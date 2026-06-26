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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHindu-Muslim Population: 2050 में भारत में कितनी होगी मुस्लिम आबादी, जानें घटकर कितने जाएंगे हिंदू?

Hindu-Muslim Population: 2050 में भारत में कितनी होगी मुस्लिम आबादी, जानें घटकर कितने जाएंगे हिंदू?

Hindu-Muslim Population: अक्सर ही सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि खाने वाले समय में भारत में हिंदू आबादी काफी ज्यादा कम हो जाएगी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Jun 2026 11:29 AM (IST)
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  • प्यू रिसर्च: 2050 तक हिंदू-मुस्लिम आबादी में वृद्धि का अनुमान।
  • हिंदू आबादी 1.3 अरब होगी, बहुसंख्यक की स्थिति बरकरार।
  • मुस्लिम आबादी 311 मिलियन होगी, दुनिया में सबसे अधिक।
  • प्रजनन दर सभी समुदायों में गिरी, जनसंख्या वृद्धि धीमी।

Hindu-Muslim Population: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कई दावे पेश किए जाते हैं जो यह कहते हैं कि आने वाले दशकों में भारत की हिंदू आबादी में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी. हालांकि जनसांख्यिकीय अनुमान काफी अलग तस्वीर पेश करते हैं. अमेरिकन थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. 

हिंदू आबादी बढ़ती रहेगी 

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की हिंदू आबादी लगभग 1.3 बिलियन तक पहुंचाने की उम्मीद है. हालांकि कुल जनसंख्या में हिंदू हिस्सेदारी 2011 की जनगणना में 79.8% से थोड़ी कम होकर 2050 में लगभग 76.7% होने का अनुमान है. लेकिन भारत की पूरी जनसंख्या वृद्धि की वजह से हिंदुओं की वास्तविक संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी जारी रहेगी. 

मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी की उम्मीद 

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक भारत की मुस्लिम आबादी लगभग 311 मिलियन तक पहुंच जाएगी. भारत की कुल आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी 2011 में 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 2050 तक लगभग 18.4% तक होने का अनुमान है. हालांकि यह प्रतिशत हिस्सेदारी में बढ़ोतरी को दर्शाते हैं लेकिन इसका मतलब हिंदू आबादी में गिरावट नहीं है. इसके बजाय दोनों समुदायों की आबादी के बढ़ने का ही अनुमान है.

हिंदू बहुसंख्यक समुदाय बने रहेंगे 

अनुमानित जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बावजूद भी भारत में हिंदुओं के भारी बहुमत बने रहने की उम्मीद है. 2050 तक देश की जनसंख्या में 76.7% की अनुमानित हिस्सेदारी के साथ हिंदू बड़े अंतर से सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय बने रहेंगे. 

यह भी पढ़ेंः क्या कोई देश दूसरे देश को लीज पर जमीन दे सकता है, जानें क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून ?

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी 

रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने की उम्मीद है. इसी के साथ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी भी बनी रहेगी. यह धार्मिक संरचना में किसी छोटे-मोटे बदलाव के बजाय भारत की पूरी जनसंख्या को दर्शाता है.

सभी समुदायों में प्रजनन दर में गिरावट 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में हिंदू और मुस्लिम सहित सभी बड़े धार्मिक समुदायों में प्रजनन दर में गिरावट आ रही है. बीते कुछ दशकों में कुल प्रजनन दर में काफी गिरावट देखने को मिली है. इससे यह पता चलता है कि पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि काफी धीमी हो रही है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
India Population Hindu Muslim Population 2050 Population
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