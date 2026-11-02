ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShip Bottom Colour: समुद्री जहाजों की तली हमेशा लाल रंग की क्यों होती है? जानें दिलचस्प वजह

Ship Bottom Colour: समुद्री जहाजों की तली हमेशा लाल रंग की क्यों होती है? जानें दिलचस्प वजह

Ship Bottom Colour: जहाजों के नीचे का हिस्सा हमेशा लाल इसलिए होता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड वाले विशेष एंटी-फाउलिंग पेंट से समुद्री जीवों और काई को बचाया जाता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Nov 2026 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

Ship Bottom Colour: समुद्र के विशाल और अनंत पानी में तैरने वाले बड़े-बड़े जहाज हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं. जब भी कोई बंदरगाह पर खड़े या समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे किसी क्रूज या कार्गो जहाज को देखता है, तो उसका ऊपरी हिस्सा अलग-अलग रंगों से रंगा नजर आता है. कोई जहाज सफेद होता है, तो कोई चमकीले नीले या काले रंग का होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जहाज का वह हिस्सा जो हमेशा पानी के भीतर डूबा रहता है, उसका रंग हर बार गहरा लाल ही क्यों होता है? इसके पीछे कोई साधारण पेंटिंग नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों से जुड़ा एक हैरान करने वाला विज्ञान और इतिहास छिपा है.

समंदर के अदृश्य और छोटे दुश्मन

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Murasu Cyclone: अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?
अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
UPI Payment: किन देशों में चलता है भारत का यूपीआई, यहां देखें पूरी लिस्ट?
किन देशों में चलता है भारत का यूपीआई, यहां देखें पूरी लिस्ट?
जनरल नॉलेज
Bullet Train Track Technology: आकार लेने लगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, क्यों अलग होती है इनकी पटरियां
आकार लेने लगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, क्यों अलग होती है इनकी पटरियां
जनरल नॉलेज
Flight Luggage Weight Limit: क्या ज्यादा सामान रखने से जहाज को उड़ने में दिक्कत होती है, क्यों तय है वजन की सीमा?
क्या ज्यादा सामान रखने से जहाज को उड़ने में दिक्कत होती है, क्यों तय है वजन की सीमा?

समुद्री जहाज जब महीनों तक खारे पानी के बीच सफर करते हैं, तो पानी के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीव, काई, शंख, सीप और कई तरह की समुद्री वनस्पतियां उसकी तली से चिपकने लगती हैं. वैज्ञानिक भाषा में इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बायोफाउलिंग कहा जाता है. यह सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन हकीकत में ये नन्हे जीव जहाजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं. जब लाखों की तादाद में ये जीव जहाज के निचले हिस्से पर अपनी परत जमा लेते हैं, तो जहाज का कुल वजन अचानक कई टन तक बढ़ जाता है, जिससे उसकी संरचना प्रभावित होती है.

ईंधन की भारी बर्बादी और गति में रुकावट

जहाज की तली पर काई और जीवों की मोटी परत जमने से उसका चिकना निचला हिस्सा खुरदरा हो जाता है. जब यह खुरदरा बेस पानी को चीरकर आगे बढ़ता है, तो पानी का घर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस वजह से जहाज की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है. अपनी निर्धारित गति को बनाए रखने के लिए इंजन को अपनी क्षमता से अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण महंगे ईंधन की खपत बेतहाशा बढ़ जाती है. शिपिंग कंपनियों के लिए ईंधन की इस भारी बर्बादी को रोकना और जहाजों की रफ्तार को बचाए रखना हमेशा से एक बड़ा आर्थिक मुद्दा रहा है.

यह भी पढ़ें: Bullet Train Track Technology: आकार लेने लगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, क्यों अलग होती है इनकी पटरियां

तांबे के लेप का ऐतिहासिक आविष्कार

इस बड़ी समस्या से पार पाने के लिए पुराने समय के नाविकों और वैज्ञानिकों ने एक खास तरीका निकाला, जिसे एंटी-फाउलिंग पेंट कहा गया. इस सुरक्षा कवच को तैयार करने के लिए भारी मात्रा में तांबे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तांबे के रासायनिक गुण समुद्री जीवों और काई के लिए घातक साबित होते हैं. जिस सतह पर यह लेप लग जाता है, वहां कोई भी जीव टिक नहीं पाता. दिलचस्प बात यह है कि कॉपर ऑक्साइड का प्राकृतिक रंग गहरा लाल होता है. यही कारण है कि जब जहाजों की तली पर यह रक्षक पेंट पोता गया, तो उसका निचला हिस्सा स्वतः ही लाल रंग का हो गया.


Ship Bottom Colour: समुद्री जहाजों की तली हमेशा लाल रंग की क्यों होती है? जानें दिलचस्प वजह

आधुनिक दौर में भी लाल रंग की लोकप्रियता

आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि एंटी-फाउलिंग पेंट को नीले, पीले, हरे या किसी भी मनपसंद रंग में आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसके बावजूद शिपिंग उद्योग में आज भी लाल रंग को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लाल रंग समुद्री परिवहन की एक बेहद पुरानी और सफल परंपरा बन चुका है, जिसे नाविक और कंपनियां आज भी भरोसेमंद मानते हैं. इसके अलावा गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि पर जहाज की तकनीकी जानकारी और सुरक्षा के निशान सबसे ज्यादा स्पष्ट और चमकदार दिखाई देते हैं.

प्लिमसोल लाइन और सुरक्षा का गणित

परंपरागत कारणों के अलावा लाल रंग का इस्तेमाल करने के पीछे एक बहुत बड़ा सुरक्षा पहलू भी जुड़ा होता है. हर बड़े मालवाहक जहाज के बाहरी हिस्से पर एक खास लाइन बनी होती है, जिसे प्लिमसोल लाइन कहा जाता है. यह रेखा यह मापने के काम आती है कि जहाज में सुरक्षित रूप से कितना वजन लादा गया है और वह पानी में कितनी गहराई तक डूबा हुआ है. गहरे लाल रंग के बैकग्राउंड पर सफेद या पीले रंग से बनी यह लाइन दूर से ही बहुत साफ नजर आती है, जिससे बंदरगाह के अधिकारियों को जहाज के ओवरलोड होने की सटीक जानकारी तुरंत मिल जाती है.

यह भी पढ़ें: बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं भयानक तूफान, अक्टूबर-नवंबर में ही कैसे बढ़ता है खतरा?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Murasu Cyclone: अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?
अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
UPI Payment: किन देशों में चलता है भारत का यूपीआई, यहां देखें पूरी लिस्ट?
किन देशों में चलता है भारत का यूपीआई, यहां देखें पूरी लिस्ट?
जनरल नॉलेज
Bullet Train Track Technology: आकार लेने लगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, क्यों अलग होती है इनकी पटरियां
आकार लेने लगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, क्यों अलग होती है इनकी पटरियां
जनरल नॉलेज
Flight Luggage Weight Limit: क्या ज्यादा सामान रखने से जहाज को उड़ने में दिक्कत होती है, क्यों तय है वजन की सीमा?
क्या ज्यादा सामान रखने से जहाज को उड़ने में दिक्कत होती है, क्यों तय है वजन की सीमा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
बिहार
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, मन्नत के बाहर जुटे फैंस
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget