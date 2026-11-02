Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उज़्बेकिस्तान, जापान जल्द अपनाएंगे, ऐप में इसे सक्रिय करें।

UPI Payment: भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है. अब विदेश में टिकट बुक करते वक्त या फिर वहां के व्यापारियों को भुगतान करने के लिए भारतीयों को सिर्फ इंटरनेशनल क्रेडिट/डेबिट कार्ड या फिर पेमेंट गेटवे पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें दुबई का बुर्ज खलीफा और सिंगापुर का यूनिवर्सल स्टूडियो जैसी मशहूर जगहें भी शामिल हैं.

भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई अब सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के प्रयास से यह सेवा अब विदेशों में भी है. रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई अभी 11 देशों में काम कर रहा है.

वे देश जहां यूपीआई का इस्तेमाल हो सकता है

भारत के बाहर यूपीआई क्यूआर कोड सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भूटान था. नेपाल में भारतीय यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल वहां के व्यापारियों को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है.

संयुक्त अरब अमीरात में लाखों मर्चेंट टर्मिनलों पर यूपीआई स्वीकार किया जाता है. इसका इस्तेमाल बुर्ज खलीफा के टिकट जैसी खरीदारी के लिए भी किया जा सकता है. सिंगापुर ने यूपीआई को अपने स्थानीय पे नाउ सिस्टम के साथ जोड़ दिया है. इससे ऑनलाइन भुगतान करना आसान हो चुका है. इसमें यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर के टिकट खरीदना भी शामिल है.

फ्रांस यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है. यहां पर्यटक एफिल टावर के टिकट खरीदने या फिर गैलरीज लाफायेट में खरीदारी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कंबोडिया में स्थानीय KHQR नेटवर्क के साथ साझेदारी करके यूपीआई को 45 लाख से ज्यादा मर्चेंट आउटलेट तक पहुंचाया गया है.

मॉरीशस में भारतीय पर्यटक पूरे देश में मर्चेंट आउटलेट पर डिजिटल भुगतान कर सकते हैं. श्रीलंका में यह सुविधा स्थानीय लंका क्यूआर नेटवर्क के जरिए मौजूद है. मालदीव में यूपीआई को वहां के फवारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है.

कतर में कतर नेशनल बैंक से जुड़े मर्चेंट आउटलेट्स, होटल और हवाई अड्डों पर यूपीआई स्वीकार किया जाता है. ग्रीस ने यूरो बैंक के साथ साझेदारी करके इस सेवा को शुरू किया है. यहां व्यापारियों को भुगतान करने के साथ-साथ विदेश में पैसे भेजने की सुविधा मिलती है.





वे देश जहां यूपीआई जल्द आ सकता है

भारत सरकार और एनपीसीआई ने दूसरे देशों के साथ समझौते किए हैं या फिर उनके साथ बातचीत अंतिम चरण में है. रिपोर्ट के मुताबिक उज्बेकिस्तान यूपीआई को अपनाने वाला 11वां देश बनने जा रहा है और इसके लिए एक आधिकारिक कमर्शियल समझौता भी हो चुका है. जापान, मलेशिया और साइप्रस में भी पायलट प्रोजेक्ट या आधिकारिक लॉन्च की तैयारी चल रही है.

विदेश में यूपीआई पेमेंट कैसे करें?

जो भारतीय नागरिक यूपीआई सपोर्ट करने वाले देशों की यात्रा कर रहे हैं उन्हें अपने पेमेंट एप्लीकेशन में यूपीआई इंटरनेशनल विकल्प को एक्टिवेट करना होगा. एक बार यह फीचर एक्टिवेट हो जाने पर यूजर दुकानदारों के क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे अपने भारतीय बैंक खाते से पेमेंट कर सकते हैं.

भुगतान की गई राशि भारतीय रूपों में कट्टी है और उस समय के विदेशी मुद्रा विनिमय दर के हिसाब से बदल दी जाती है. इसकी उपलब्धता मर्चेंट नेटवर्क और वहां की स्थानीय पेमेंट व्यवस्था पर निर्भर करती है. इस वजह से कुछ भी खरीदने से पहले यह पक्का कर लें की दुकान या फिर आउटलेट पर यूपीआई स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं.





यात्रियों के लिए एक बढ़ता हुआ पेमेंट ऑप्शन

यूपीआई के अंतरराष्ट्रीय विस्तार से भारतीय यात्रियों को विदेशों में खरीदारी, पर्यटन स्थल के टिकट और दूसरी सेवाओं के लिए भुगतान करने का एक और ऑप्शन मिल चुका है. कई जगहों पर अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम हो सकती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं होता कि उन देशों की हर दुकान या फिर सेवा पर यूपीआई स्वीकार किया ही जाएगा. यात्रा पर निकलने से पहले एप्लीकेशन में सेटिंग चेक करना, दुकानदार की भागीदारी को पक्का करना और करेंसी कन्वर्जन रेट के बारे में जान लेना मददगार साबित हो सकता है.

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