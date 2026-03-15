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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज2BHK Construction Cost: भारत में कितने रुपये में तैयार हो जाता है 2BHK, पाकिस्तान में कितनी आती है लागत?

2BHK Construction Cost: भारत में कितने रुपये में तैयार हो जाता है 2BHK, पाकिस्तान में कितनी आती है लागत?

2BHK Construction Cost: पाकिस्तान और भारत 2BHK बनाने में काफी अलग-अलग खर्च आता है. आइए जानते हैं दोनों जगह कीमतों में कितना अंतर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Mar 2026 07:09 AM (IST)
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2BHK Construction Cost: घर बनाने की लागत कई बातों पर निर्भर होती है. जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमत, मजदूरी और प्रॉपर्टी की जगह. भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में मटीरियल की बढ़ती कीमतों की वजह से कंस्ट्रक्शन का खर्च काफी बढ़ गया है. एक आम 1000 स्क्वायर फीट का 2BHK घर बनाने की लागत इन दोनों देशों में काफी अलग है. 

भारत में औसत कंस्ट्रक्शन लागत 

भारत में एक 1000 स्क्वायर फीट का 2BHK घर बनाने में आम कंस्ट्रक्शन के लिए आमतौर पर 18 लाख से 25 लाख के बीच खर्च आता है. हालांकि मटीरियल की क्वालिटी और फिनिशिंग के आधार पर कीमत अलग-अलग हो सकती है. एक बेसिक या फिर बजट कंस्ट्रक्शन में लगभग 12 लाख से 16 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. इसी के साथ एक स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले घर की कीमत आमतौर पर 18 लाख रुपये से 22 लाख रुपये के बीच होती है. अच्छे मटीरियल, इंटीरियर और फिनिशिंग वाले प्रीमियम कंस्ट्रक्शन में 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये या उससे ज्यादा का खर्चा आ सकता है. भारत में कंस्ट्रक्शन की दर ₹1500 से ₹2500  प्रति स्क्वायर फीट के बीच होती है. हालांकि यह बड़े शहरों में बढ़ सकती है. 

भारत में शहर के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की दर

अलग-अलग शहरों में कंस्ट्रक्शन की लागत काफी अलग-अलग होती है. मुंबई जैसे महंगे शहर इलाकों में यह ₹2700 से ₹3800 प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच सकती है. इससे यह घर बनाने के लिए सबसे महंगी जगहों में से एक बन जाता है. दिल्ली एनसीआर में लागत आमतौर पर ₹2200 से ₹3200 प्रति स्क्वायर फीट के बीच होती है. इसी के साथ बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में यह दर आमतौर पर ₹1800 से ₹2800 प्रति स्क्वायर फीट के बीच होती है. छोटे कस्बों और गांव में यह लागत घटकर ₹1200 से ₹1800 प्रति स्क्वायर फीट तक आ सकती है.

भारत में घर बनाते समय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मटीरियल पर खर्च होता है. कंस्ट्रक्शन की सामग्री आमतौर पर कुल लागत का 60% से 65% होती है. इसका मतलब है कि 1000 वर्ग फुट के सामान्य घर के लिए लेकर लगभग 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये होगी. मजदूरी की लागत आमतौर पर बजट का 25% से 35% होती है. इसमें मजदूरी का औसत शुल्क लगभग ₹300 से ₹500 प्रति वर्ग फुट होता है. बाकी खर्च जैसे कि आर्किटेक्चरल डिजाइन, सरकारी मंजूरी और बाकी खर्च आमतौर पर 5% से 10% होता है. 

पाकिस्तान में निर्माण लागत 

बीते कुछ सालों में महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से पाकिस्तान में निर्माण लागत में बढ़ोतरी हुई है. घरों का माप सिर्फ वर्ग फुट के हिसाब से करने के बजाय अक्सर मरला प्रणाली का इस्तेमाल करके किया जाता है. एक सामान्य पांच मरला घर जो लगभग 1125 से 1360 वर्ग फुट का होता है और 2BHK जैसा ही होता है, PKR  1.1 करोड़ से PKR  1.5 करोड़ तक की लागत में बन सकता है. एक पूरे घर के निर्माण की दर आमतौर पर PKR 5,500 से PKR 8,800 प्रति वर्ग फुट के बीच होती है. 

पाकिस्तान में निर्माण कार्य दो चरणों में बांटा जाता है.  ग्रे स्ट्रक्चर से मतलब होता है  घर की मूल संरचना. इसमें फर्श, पेंट या फिक्स्चर जैसी आंतरिक फिनिशिंग शामिल नहीं होती.  ग्रे स्ट्रक्चर को बनाने में आमतौर पर 2800 पाकिस्तानी करेंसी से 3600 पाकिस्तानी करेंसी प्रति वर्ग फुट की लागत आती है. लक्जरी कंस्ट्रक्शन की लागत 10000 पाकिस्तानी करेंसी प्रति स्क्वायर फुट से भी ज्यादा हो सकती है.

पांच मरला घर की लागत 

लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में पूरी फिनिशिंग के साथ एक स्टैंडर्ड पांच मरला घर बनाने में आमतौर पर 90 लाख पाकिस्तानी करेंसी से 1.1 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी के बीच लागत आती है. इस बजट में सिर्फ नींव और स्ट्रक्चरल काम में ही लगभग 48 लाख पाकिस्तानी करेंसी लग सकते हैं. इसी के साथ फ्लोरिंग, लकड़ी का काम, दरवाजे और फिटिंग जैसी फिनिशिंग चीजों में लगभग 36 लाख पाकिस्तानी करेंसी और लग सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान को कितना कर्ज दे चुका है भारत, जानें उस पर कितना उधार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 07:09 AM (IST)
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