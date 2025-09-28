हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMaulana Tauqeer Raza Bareilly Violence: कौन हैं मौलाना तौकीर रजा, जिन्हें बरेली में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार?

Maulana Tauqeer Raza Bareilly Violence: कौन हैं मौलाना तौकीर रजा, जिन्हें बरेली में बवाल के बाद किया गया गिरफ्तार?

Maulana Tauqeer Raza Bareilly Violence: बरेली में हुई हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है. चलिए जानें कि मौलाना तौकीर रजा कौन हैं और आखिर उनका किन-किन विवादों से नाता है.

By : निधि पाल | Updated at : 28 Sep 2025 12:39 PM (IST)
Maulana Tauqeer Raza Bareilly Violence: कानपुर में शुरू हुआ I Love Muhammad विवाद बरेली में बड़े रूप में सामने आया. स्थानीय सुन्नी समुदाय के नेता और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन का एलान किया. जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ आए. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और तनाव बढ़ा तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस हिंसक घटनाक्रम के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया. चलिए जानें कि आखिर मौलाना तौकीर रजा कौन हैं?

कौन हैं मौलाना तौकीर रजा?

मौलाना तौकीर रजा बरेली के प्रमुख धार्मिक नेताओं में से एक हैं. वे IMC के अध्यक्ष होने के साथ-साथ आला हजरत खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिसने सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी. तौकीर रजा ने 2001 में राजनीति में कदम रखा और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई. 2009 में वे कांग्रेस के साथ जुड़े, जबकि 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया. 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उनकी सपा से दूरी बढ़ गई और 2014 में उन्होंने बसपा का समर्थन किया.

विवादों से पुराना नाता 

मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता है. वे पहले भी कई मामलों में विवादित बयान दे चुके हैं, जैसे नागरिकता कानून के खिलाफ उनकी सक्रियता रही है और बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी किया था. उनके ऊपर 2010 में भी बरेली में दंगा भड़काने का आरोप था.

सपा में थे हथकरघा विभाग के उपाध्यक्ष

राजनीति और समाजिक संगठन में उनकी भागीदारी भी गहरी रही है. वे खान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद) के अध्यक्ष रह चुके हैं. उन्होंने देवबंदियों द्वारा भेदभाव का आरोप लगाते हुए बोर्ड से नाता तोड़ लिया. समाजवादी पार्टी की सरकार में तौकीर रजा को हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया. 2016 में उन्होंने मुस्लिम समुदाय में एकता कायम करने के प्रयास में देवबंद का दौरा किया और विद्वानों से मुलाकात की. हालांकि, इसके लिए उनके अपने संप्रदाय के मौलवियों ने आलोचना की थी.

हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काने का भी आरोप

विवादों के बावजूद तौकीर रजा ने अपनी माफी भी पेश की थी. उनके ऊपर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काने के आरोप भी लग चुके हैं. इस बार बरेली में I Love Muhammad विवाद ने मौलाना तौकीर रजा को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती पेश की है, और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 28 Sep 2025 12:39 PM (IST)
