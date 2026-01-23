आपके खेत में निकला तेल तो वह सरकार ले लेगी, लेकिन जमीन पर किसका रहेगा हक?

सोचिए आप अपने खेत में हल चला रहे हैं और अचानक आपको पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे तेल का भंडार है. खुशी भी होती है और डर भी लगता है कि अब क्या होगा? क्या सरकार आपकी जमीन ले लेगी, क्या आप रातों-रात अरबपति बन जाएंगे या फिर सब कुछ छिन जाएगा? गांव से लेकर शहर तक अक्सर यह सवाल चर्चा में रहता है कि अगर निजी खेत में तेल या गैस निकल जाए तो असली मालिक कौन होता है. दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनिंदा इलाकों खास तौर पर फर्रुखाबाद, औरैया और कन्नौज जिलों में जमीन के नीचे पेट्रोलियम संसाधन मौजूद होने के शुरुआती संकेत सामने आए हैं. ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है.

तेल सरकार का, खेत किसका?

भारत में जमीन का मालिकाना हक और जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार दो अलग-अलग बातें हैं. अगर आपके खेत में तेल निकलता है, तो जमीन आपकी ही रहती है. आप उस पर खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं. लेकिन जमीन के नीचे मौजूद तेल, गैस या अन्य खनिजों पर आमतौर पर सरकार का अधिकार माना जाता है. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पूरे राष्ट्र के हित में हो सके.

सरकार का अधिकार क्यों माना जाता है?

भारतीय कानून के मुताबिक जमीन के नीचे मौजूद खनिज और तेल राष्ट्रीय संपत्ति माने जाते हैं. इसका मतलब यह है कि चाहे जमीन किसी किसान की हो या किसी कंपनी की, तेल और गैस जैसे संसाधनों का नियंत्रण सरकार के पास रहता है. सरकार ही तय करती है कि कहां खुदाई होगी, कौन सी कंपनी तेल निकालेगी और उत्पादन कैसे होगा. निजी व्यक्ति को सीधे तेल बेचने या निकालने की अनुमति नहीं होती है.

क्या कभी किसान तेल का मालिक बन सकता है?

सिद्धांत रूप से यह संभव है, लेकिन व्यवहार में बहुत दुर्लभ है. अगर जमीन खरीदते समय खनिज अधिकार भी लिखित रूप से आपके नाम किए गए हों, तभी आप तेल के मालिक हो सकते हैं. भारत में ज्यादातर जमीनों में खनिज अधिकार पहले से ही सरकार के पास सुरक्षित रहते हैं. इसलिए सामान्य किसान या जमीन मालिक को तेल पर सीधा मालिकाना हक नहीं मिलता है.

किसान को आखिर मिलता क्या है?

तेल भले ही सरकार का हो, लेकिन जमीन मालिक को खाली हाथ नहीं छोड़ा जाता है. सबसे पहले आपको रॉयल्टी मिलती है, यानी तेल उत्पादन का एक तय हिस्सा या उसकी कीमत का प्रतिशत मिलता है. यह प्रतिशत समझौते और नियमों पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत या उससे ज्यादा भी हो सकता है.

इसके अलावा जिस हिस्से की जमीन पर ड्रिलिंग, पाइपलाइन या मशीनें लगेंगी, उसके लिए मुआवजा दिया जाता है. फसल का नुकसान, जमीन के इस्तेमाल और रास्तों के लिए अलग-अलग भुगतान किया जाता है.

जमीन की कीमत क्यों बढ़ जाती है?

तेल मिलने की खबर से इलाके की अहमियत बढ़ जाती है. सड़कें, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं आने लगती हैं. इससे आपकी जमीन की बाजार कीमत कई गुना बढ़ सकती है. भले ही आप तेल के मालिक न हों, लेकिन जमीन की बढ़ी हुई कीमत का फायदा आपको जरूर मिलता है.

प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है?

अगर किसी इलाके में तेल मिलने के संकेत मिलते हैं, तो सरकार सर्वे कराती है. इसके बाद तेल निकालने का अधिकार किसी सरकारी या निजी कंपनी को दिया जाता है. जमीन मालिक से बातचीत कर पट्टा या समझौता किया जाता है. इस दौरान रॉयल्टी, मुआवजा और जमीन के इस्तेमाल की शर्तें तय होती हैं. बिना सहमति के सीधे आपकी जमीन पर काम शुरू नहीं किया जा सकता है.

किसानों के लिए जरूरी सावधानियां

ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने जमीन के कागजात जांचना जरूरी होता है. टाइटल डीड और रिकॉर्ड से यह साफ होना चाहिए कि खनिज अधिकार किसके पास हैं. किसी भी कागज पर साइन करने से पहले कानूनी सलाह लेना समझदारी है. इससे भविष्य में विवाद से बचा जा सकता है.

