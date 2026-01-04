Cipla Owner: सिप्ला भारत की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक है. लोगों के बीच कॉर्पोरेट स्वामित्व और नेतृत्व के बारे में अक्सर ही चर्चाएं होती रहती हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर में सिप्ला का मालिक कौन है और साथ ही उनका धर्म क्या है.

कौन है सिप्ला कंपनी का मालिक

सिप्ला एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो बीएससी और एनएससी दोनों पर ही लिस्टिड है. यह किसी एक व्यक्ति या बिजनेस हाउस के स्वामित्व में नहीं है. स्वामित्व प्रमोटर्स और सार्वजनिक शेयरधारकों के बीच बंटा हुआ है. जनवरी 2026 तक संस्थापक हामिद परिवार के पास लगभग 29.21% हिस्सेदारी है.

आज सिप्ला को कौन लीड करता है

हामिद परिवार हर रोज के प्रबंधन के बजाय मार्गदर्शन के रूप में काम करता है. युसूफ ख्वाजा हामिद जिन्हें लोकप्रिय रूप से डॉक्टर वाई के हमीद के नाम से भी जाना जाता है फिलहाल इस कंपनी में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं. इस समय इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल सीईओ उमंग वोहरा हैं जो मार्च 2026 में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे.

हामिद परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि

हामिद परिवार इस्लामी धर्म से संबंधित है. सिप्ला के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हामिद एक राष्ट्रवादी मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1935 में कंपनी की स्थापना की थी. वे महात्मा गांधी से काफी ज्यादा प्रभावित थे, आत्मनिर्भरता में दृढ़ विश्वास रखते थे और भारत के विभाजन का खुले तौर पर विरोध करते थे. सिप्ला के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वाई के हामिद के पिता ख्वाजा अब्दुल हामिद एक भारतीय मुस्लिम थे जबकि उनकी मां लुबा डेर्जांस्का एक लिथुआनियाई यहूदी थीं. डॉ हामिद ने अक्सर ही खुद को भारतीय यहूदी बताया है.

कौन है कंपनी के मेजर शेयरहोल्डर्स

प्रमोटर परिवार के अलावा सिप्ला को मजबूत संस्थागत समर्थन मिला हुआ है. भारतीय जीवन बीमा निगम के पास लगभग 7.06% की हिस्सेदारी है और एचडीएफसी ऐसेट मैनेजमेंट के पास लगभग 5.18% की हिस्सेदारी है. कई घरेलू और विदेशी म्युचुअल फंड और निवेशकों के पास भी एक बड़ी हिस्सेदारी है. आपको बता दें कि 2001 में डॉक्टर हामिद ने अफ्रीकी देशों को एक दिन में $1 से भी कम कीमत पर एचआईवी/एड्स की दवाई देकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं थी. आज यह कंपनी 80 से भी ज्यादा देशों में काम करती है और भारत की सबसे बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में से एक है.

