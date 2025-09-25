H-1B Visa Holders: अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं, जो देश के हित के बजाय आर्थिक और वैश्विक दृष्टि से नुकसानदेह साबित हो रहे हैं. बेतहाशा टैरिफ बढ़ाने के बाद अब ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क में जबरदस्त बढ़ोतरी की घोषणा की है. नए नियम के तहत H-1B वीजा आवेदन की फीस 100,000 डॉलर यानि लगभग 88 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि पहले यह शुल्क सामान्यतः 2,000 से 5,000 डॉलर के बीच होता था.

यह बढ़ेतरी टेक्नोलॉजी और अन्य उद्योगों में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. चलिए जानें कि अमेजन, गूगल, मेटा या माइक्रोसॉफ्ट किसके पास सबसे ज्यादा H-1B वीजा हैं.

किसके पास सबसे ज्यादा H-1B वीजा

अमेरिका में H-1B वीजा धारकों की संख्या में इस साल एक नया रिकॉर्ड बना है. अमेरिकी नागरिकता और इमीग्रेशन सर्विस USCIS के आंकड़ों के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में Amazon ने सबसे अधिक H-1B वीजा अप्रूवल प्राप्त किए हैं. अमेजन के पास कुल 10,044 अप्रूवल हैं, इसके बाद Microsoft 5,189, Meta 5,123, Apple 4,202, और भारतीय कंपनी Tata Consultancy Services के पास 5,505 वीजा अप्रूवल हैं.

कंपनियों पर बढ़ सकता है दबाव

यह आंकड़ा दिखाता है कि तकनीकी कंपनियां खासतौर से Amazon, H-1B वीजा कार्यक्रम पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो उन्हें हाई प्रोफेशनल लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है. यह वीजा विशेष रूप से इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है. H-1B वीजा आवेदनों पर शुल्क बढ़ने के बाद से कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन कंपनियों पर जो H-1B वीजा पर निर्भर हैं.

अमेरिकी श्रम बाजार में इन बदलावों के बावजूद, H-1B वीजा धारकों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाती है कि तकनीकी कंपनियां वैश्विक प्रतिभाओं की तलाश में हैं. हालांकि, नए शुल्क और नीतियों के कारण इन कंपनियों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या अमेरिका में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी देनी होगी H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस? जानें नियम