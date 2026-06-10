हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSafest Countries 2026: ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, जानें लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर?

Safest Countries 2026: ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, जानें लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर?

Safest Countries 2026: ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025-26 में आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना है. आइए जानते हैं टॉप-10 सुरक्षित देशों की सूची में कौन-कौन शामिल हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

Safest Countries 2026: दुनिया के कई हिस्सों से युद्ध और हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं. कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं तो कहीं हेलीकॉप्टरों से बम गिराए जा रहे हैं. इन हालातों को देखकर आम लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन-सा है? अगर कभी वैश्विक संकट और गहरा जाए तो कौन-से देश अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दे सकते हैं?

इसी बीच ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index) 2025-26 की रिपोर्ट जारी हुई है, इस सूची में एक छोटा-सा देश फिर से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनकर उभरा है, जबकि अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है. 

ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित देश

रिपोर्ट के अनुसार, आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है. हैरानी की बात यह है कि आबादी और क्षेत्रफल के मामले में छोटा होने के बावजूद इस देश ने अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है. आइसलैंड में अपराध दर बेहद कम है, राजनीतिक स्थिरता मजबूत है और लोगों के बीच भरोसा भी काफी ज्यादा है. यही वजह है कि यह देश लगातार कई वर्षों से दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित देशों में अपनी जगह बनाए हुए है. 

यह भी पढ़ेंः मौत के बाद क्या घरवालों की आवाजें सुनता है मुर्दा? सच्चाई जान कांप उठेंगे आप

टॉप-10 में शामिल हैं ये देश

ग्लोबल पीस इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में आइसलैंड के बाद आयरलैंड दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रिया चौथे और स्विट्जरलैंड पांचवें स्थान पर हैं. इसके अलावा सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवेनिया और फिनलैंड भी दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों की सूची में शामिल हैं. इन देशों की खासियत यह है कि यहां कानून-व्यवस्था मजबूत है, सामाजिक तनाव कम है और लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलती है. यही कारण है कि ये देश शांति और सुरक्षा के मामले में दुनिया के लिए उदाहरण माने जाते हैं. 

भारत और अमेरिका की क्या रही स्थिति?

रिपोर्ट में भारत को 115वां स्थान मिला है, जबकि अमेरिका भी शीर्ष सुरक्षित देशों की सूची से काफी दूर है. ग्लोबल पीस इंडेक्स केवल आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग नहीं देता. इसमें अपराध दर, आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, सैन्य गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे कई पहलुओं को शामिल किया जाता है. यही वजह है कि बड़े और ताकतवर देशों की तुलना में कई छोटे देश बेहतर रैंक हासिल कर लेते हैं.

यह भी पढ़ेंः Aya Ram Gaya Ram Phrase Origin: आया राम गया राम मुहावरा तो आपने सुना होगा, जान लें किस विधायक के लिए बना था यह?

Published at : 10 Jun 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
World Safest Country Best Countries For Security Safest Countries 2026 World Safest Countries 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Safest Countries 2026: ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, जानें लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, जानें लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर?
जनरल नॉलेज
Zojila Tunnel Benefits: जोजिला सुरंग बनाने में कितना पैसा हुआ खर्च, जानें इसके बनने से क्या होगा फायदा?
जोजिला सुरंग बनाने में कितना पैसा हुआ खर्च, जानें इसके बनने से क्या होगा फायदा?
जनरल नॉलेज
जब भारत में सोना खरीदने पर लगा था बैन, सरकार जब्त कर लेती थी घर में रखा गोल्ड
जब भारत में सोना खरीदने पर लगा था बैन, सरकार जब्त कर लेती थी घर में रखा गोल्ड
जनरल नॉलेज
Visakhapatnam Steel Plant Accident: कितना होता है पिघली हुई स्टील का तापमान, कितनी देर में यह दे देता है मौत? 
कितना होता है पिघली हुई स्टील का तापमान, कितनी देर में यह दे देता है मौत? 
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! नीले ड्रम में बंद होने का था डर, इसलिए कर दिया...! ABPLIVE
Xi Jinping North Korea visit 2026: किम जोंग उन पर शी जिनपिंग ने क्यों डाले डोरे? ABPLIVE
US Iran War: 2 हफ्ते में ईरान पर जीत, धड़ाम होंगे तेल के दाम! जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान !
बॉलीवुड न्यूज़: आलिया भट्ट ने 'Alpha' के धांसू टीज़र में अपने खतरनाक एक्शन अवतार से उड़ाए होश
125cc Scooter Battle: Burgman vs Avenis vs Ntorq | कौन है असली King? #burgmanstreet #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में Mi-17 हेलिकॉप्टर क्रैश, उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना, सेना के कई लोगों की मौत
पाकिस्तान: मुजफ्फराबाद में Mi-17 हेलिकॉप्टर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त, सेना के कई लोगों की मौत
बिहार
Nishant Kumar: B.Tech पर सियासी विवाद के बीच निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, दिया ये रिएक्शन
B.Tech पर सियासी विवाद के बीच निशांत कुमार की प्रतिक्रिया, दिया ये रिएक्शन
क्रिकेट
Watch: वैभव सूर्यवंशी अगले सुपरस्टार, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; फैंस ने बाकी खिलाड़ियों को किया इग्नोर
Watch: वैभव सूर्यवंशी अगले सुपरस्टार, सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़; फैंस ने बाकी खिलाड़ियों को किया इग्नोर
बॉलीवुड
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
22 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटेगी अक्षय-रवीना की जोड़ी, जानें 7 फिल्मों में कितनी रहीं हिट-कितनी फ्लॉप?
इंडिया
‘मोदी जी सुन लेना, हमें विकसित भारत दे देना’: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जारी हुआ विशेष गीत
‘मोदी जी सुन लेना, हमें विकसित भारत दे देना’: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जारी हुआ विशेष गीत
इंडिया
सयानी घोष ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ! कभी बताया था भविष्य का PM अब बागी सांसदों के साथ खड़ीं
सयानी घोष ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ! कभी बताया था भविष्य का PM अब बागी सांसदों के साथ खड़ीं
विश्व
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक PM बनने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का आया मैसेज, फोटो शेयर कर क्या कहा?
शिक्षा
NDA Cadets Stipend Salary : NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
NDA कैडेट्स को क्या ट्रेनिंग के दौरान भी मिलती है सैलरी, जानें हर महीने कितने रुपये आते हैं?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget