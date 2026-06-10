ये हैं दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देश, जानें लिस्ट में भारत का कौन सा नंबर?

Safest Countries 2026: दुनिया के कई हिस्सों से युद्ध और हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं. कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं तो कहीं हेलीकॉप्टरों से बम गिराए जा रहे हैं. इन हालातों को देखकर आम लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन-सा है? अगर कभी वैश्विक संकट और गहरा जाए तो कौन-से देश अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दे सकते हैं?

इसी बीच ग्लोबल पीस इंडेक्स (Global Peace Index) 2025-26 की रिपोर्ट जारी हुई है, इस सूची में एक छोटा-सा देश फिर से दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनकर उभरा है, जबकि अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है.

ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित देश

रिपोर्ट के अनुसार, आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है. हैरानी की बात यह है कि आबादी और क्षेत्रफल के मामले में छोटा होने के बावजूद इस देश ने अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है. आइसलैंड में अपराध दर बेहद कम है, राजनीतिक स्थिरता मजबूत है और लोगों के बीच भरोसा भी काफी ज्यादा है. यही वजह है कि यह देश लगातार कई वर्षों से दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित देशों में अपनी जगह बनाए हुए है.

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टॉप-10 में शामिल हैं ये देश

ग्लोबल पीस इंडेक्स की ताजा रैंकिंग में आइसलैंड के बाद आयरलैंड दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रिया चौथे और स्विट्जरलैंड पांचवें स्थान पर हैं. इसके अलावा सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवेनिया और फिनलैंड भी दुनिया के 10 सबसे सुरक्षित देशों की सूची में शामिल हैं. इन देशों की खासियत यह है कि यहां कानून-व्यवस्था मजबूत है, सामाजिक तनाव कम है और लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिलती है. यही कारण है कि ये देश शांति और सुरक्षा के मामले में दुनिया के लिए उदाहरण माने जाते हैं.

भारत और अमेरिका की क्या रही स्थिति?

रिपोर्ट में भारत को 115वां स्थान मिला है, जबकि अमेरिका भी शीर्ष सुरक्षित देशों की सूची से काफी दूर है. ग्लोबल पीस इंडेक्स केवल आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति के आधार पर रैंकिंग नहीं देता. इसमें अपराध दर, आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, सैन्य गतिविधियां और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे कई पहलुओं को शामिल किया जाता है. यही वजह है कि बड़े और ताकतवर देशों की तुलना में कई छोटे देश बेहतर रैंक हासिल कर लेते हैं.

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