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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle Paid Preview Collection: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यू में मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़

Welcome To The Jungle Paid Preview Collection: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' ने पेड प्रीव्यू में मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़

Welcome To The Jungle Paid Preview Collection: 'वेलकम टू द जंगल' के 25 जून को पेड प्रीव्यू शो रखे गए थे. प्रीव्यू स्क्रीनिंग में भी इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 11:14 AM (IST)
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साल की मच अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' शुक्रवार यानी  26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इससे एक दिन पहले इसके कुछ लिमिटेड पेड प्रीव्यू शो दिखाए गए थे. फिल्म को लेकर लोगों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि इसे पेड प्रीव्यू शो में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. जानते हैं इसने अपनी दुनियाभर में रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू से कितना कलेक्शन किया है?  

'वेलकम टू द जंगल' का कितना रहा पेड प्रीव्यू कलेक्शन?
सैकनिल्क के मुताबिक अक्षय कुमार स्टारर और अहमद खान निर्देशित वेलकम फ्रेंचाइजी की इस तीसरी इंस्टॉलमेंट ने प्रीव्यू स्क्रीनिंग से लगभग 3.75 करोड़ रुपये नेट (करीब 4.50 करोड़ रुपये ग्रॉस) की कमाई की है.

'वेलकम टू द जंगल' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
'वेलकम टू द जंगल' ने प्रीव्यू स्क्रीनिंग से 3.75 करोड़ की कमाई की है. ऐसे में फिल्म के 17 से 18 करोड़ की ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. अगर इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो ये इससे ज्यादा कलेक्शन भी कर सकती है. फिलहाल हर किसी की नजरें इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर हैं.

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लगभग 250-300 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे कॉमेडी प्रोजेक्ट्स में से एक है. अपनी लागत वसूलने के लिए, 'वेलकम टू द जंगल' को ओपनिंग डे पर ज़बरदस्त कमाई, वीकेंड पर लगातार अच्छी कमाई और आने वाले हफ्तों में बॉक्स ऑफ़िस पर लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कैसा परफॉर्म करती है.

सितारों से सजी है कॉमेडी फिल्म
अहमद खान के निर्देशन में बनी 'वेलकम टू द जंगल', मशहूर 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है. इस फिल्म में 34 कलाकारों की बड़ी टीम है, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और कई अन्य कलाकार शामिल हैं. इसी वजह से यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी मल्टी-स्टारर कॉमेडी फ़िल्मों में से एक बन गई है.

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Published at : 26 Jun 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar BOX OFFICE COLLECTION Welcome To The Jungle
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