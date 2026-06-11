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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसमंदर के इस रास्ते को रोक दे तुर्किए तो घुटनों पर आ जाएगी दुनिया, जानें कितना होगा नुकसान?

समंदर के इस रास्ते को रोक दे तुर्किए तो घुटनों पर आ जाएगी दुनिया, जानें कितना होगा नुकसान?

मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात के बीच तुर्किए का एक जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे संवेदनशील चोकपॉइंट बन चुका है. इस्तांबुल के बीच से गुजरने वाला यह रास्ता अगर बंद हो जाए तो दुनिया में हाहाकार मच सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 11 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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  • तुर्किए के नियंत्रण में, बंद होने से विश्व अर्थव्यवस्था चरमराएगी.

मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ नजर आ रहा है और पूरा क्षेत्र मानो पूरा क्षेत्र बदलापुर बन चुका है. अमेरिका ने ईरान पर होर्मुज के पास अपने अपाची हेलीकॉप्टर को गिराने का सीधा आरोप मढ़कर जोरदार सैन्य हमला बोल दिया है. इसके करारे जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े पर खतरनाक ड्रोन से हमला करने का बड़ा दावा ठोक दिया है. पिछले 3 महीने से ज्यादा का लंबा समय बीत चुका है लेकिन होर्मुज के रास्ते पर व्यापारिक जहाजों की आवाजाही आज तक नॉर्मल नहीं हो पाई है. लेकिन एक रास्ता और है, जिसको अगर तुर्किए रोक दे तो दुनिया में त्राहिमाम के हालात हो सकते हैं, चलिए जानें. 

एक और गुप्त समुद्री गलियारा

पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी हुई हैं लेकिन इंटरनेशनल मार्केट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स जानते हैं कि समुद्र के भीतर एक और ऐसा गुप्त गलियारा मौजूद है जिसे अगर तुर्किए ने गलती से भी बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा. तुर्किए के पास मौजूद यह समुद्री रास्ता इतना ज्यादा संवेदनशील है कि इसकी नाकेबंदी होते ही बड़ी-बड़ी महाशक्तियों के पैर पूरी तरह उखड़ जाएंगे. आइए आज आपको इतिहास और भूगोल के उस सबसे संकरे रास्ते के बारे में विस्तार से बताते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाता है.

बोस्पोरस स्ट्रेट की भौगोलिक स्थिति

हम बात कर रहे हैं बोस्पोरस जलडमरूमध्य की जिसे अंग्रेजी में Bosphorus Strait कहा जाता है. यह तुर्किए के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह से प्राकृतिक जलमार्ग है जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों की लिस्ट में टॉप पर गिना जाता है. यह कुदरती रास्ता सीधे तौर पर विशाल काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है और इसके आगे भूमध्य सागर तक जाने का रास्ता साफ करता है. यह जलमार्ग भौगोलिक रूप से पूरी दुनिया को चौंकाते हुए एशिया और यूरोप को आपस में बांटने वाली एक मजबूत महाद्वीपीय सीमा बनाता है.

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इस्तांबुल के बीच से गुजरता रास्ता

यह ऐतिहासिक और रणनीतिक समुद्री मार्ग लगभग 19 मील यानी करीब 30 km लंबा है जो तुर्किए के सबसे खूबसूरत और प्रमुख शहर इस्तांबुल के ठीक बीचों-बीच से होकर गुजरता है. यह जलमार्ग इस्तांबुल शहर को शाब्दिक रूप से दो अलग-अलग हिस्सों में पूरी तरह से काट देता है जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोग और सैलानी महज कुछ ही मिनटों के भीतर नाव या शिप में बैठकर यूरोप से एशिया के महाद्वीप में आसानी से सफर तय कर लेते हैं. इस रास्ते की भौगोलिक बनावट इतनी अनोखी है कि दुनिया में ऐसा दूसरा कोई जलमार्ग नहीं है.

दुनिया का सबसे संकरा समुद्री मार्ग

बोस्पोरस जलडमरूमध्य की चौड़ाई को लेकर जो आंकड़े सामने आते हैं वे काफी हैरान करने वाले हैं. अंतरराष्ट्रीय नौवहन यानी बड़े व्यापारिक जहाजों के आने-जाने के लिए उपयोग होने वाला यह दुनिया का सबसे संकरा प्राकृतिक जलमार्ग है. अपनी 19 मील की कुल लंबाई के दौरान यह रास्ता एक जगह पर आकर इतना ज्यादा तंग हो जाता है कि इसकी चौड़ाई मात्र 2,450 फीट यानी केवल 750 मीटर ही रह जाती है. यह सबसे संकरा पॉइंट इस्तांबुल के दो बेहद मशहूर ऐतिहासिक किलों रूमेलीहिसाली और अनादोलुहिसाली के बिल्कुल बीच में स्थित है.

दो विपरीत धाराओं का अनोखा मिलन

इस संकरे समुद्री रास्ते के भीतर पानी का बहाव भी वैज्ञानिकों और नाविकों को हैरान करता है क्योंकि इसमें एक साथ दो विपरीत धाराएं चलती हैं. इसके ऊपरी हिस्से में काला सागर से मरमारा सागर की तरफ बेहद तेज रफ्तार वाली सतह की धारा बहती है जबकि ठीक इसी पानी के नीचे की तरफ एक बेहद सघन और नमकीन उपसतह की उल्टी धारा विपरीत दिशा में पानी को आगे की तरफ धकेलती है. पानी की इन दोहरी और विरोधी लहरों की वजह से इस संकरे रास्ते से बहुत बड़े जहाजों को सुरक्षित निकालना बेहद मुश्किल काम होता है.

वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र बोस्पोरस जलडमरूमध्य

बोस्पोरस जलडमरूमध्य को दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक और संवेदनशील 'चोकपॉइंट' माना जाता है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की पूरी चेन इसी के ऊपर टिकी हुई है. यह कैस्पियन सागर के तटीय इलाकों और रूस से दुनिया के बाकी तमाम देशों में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पहुंचाने का सबसे मुख्य और एकमात्र समुद्री मार्ग है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कुल तेल का लगभग 3% हिस्सा जो कि प्रतिदिन 30 लाख बैरल से भी ज्यादा बैठता है वह हर रोज बिना रुके इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है.

रूस के तेल निर्यात की लाइफलाइन

अगर हम रूस के नजरिए से देखें तो यह समुद्री रास्ता उसके लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है क्योंकि रूस के कुल समुद्री कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 38% हिस्सा अकेले इसी बोस्पोरस जलडमरूमध्य से होकर अपनी मंजिलों तक पहुंचता है. अगर तुर्किए इस रास्ते पर किसी भी तरह का पहरा बैठा देता है या जहाजों को रोक देता है तो रूस का पूरा तेल व्यापार ठप्प हो जाएगा. तेल के रुकते ही पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों के बाजारों में ईंधन की कीमतें रातों-रात आसमान छूने लगेंगी और भारी मंदी आ जाएगी.

ब्रेडबास्केट रूट पर मंडराता संकट

यह संकरा जलमार्ग सिर्फ तेल और गैस के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी माना जाता है. दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देश रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से भारी मात्रा में गेहूं, मक्का और अन्य खाद्यान्न इसी रास्ते से होकर दुनिया के बाजारों में भेजे जाते हैं. इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड की भाषा में इस समुद्री रास्ते को ‘ब्रेडबास्केट रूट’ भी कहा जाता है. इसके बंद होने से एशिया और अफ्रीका के दर्जनों गरीब देशों में भुखमरी के हालात बन जाएंगे.

मोंट्रिक्स कन्वेंशन का अंतरराष्ट्रीय कानून

इस बेहद रणनीतिक और संकरे जलमार्ग पर तुर्किए का पूरा कानूनी नियंत्रण साल 1936 में हुई एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत तय किया गया था जिसे मोंट्रिक्स कन्वेंशन कहा जाता है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून शांतिकाल के दौरान दुनिया के सभी नागरिक और व्यापारिक जहाजों को बिना किसी रोक-टोक के पूरी तरह से मुक्त आवाजाही की कानूनी गारंटी प्रदान करता है. लेकिन इसी संधि के भीतर तुर्किए को कुछ ऐसे विशेष और कड़े अधिकार भी दिए गए हैं जो युद्ध के समय पूरी दुनिया का भूगोल और इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं.

युद्ध के समय तुर्किए के असीमित अधिकार

मोंट्रिक्स कन्वेंशन के नियमों के अनुसार यदि क्षेत्र में कोई युद्ध छिड़ जाता है या तुर्किए की अपनी सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा पैदा होता है तो उसे इस जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी देश के युद्धपोतों को नियंत्रित करने का पूरा हक है. तुर्किए को युद्ध के समय इस पूरे मार्ग को सैन्य ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से ब्लॉक करने का कड़ा कानूनी अधिकार मिला हुआ है. क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुर्किए ने मौजूदा क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान भी इस रास्ते से मिलिट्री जहाजों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगा रखी है.

स्वेज नहर से 3 गुना ज्यादा ट्रैफिक

इस रास्ते पर जहाजों का ट्रैफिक कितना ज्यादा रहता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्वेज नहर की तुलना में भी 3 गुना अधिक व्यस्त रहता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल भर में करीब 40,000 से लेकर 48,000 के बीच छोटे-बड़े मालवाहक जहाज, विशालकाय कच्चे तेल के टैंकर और आलीशान क्रूज शिप इस संकरे रास्ते से होकर गुजरते हैं. अगर तुर्किए इस रास्ते पर जरा सी भी नाकेबंदी करता है तो समुद्र के भीतर जहाजों का ऐसा जाम लगेगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा.

महाशक्तियों का सैन्य संतुलन हिलेगा

बोस्पोरस जलडमरूमध्य केवल एक व्यापारिक रूट नहीं है बल्कि यह दुनिया की महाशक्तियों के बीच सैन्य संतुलन को बनाए रखने वाली सबसे बड़ी धुरी है. काला सागर के चारों तरफ बसे देशों विशेषकर रूस के लिए खुले समुद्र और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र तक पहुंचने का यह एकमात्र दरवाजा है. यदि तुर्किए अपनी इस बेजोड़ रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करके इस दरवाजे पर ताला जड़ देता है तो रूस की नौसेना अपने ही घर में कैद होकर रह जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों के बल बैठकर तुर्किए के सामने मिन्नतें करने पर मजबूर हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: Safest Countries 2026: ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, जानें लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Bosphorus Strait Turkey Maritime Chokepoint Russia Oil Export Bosphorus
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