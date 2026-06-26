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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संजय राउत की एंट्री, बोले- 'एक करोड़ रुपये और चांदी की ईंट दान की थी, कहां गई?'

Ram Mandir Donation Theft: इस बीच राम मंदिर में लोगों द्वारा दान किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के मामले पर सियासत तेज हो गई है. इस बीच राम मंदिर में लोगों द्वारा दान किए गए सोने-चांदी के आभूषणों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना द्वारा दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट के गायब होने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं." 

संजय राउत ने आगे लिखा, "उद्धव ठाकरे ने हजारों शिवसैनिकों और संतों की मौजूदगी में खुले मन से 1 करोड़ रुपये और पवित्र चांदी की ईंट दान की थी. फिर भी सालों बाद भी ट्रस्ट से कोई रसीद या अपडेट नहीं मिला है. यह ईंट कहां गई? अब पूरी जांच और जवाबदेही का समय आ गया है."

राम मंदिर चढ़ावा चोरी में 8 के खिलाफ एफआईआर

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि एसआईटी की ओर से दो दिन पहले सरकार को सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट में कठोर सिफारिश की गई हैं. फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

सीएम योगी के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी

अयोध्या के राम में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था.

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी की निष्पक्ष जांच से 'दूध का दूध और पानी का पानी' होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

लवकुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, टिन्नू यादव... राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नामजद 8 लोग कौन? घरों से बरामद लाखों रुपये कैश

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
SIT   UP NEWS Uddhav Thackeray MAHARASHTRA NEWS RAM MANDIR SHIV SENA SANJAY RAUT Ayodhya NEWS
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