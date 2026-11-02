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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला

'पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं, अर्जुन हैं', आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर हमला

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महारैली पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पीएम मोदी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अर्जुन हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 02 Nov 2026 09:17 AM (IST)
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श्री कल्कि धाम पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने विरोधी दलों की कौरवों से तुलना करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है. लेकिन पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं. उनकी मंशा कभी सफल नहीं हो पाएगी. 

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तीखे हमले किए और कहा कि विपक्षी दलों का मक़सद देश की जनता की समस्याओं को उठाना नहीं बल्कि किसी तरह सत्ता तक पहुंचना हैं. ये लोग हिन्दुओं की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इंडिया ब्लॉक की रैली किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ है. ऐसे उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी.  

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पीएम मोदी को बताया 'अर्जुन'

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध इंडिया ब्लॉक की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महाभारत का उदाहरण देकर कहा कि विरोधी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'चक्रव्यूह' में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि, 'कौरवों' (इंडिया एलायंस) के इस गठबंधन को ये समझ नहीं आ रहा कि पीएम मोदी अभिमन्यु नहीं हैं, वो अर्जुन हैं.

उन्होंने कहा कि विरोधी दल कभी सरकार को भ्रष्ट बताते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगते हैं. 

राहुल गांधी पर लगाए बांटने के आरोप

राहुल गांधी और उनके सहयोगी किसी भी तरह से सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं. सच्चाई ये है कि वे सनातन के विरोधी और हिंदुओं के दुश्मन है. ये लोग ख़ासतौर पर हिंदुओं की एकता को तोड़ने, विभाजित करने और अलग करने के लिए एकसाथ आए हैं. ये सब भारत के लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं. 

आचार्य कृष्णम ने कहा कि विपक्ष की रैली सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है. यह वास्तव में पूरे देश के खिलाफ है. वे मानते हैं कि जब तक सनातन सुरक्षित और एकजुट है, वे सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:43 AM (IST)
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