Ship Bottom Colour: समुद्र के विशाल और अनंत पानी में तैरने वाले बड़े-बड़े जहाज हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं. जब भी कोई बंदरगाह पर खड़े या समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे किसी क्रूज या कार्गो जहाज को देखता है, तो उसका ऊपरी हिस्सा अलग-अलग रंगों से रंगा नजर आता है. कोई जहाज सफेद होता है, तो कोई चमकीले नीले या काले रंग का होता है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जहाज का वह हिस्सा जो हमेशा पानी के भीतर डूबा रहता है, उसका रंग हर बार गहरा लाल ही क्यों होता है? इसके पीछे कोई साधारण पेंटिंग नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों से जुड़ा एक हैरान करने वाला विज्ञान और इतिहास छिपा है.

समंदर के अदृश्य और छोटे दुश्मन

समुद्री जहाज जब महीनों तक खारे पानी के बीच सफर करते हैं, तो पानी के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीव, काई, शंख, सीप और कई तरह की समुद्री वनस्पतियां उसकी तली से चिपकने लगती हैं. वैज्ञानिक भाषा में इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बायोफाउलिंग कहा जाता है. यह सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन हकीकत में ये नन्हे जीव जहाजों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाते हैं. जब लाखों की तादाद में ये जीव जहाज के निचले हिस्से पर अपनी परत जमा लेते हैं, तो जहाज का कुल वजन अचानक कई टन तक बढ़ जाता है, जिससे उसकी संरचना प्रभावित होती है.

ईंधन की भारी बर्बादी और गति में रुकावट

जहाज की तली पर काई और जीवों की मोटी परत जमने से उसका चिकना निचला हिस्सा खुरदरा हो जाता है. जब यह खुरदरा बेस पानी को चीरकर आगे बढ़ता है, तो पानी का घर्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इस वजह से जहाज की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है. अपनी निर्धारित गति को बनाए रखने के लिए इंजन को अपनी क्षमता से अधिक जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण महंगे ईंधन की खपत बेतहाशा बढ़ जाती है. शिपिंग कंपनियों के लिए ईंधन की इस भारी बर्बादी को रोकना और जहाजों की रफ्तार को बचाए रखना हमेशा से एक बड़ा आर्थिक मुद्दा रहा है.

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तांबे के लेप का ऐतिहासिक आविष्कार

इस बड़ी समस्या से पार पाने के लिए पुराने समय के नाविकों और वैज्ञानिकों ने एक खास तरीका निकाला, जिसे एंटी-फाउलिंग पेंट कहा गया. इस सुरक्षा कवच को तैयार करने के लिए भारी मात्रा में तांबे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तांबे के रासायनिक गुण समुद्री जीवों और काई के लिए घातक साबित होते हैं. जिस सतह पर यह लेप लग जाता है, वहां कोई भी जीव टिक नहीं पाता. दिलचस्प बात यह है कि कॉपर ऑक्साइड का प्राकृतिक रंग गहरा लाल होता है. यही कारण है कि जब जहाजों की तली पर यह रक्षक पेंट पोता गया, तो उसका निचला हिस्सा स्वतः ही लाल रंग का हो गया.





आधुनिक दौर में भी लाल रंग की लोकप्रियता

आज के वैज्ञानिक युग में तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि एंटी-फाउलिंग पेंट को नीले, पीले, हरे या किसी भी मनपसंद रंग में आसानी से तैयार किया जा सकता है. इसके बावजूद शिपिंग उद्योग में आज भी लाल रंग को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लाल रंग समुद्री परिवहन की एक बेहद पुरानी और सफल परंपरा बन चुका है, जिसे नाविक और कंपनियां आज भी भरोसेमंद मानते हैं. इसके अलावा गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि पर जहाज की तकनीकी जानकारी और सुरक्षा के निशान सबसे ज्यादा स्पष्ट और चमकदार दिखाई देते हैं.

प्लिमसोल लाइन और सुरक्षा का गणित

परंपरागत कारणों के अलावा लाल रंग का इस्तेमाल करने के पीछे एक बहुत बड़ा सुरक्षा पहलू भी जुड़ा होता है. हर बड़े मालवाहक जहाज के बाहरी हिस्से पर एक खास लाइन बनी होती है, जिसे प्लिमसोल लाइन कहा जाता है. यह रेखा यह मापने के काम आती है कि जहाज में सुरक्षित रूप से कितना वजन लादा गया है और वह पानी में कितनी गहराई तक डूबा हुआ है. गहरे लाल रंग के बैकग्राउंड पर सफेद या पीले रंग से बनी यह लाइन दूर से ही बहुत साफ नजर आती है, जिससे बंदरगाह के अधिकारियों को जहाज के ओवरलोड होने की सटीक जानकारी तुरंत मिल जाती है.

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