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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सFIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026: FIFA वर्ल्ड कप में महाउलटफेर, जर्मनी को हराकर इक्वाडोर ने रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर ने फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 26 Jun 2026 10:05 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इक्वाडोर ने फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट में अपनी जगह बना ली है. न्यूयॉर्क में ग्रुप-ई के रोमांचक मुकाबले में इक्वाडोर ने चार बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है. इक्वाडोर की इस ऐतिहासिक जीत के बाद गर्व जताते हुए, देश के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने शुक्रवार को नेशनल हॉलिडे की घोषणा कर दी है.

इस मुकाबले से पहले इक्वाडोर की जीत की राह बेहद मुश्किलों से भरी नज़र आ रही थी, क्योंकि टीम को आइवरी कोस्ट के खिलाफ मिली 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था. साथ ही, इक्वाडोर और कुराकाओ के बीच मुकाबला गोलरहित ड्रा रहा था. जर्मनी के खिलाफ इक्वाडोर को कम समझा जा रहा था. टीम ने सारी आलोचनाओं और खराब फॉर्म के दबाव को पीछे छोड़ते हुए,कोच सेबेस्टियन बेकासेस की बातें मानी और मैदान पर सभी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया.

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देश के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, 'सभी खिलाड़ियों और कोच को धन्यवाद, जिन्होंने तमाम आलोचनाओं, अपमान और कठिन परिस्थियों से गुजरने के बाद शानदार वापसी की और पूरे देश को इस जीत के साथ खुश कर दिया. शुक्रवार को देश में छुट्टी रहेगी. इक्वाडोर अमर रहे.' 

मैच शुरूआत से जर्मनी के पक्ष में नज़र आ रहा था. लेरॉय साने के कमाल के फिनिशिंग मुव के चलते टीम ने 1-0 से बढ़त बनाई. इस गोल के बाद इक्वाडोर के खिलाड़ियों ने इसे फाउल घोषित किया क्योंकि खिलाड़ियों का मानना था कि गोल बिल्ड-अप के दौरान अलेक्सांद्र पावलोविच का पैर पेड्रो विटे पर बहुत ऊंचा लगा था. इस इटके को नज़र-अंदाज़ करते हुए, इक्वाडोर ने मैच के नौवें मिनट में नीलसन एंगुलो की मदद से गोलकीपर मैनुअल नोएर को छकाते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

मैच का रूख 77वें मिनट में बदला,जब राइट फ्लैंक से मिली कॉर्नर किक पर केविन रोड्रिगेज ने हेडर की मदद से गेंद को गोलपोस्ट के सामने फिल्क किया. वहां,मौजूद गोंजालो प्लाटा ने पलक झपकते ही गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया. इसके साथ इक्वाडोर का स्कोर 2-1 हो गया. इंजरी टाइम के सात मिनटों में जर्मनी ने अपनी पूरी कोशिश की गोल करने की,लेकिन इक्वाडोर ने उनको एक मौका नहीं दिया गोल करने के लिए.

इसके साथ इक्वाडोर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. यह दूसरा मौका है जब टीम ने नॉकआउट स्टेज में कदम रखा है. इससे पहले साल 2006 में ऐसा करिश्मा उनकी टीम ने किया हुआ था.

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Published at : 26 Jun 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Ecuador Germany FIFA World Cup 2026 Daniel Noboa
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