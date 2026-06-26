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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRam Mandir Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन धाराओं में दर्ज हुई FIR, इसमें कितनी मिलती है सजा?

Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन धाराओं में दर्ज हुई FIR, इसमें कितनी मिलती है सजा?

अयोध्या राम मंदिर में भगवान के चढ़ावे की चोरी और पैसों के हेरफेर के मामले में छह लोगों पर बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है. चलिए जानें कि इन धाराओं में कितनी कड़ी सजा मिलती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 26 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा और पैसा गायब होने का मामला पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है. कई दिनों से इस मामले में जांच चल रही थी. मंदिर में वित्तीय हेराफेरी के इस गंभीर मामले का खुलासा होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कई धाराओं में एफआईआर हुई है. यूपी सरकार के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है. चलिए जानें कि जो धाराएं लगाई गई हैं, उसमें कितनी सजा तय की गई है.

BNS की धारा 306

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 लगाई है. यह धारा तब लागू की जाती है, जब किसी संस्थान का कोई क्लर्क, नौकर या भरोसेमंद कर्मचारी ही अपने मालिक या नियोक्ता की संपत्ति की चोरी कर लेता है. राम मंदिर के चढ़ावे की देखरेख में कई लोगों पर लगा यह आरोप बेहद गंभीर माना जा रहा है. कानून के अनुसार इस अपराध में दोषी पाए जाने वाले को पूरे सात साल की सजा होती है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ता है.

धारा 316(5)

मामला की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर में धारा 316(5) को भी जोड़ा गया है. यह धारा मुख्य रूप से धोखेबाजी से जुड़ी हुई है. अगर कोई बैंकर, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी या अधिकृत एजेंट अपने पद का फायदा उठाता है और जनता या किसी संस्था का भरोसा तोड़ता है और पैसों का गबन करने लगता है, तब यह धारा लगाई जाती है. इसके तहत अगर जुर्म साबित हो जाता है तो 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है.

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धारा 317(4) और 317(5)

धारा 317(4) तब लगती है, जब कोई इंसान आदत से मजबूर होकर चोरी की संपत्ति खरीदता, बेचता या फिर उसका लेन-देन करता है, तो उसे 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. वहीं धारा 317(5) की बात करें तो यह उन लोगों पर लगती है, जो कि जानबूझकर चोरी के पैसे या सामान को छिपाने या फिर उसे कहीं पर ठिकाने लगाने में मदद करते हैं. इस अपराध में दोषी को तीन साल की जेल या जुर्माना होता है.

धारा 61 और धारा 3(5)

धारा 61 आपराधिक षडयंत्र रचने के खिलाफ है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी गलत काम को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं. वहीं धारा 3(5) भी समान इरादे को दर्शाती है, इसका मतलब है कि अगर कई लोगों ने मिलकर एक ही नीयत से अपराध किया है, तो हर व्यक्ति को बराबर का दोषी माना जाता है और मेन अपराध के आधार पर ही कड़ी सजा दी जाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 11:03 AM (IST)
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Ayodhya Ram Mandir Ram Janmabhoomi Trust Ram Mandir Donation Theft
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