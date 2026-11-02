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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMurasu Cyclone: अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?

Murasu Cyclone: अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?

Murasu Cyclone: बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन 'मुरासु' चक्रवात बनकर आंध्र प्रदेश से टकराएगा, जिससे कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और बाढ़ का खतरा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Nov 2026 08:25 AM (IST)
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Murasu Cyclone: बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, जहां चक्रवात अर्नब के बाद अब एक नया मौसमी संकट सिर उठा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि समुद्र में बना गहरा दबाव का क्षेत्र जल्द ही एक खतरनाक चक्रवाती तूफान मुरासु में बदलने जा रहा है. यह नया तूफान तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और मंगलवार तक तट से टकरा सकता है. इस संभावित खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और पूरी सुरक्षा बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

मुरासु नाम का रोचक इतिहास 

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हालिया चक्रवात का नाम 'मुरासु' भारत द्वारा सुझाया गया है, जिसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व काफी गहरा है. यह शब्द मूल रूप से तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'ढोल' या एक प्राचीन ताल वाद्य यंत्र होता है. प्राचीन काल में राजा-महाराजाओं के दौर में इस खास ढोल का उपयोग आम जनता तक महत्वपूर्ण घोषणाएं पहुंचाने, शाही संदेश देने और किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय लोगों को सावधान करने के लिए बजाया जाता था. इसी चेतावनी देने वाले ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भारत ने इस नए चक्रवाती तूफान का नाम मुरासु रखा है.

कितना खतरनाक मुरासू?

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, इस पूरे मौसमी सिस्टम के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में लगातार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलेंगी. इतना ही नहीं, तूफान के आगे बढ़ने के दौरान हवा के झोंकों की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. हालांकि राहत की बात यह मानी जा रही है कि मुरासु तूफान की गति पिछले चक्रवात अर्नब जितनी भयावह नहीं होगी, क्योंकि अर्नब ने करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंध्र प्रदेश में भारी तबाही मचाई थी.

यह भी पढ़ें: बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं भयानक तूफान, अक्टूबर-नवंबर में ही कैसे बढ़ता है खतरा?


Murasu Cyclone: अर्नब के बाद एक और आफत, क्या है मुरासु साइक्लोन, कितना खतरनाक?

मौसम विभाग की चेतावनी और प्रभावित इलाके

मौसम विभाग ने चक्रवात के खतरे को देखते हुए कई राज्यों के लिए विस्तृत अलर्ट जारी किया है. तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के विभिन्न हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है. इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे के तटीय क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और स्थिति बेहद उग्र रहेगी, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

तूफान का विनाशकारी रूप और भारी बारिश

हालांकि हवा की रफ्तार के मामले में मुरासु तूफान अपने पूर्ववर्ती अर्नब से थोड़ा कम शक्तिशाली है, लेकिन इसे बिल्कुल भी कमजोर समझने की भूल नहीं की जा सकती. इस चक्रवात का असली खतरा तेज हवाओं से ज्यादा मूसलाधार बारिश का है. इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर तक अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. इतनी भीषण वर्षा के कारण निचले इलाकों में भीषण बाढ़, सड़कों पर पानी भरने और जनजीवन अस्त-व्यस्त होने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

तट से टकराने की स्थिति और राज्यों पर असर

लैंडफॉल यानी तट से टकराने की प्रक्रिया के दौरान आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर, बापटला, प्रकाशम और नेल्लोर जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील रहेगी, जिसके चलते प्रशासन ने इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को पार करने के बाद यह चक्रवात तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा की ओर रुख करेगा. इसके साथ ही, इस मौसमी बदलाव का असर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मौसम में बदलाव आएगा और वहां रुक-रुक कर बारिश होगी.

यह भी पढ़ें: Cyclone Arnab: कितने हजार किमी तक होता है किसी तूफान का असर? जान लें लिमिट

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:25 AM (IST)
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