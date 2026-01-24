हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन है Max ग्रुप का संस्थापक, इनका किस धर्म से है वास्ता?

कौन है Max ग्रुप का संस्थापक, इनका किस धर्म से है वास्ता?

मैक्स ग्रुप की सफलता के पीछे एक मजबूत शख्स की दूरदर्शी सोच और भरोसे पर आधारित बिजनेस मॉडल है. आइए जानें कि वो कौन हैं और उनका किस धर्म से वास्ता है.

By : निधि पाल | Updated at : 24 Jan 2026 10:35 AM (IST)
मैक्स ग्रुप भारत का एक प्रमुख कॉरपोरेट समूह है, जिसकी पहचान भरोसेमंद सेवाओं और लंबे समय की सोच के लिए होती है. यह ग्रुप अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय है और खास तौर पर हेल्थकेयर, इंश्योरेंस और सीनियर केयर में इसका नाम काफी मजबूत माना जाता है. आइए जानें कि इसके संस्थापक कौन हैं और इनका किस धर्म से ताल्लुक है.

कौन हैं Max Group के संस्थापक?

मैक्स ग्रुप की नींव साल 1985 में अनलजीत सिंह ने रखी थी. वे भारत के जाने-माने उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. अनलजीत सिंह ने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे-धीरे मैक्स ग्रुप को एक मल्टी-सेक्टर कॉरपोरेट समूह के रूप में खड़ा किया. उनकी पहचान एक दूरदर्शी कारोबारी के रूप में है, जिन्होंने समय के साथ बिजनेस की जरूरतों को समझते हुए ग्रुप को नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया.

किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं अनलजीत सिंह?

मैक्स ग्रुप के संस्थापक अनलजीत सिंह सिख धर्म से संबंध रखते हैं. हालांकि, उन्होंने कभी अपने व्यवसाय को धर्म या व्यक्तिगत पहचान से जोड़कर नहीं देखा. उनकी कारोबारी सोच पूरी तरह पेशेवर रही है, जिसमें गुणवत्ता, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को अहम स्थान दिया गया. यही वजह है कि मैक्स ग्रुप एक सेक्युलर और प्रोफेशनल पहचान के साथ आगे बढ़ता रहा है. 

मैक्स ग्रुप के प्रमुख बिजनेस सेक्टर

मैक्स ग्रुप आज कई अहम क्षेत्रों में काम कर रहा है. Max Financial Services के जरिए यह जीवन बीमा और फाइनेंशियल सेवाओं में सक्रिय है, जिसमें Axis Bank के साथ जॉइंट वेंचर के तहत बीमा कारोबार किया जाता है. Max Healthcare देश के बड़े निजी अस्पताल नेटवर्क में गिना जाता है, जहां आधुनिक इलाज और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इसके अलावा Antara Senior Living के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने और देखभाल से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं. Max Estates रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी मजबूत मौजूदगी रखता है.

समाज और बिजनेस का संतुलन

मैक्स ग्रुप की खास बात यह रही है कि उसने मुनाफे के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. हेल्थकेयर और सीनियर केयर जैसे सेक्टर सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं. अनलजीत सिंह की सोच यही रही कि बिजनेस ऐसा हो, जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर बने और भरोसा कायम रहे.

बांग्लादेश वाले MAX Group से अलग पहचान

अक्सर लोग भारत के मैक्स ग्रुप को बांग्लादेश के MAX Group से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों पूरी तरह अलग संस्थाएं हैं. बांग्लादेश का MAX Group मुख्य रूप से पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र में काम करता है, जबकि भारत का मैक्स ग्रुप हेल्थ, फाइनेंस और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर पर केंद्रित है.

Published at : 24 Jan 2026 10:35 AM (IST)
