का दुश्मन मान लिया.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राकृतिक आहार श्रृंखला

पौराणिक कथाओं से अलग यदि वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए, तो यह दुश्मनी शिकारी और शिकार की प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का परिणाम है. बिल्ली मूल रूप से एक मांसाहारी जीव है, जिसकी शारीरिक बनावट और आदतें छोटे जीवों का शिकार करने के अनुकूल होती हैं. चूहा आकार में छोटा, सुलभ और बिल्ली के लिए पोषण से भरपूर आहार होता है. अपनी शारीरिक भूख मिटाने और जन्मजात प्रवृत्ति के कारण बिल्ली हमेशा चूहों का पीछा करती है.

महाभारत और प्राचीन साहित्य में उल्लेख

भारतीय पौराणिक ग्रंथों, जैसे महाभारत में भी बिल्ली और चूहे के बीच के कूटनीतिक और विरोधी संबंधों के कई प्रसंग मिलते हैं. इनमें उनके स्वभाव और एक-दूसरे के प्रति सतर्कता का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि चूहे बिल्ली की गंध पहचानते ही अत्यधिक सतर्क हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए छिपने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी घ्राण शक्ति उन्हें संभावित खतरे का संकेत पहले ही दे देती है.





अदावत की प्राचीनता और जैविक संतुलन

बिल्ली और चूहे का यह संघर्ष कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों वर्षों से पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है. बिल्ली की सतर्कता और शिकार करने की कला तथा चूहे की तेजी और चालाकी, दोनों ही प्रजातियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना सिखाती है. पौराणिक मान्यताओं का बदला और कुदरत का नियम मिलकर आज भी इस पुरानी दुश्मनी को हर घर और गली में जीवंत बनाए हुए हैं.

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