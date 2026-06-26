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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTallest Building in the World: कौन है बुर्ज खलीफा का मालिक, कितनी थी इसे बनाने की लागत और कितनी है हर महीने की कमाई?

Tallest Building in the World: कौन है बुर्ज खलीफा का मालिक, कितनी थी इसे बनाने की लागत और कितनी है हर महीने की कमाई?

Tallest Building in the World: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है, इसे बनाने में कितनी लागत आई थी और यह हर साल कितनी कमाई करती है, जानिए इससे जुड़े दिलचस्प तथ्य.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 26 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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Tallest Building in the World: आखिर बुर्ज खलीफा का नाम किसने नहीं सुना होगा. दुनिया भर में सबसे ऊंची इमारतों की बात आते ही सबसे पहले बुर्ज खलीफा का नाम आ जाता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा दुनिया की यह सबसे बड़ी इमारत आखिर किसकी संपत्ति है, इसका मालिक कौन है?

बता दें कि बुर्ज खलीफा का मालिक हक दुबई की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी इमार प्रॉपर्टीज के पास है.  इमार प्रॉपर्टीज की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसके चेयरमैन मोहम्मद अलब्बार हैं. हालांकि पूरी इमारत का मूल मालिकाना हक इमार के पास है, लेकिन इसके अलावा कुछ निजी businessman और residents भी इसके अंदर के apartments और commercial space के मालिक हैं, जिन्हें उन्होंने खरीदा है. 

दरअसल, पूरी इमारत का structure इमार का है, लेकिन उसके अंदर के कई फ्लैट और दुकानें अलग-अलग लोगों ने खरीद ली हैं. बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि शुरुआत में इस टावर का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रखा गया, जो UAE के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के सम्मान में किया गया था. इतनी महंगी संपत्ति देखकर सबके दिमाग में एक ही सवाल आता होगा कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना खर्च आया होगा और हर महीने इसकी कमाई कितनी हो जाती है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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बुर्ज खलीफा बनाने में कितनी लागत आई थी?

बुर्ज खलीफा का निर्माण साल 2004 में शुरू हुआ था और यह 2010 में पूरा होकर इसको आम आदमियों के लिए खोला गया था. जहां आज के समय में 20 तले की इमारत बनने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं, वहीं बुर्ज खलीफा जैसी इमारत केवल 6 साल में बनकर तैयार हो गई, इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है की इसे बनाने में कितनी लागत आई थी.  इसको बनाने की कीमत की बात करें तो इसकी अनुमानित निर्माण लागत लगभग 1.5 अरब डॉलर यानी 1.5 Billion Dollars है.  बता दें कि यह लागत केवल टावर बनाने की है, इसके आसपास के डाउनटाउन दुबई इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन की कीमत शामिल नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार इसको निर्माण करने के लिए करीब 12,000 मजदूर एक साथ काम कर रहे थे. इस इमारत को बनाने का काम Samsung C&T, Arabtec और Besix कंपनियों के जॉइंट वेंचर ने किया, जबकि इसका डिजाइन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और उनकी फर्म Skidmore, Owings & Merrill ने तैयार किया था. 

बुर्ज खलीफा से हर महीने कितनी कमाई होती है?

अगर आप बात करें बुर्ज खलीफा की महीने की कमाई की तो वह बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक बड़ा कमाई का जरिया भी है.  इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है इसका ऑब्जर्वेशन डेक At The Top, जहां हर साल लाखों पर्यटक टिकट खरीदकर ऊंचाई से दुबई का नजारा देखने आते हैं. यहां पर हर साल लगभग 1.7 करोड़ पर्यटक आते हैं और यहां का बस एक नजारा देखने के लिए कम से कम 37 डॉलर की टिकट खरीदते हैं, यही वजह है कि यहां हर साल इतने पर्यटक आते हैं.  बता दें कि इसकी केवल टिकट बिक्री से ही करीब 62.1 करोड़ डॉलर सालाना की कमाई हो जाती है. इसके अलावा इमारत में मौजूद Armani Hotel, लग्जरी अपार्टमेंट्स की किराया आय और प्रीमियम ऑफिस स्पेस से भी अच्छी कमाई होती है. अलग-अलग अनुमानों के मुताबिक टिकट के अलावा कुल मिलाकर बुर्ज खलीफा हर साल लगभग 15 करोड़ से 40 करोड़ डॉलर तक की कमाई हो जाती है. 

यह भी पढ़ेंः क्या है विंटर एंटी-पॉल्यूशन एक्शन प्लान, किन नियमों में बदलाव करके प्रदूषण से निपटेगी सरकार?

Published at : 26 Jun 2026 10:37 AM (IST)
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Burj Khalifa Owner Of Burj Khalifa Tallest Building In The World Burj Khalifa Income
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