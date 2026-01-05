Peter England Owner: आज पीटर इंग्लैंड भले ही पूरी तरह से एक इंडियन ब्रांड लगता हो लेकिन इसकी यात्रा भारत से काफी दूर शुरू हुई थी. 1889 में आयरलैंड में स्थापित हुई यह कंपनी मूल रूप से ब्रिटिश सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म बनाती थी. दशकों में यह भारत के सबसे लोकप्रिय मेन्सवियर ब्रांड्स में से एक बन गया. एक बड़ा मोड़ तब आया जब पीटर इंग्लैंड ने 1997 में भारतीय बाजार में कदम रखा. आइए जानते हैं कि आज पीटर इंग्लैंड का मालिक कौन है और उनका धर्म क्या है.

कौन है पीटर इंग्लैंड का मालिक

पीटर इंग्लैंड का मालिकाना हक आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के पास है. यह आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है. इसका मतलब है कि पीटर इंग्लैंड किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है बल्कि आदित्य बिरला कॉरपोरेट ग्रुप के तहत एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के अंदर लिस्टेड है.

आदित्य बिरला ग्रुप ने 2000 में पीटर इंग्लैंड के ग्लोबल अधिकार को हासिल कर लिया था, जिस वजह से यह पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व वाला ब्रांड बना गया. आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड आज कई बड़े ब्रांड को मैनेज करता है जिसमें पीटर इंग्लैंड इसके सबसे मजबूत मास प्रीमियम लेबल्स में से एक है.

कौन करता है कंपनी को लीड

पीटर इंग्लैंड पर अंतिम अधिकार कुमार मंगलम बिरला का है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी हैं. ये भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस लीडर्स में से एक है. आपको बता दें कि ऑपरेशनल नेतृत्व प्रोफेशनल्स द्वारा संभाला जाता है. आशीष दीक्षित आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं और मनीष सिंघल पीटर इंग्लैंड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर.

मलिक का क्या धर्म है

कुमार मंगलम बिरला और बिरला परिवार हिंदू धर्म के हैं. सांस्कृतिक रूप से वे मारवाड़ी माहेश्वरी समुदाय का हिस्सा हैं, जिनकी जड़ें राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी से जुड़ी हैं. बिरला परिवार अपने धार्मिक और परोपकारी योगदान के लिए भी जाना जाता है. इसमें पूरे भारत में कई बड़े बिरला मंदिरों का निर्माण भी शामिल है. 2026 तक पीटर इंग्लैंड भारत के सबसे बड़े मेन्सवियर ब्रांच में से एक बन चुका है. यह 350 से ज्यादा शहरों में मौजूद है, 1000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट चलता है और साथ ही 3000 से ज्यादा मल्टी ब्रांड स्टोर्स के जरिए से अपने प्रॉडक्ट्स को बेचता है.

