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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचार-पांच नहीं… दुनिया में 7 समंदर ही क्यों, महासागर से कितना अलग सागर?

चार-पांच नहीं… दुनिया में 7 समंदर ही क्यों, महासागर से कितना अलग सागर?

सात समंदर कोई पक्का भौगोलिक आंकड़ा न होकर एक ऐतिहासिक कहावत है, जबकि वास्तव में धरती पर 5 बड़े महासागर और उनके कई छोटे सागर व खाड़ियां मौजूद हैं जो मिलकर पूरी दुनिया का जलमंडल बनाते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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हम अक्सर गानों और किस्से-कहानियों में सात समंदर का जिक्र सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या सच में दुनिया में सात ही समंदर हैं या फिर यह केवल एक पुरानी कहावत है? आम बोलचाल में लोग 'महासागर', 'सागर' और 'खाड़ी' को एक ही समझ लेते हैं, जबकि भूगोल के नजरिए से इनके बीच बहुत बड़ा अंतर होता है. धरती के विशाल जलमंडल को सही तरीके से समझने के लिए वैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने इन्हें आकार, गहराई और जमीन से घिरे होने की स्थिति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है. आइए विस्तार से जानते हैं कि 'सात समंदर' का असली राज क्या है और महासागर, सागर तथा खाड़ी में क्या फर्क होता है.

सात समंदर की कहानी

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'सात समंदर' पार करने की बात कोई पक्का या आधुनिक भौगोलिक नियम नहीं है, बल्कि यह एक बेहद पुरानी साहित्यिक और ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है. समय के साथ अलग-अलग प्राचीन सभ्यताओं ने अपने-अपने व्यापारिक मार्गों और ज्ञात जल निकायों के आधार पर सात समंदर की अलग-अलग सूचियां बनाई थीं. अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, प्राचीन यूनानी और रोमन काल में एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी को मिलाकर 'सात समंदर' कहा जाता था. मध्यकाल में यूरोप के नाभिकों के लिए इसके मायने अलग थे.

आधुनिक दौर में सात समंदर क्या है?

आज के आधुनिक युग में अमेरिकी समुद्री प्रशासन (NOAA) के अनुसार 'सात समंदर' को समझने का एक नया तरीका अपनाया गया है. इसके तहत पांच बड़े महासागरों को ही भौगोलिक सुविधा के लिए सात प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जाता है. इसमें उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर शामिल हैं. यानी यह दुनिया के विशाल जलक्षेत्र को नक्शे पर आसानी से समझने का एक आधुनिक तरीका मात्र है.

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चार-पांच नहीं… दुनिया में 7 समंदर ही क्यों, महासागर से कितना अलग सागर?

वास्तव में कितने महासागर हैं धरती पर?

भूगोल की आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पूरी दुनिया में जल का एक विशाल अखंड भंडार है, जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए पांच प्रमुख महासागरों में बांटा गया है. महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 71 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं और दुनिया का करीब 97 प्रतिशत पानी इन्हीं महासागरों में संचित है.

प्रशांत महासागर: यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है. इसके एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं तो दूसरी तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं. दुनिया का सबसे गहरा बिंदु 'मारियाना ट्रेंच' इसी महासागर में है.

अटलांटिक महासागर: क्षेत्रफल में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है. यह यूरोप व अफ्रीका को अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है. अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है.

हिंद महासागर: दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश यानी भारत (इण्डिया) के नाम पर रखा गया है. यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसी के अंग हैं.

आर्कटिक महासागर: यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है. पांचों महासागरों में आकार के हिसाब से यह सबसे छोटा है और साल के ज्यादातर महीनों में बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है.

दक्षिणी महासागर: इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है. यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है और अपनी बेहद ठंडी धाराओं व शक्तिशाली हवाओं के लिए जाना जाता है.

सागर किसे कहते हैं और महासागर से कितना अलग है?

अक्सर लोग सागर (Sea) और महासागर (Ocean) को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है. सागर वास्तव में महासागर का ही एक छोटा और किनारी हिस्सा होता है, जो आंशिक रूप से जमीन या द्वीपों से घिरा होता है. महासागर की तुलना में सागर का आकार छोटा होता है और इसकी गहराई भी कम होती है. उदाहरण के लिए, अरब सागर हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है जो भारत के पश्चिम में फैला है. इसी तरह यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के जरिए अटलांटिक महासागर से जुड़ता है.

दुनिया के प्रमुख सागर और उनकी स्थिति

दुनिया भर में ऐसे कई प्रमुख सागर मौजूद हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मौसम चक्र के लिए बेहद अहम हैं:

अरब सागर: भारत, पाकिस्तान, ओमान और अरब प्रायद्वीप के पास फैला हिंद महासागर का प्रमुख भाग.

भूमध्य सागर: यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों की सीमाओं को छूने वाला ऐतिहासिक सागर.

लाल सागर: अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित, जो स्वेज नहर के माध्यम से व्यापारिक मार्ग बनाता है.

काला सागर: तुर्किये, रूस, यूक्रेन और बुल्गारिया जैसे देशों से घिरा हुआ एक बंद सागर.

कैरेबियन सागर: मध्य अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों के बीच फैला अटलांटिक का सुंदर हिस्सा.

इसके अलावा दक्षिण चीन सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर और बाल्टिक सागर भी दुनिया के बेहद महत्वपूर्ण सागरों में गिने जाते हैं.


चार-पांच नहीं… दुनिया में 7 समंदर ही क्यों, महासागर से कितना अलग सागर?

खाड़ी (Gulf और Bay) क्या होती है?

सागर के अलावा जल निकायों का एक और रूप होता है जिसे खाड़ी कहा जाता है. अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं- Gulf और Bay. जब समुद्र का पानी जमीन के अंदर तक गहराई में धंस जाता है और तीन तरफ से जमीन से घिर जाता है, तो उसे खाड़ी कहते हैं. यदि खाड़ी का मुहाना संकरा हो तो उसे आमतौर पर Gulf (जैसे फारस की खाड़ी या मेक्सिको की खाड़ी) कहा जाता है. वहीं अगर खाड़ी का मुहाना चौड़ा और बड़ा हो तो उसे Bay (जैसे बंगाल की खाड़ी) कहा जाता है. यह वर्गीकरण केवल तटीय बनावट और मुहाने के आकार पर आधारित होता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 10 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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