अमेरिका में नौकरी करने का सपना बहुत से भारतीय का होता है. खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग अमेरिका में बेहतर करियर और सैलरी के मौके की तलाश में रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए H-1B वीजा सबसे अहम रास्ता होता है. जिसके जरिए वे अमेरिकी कंपनियों में काम कर सकते हैं. लेकिन हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे भारत सहित कई देशों के प्रोफेशनल्स को चिंता हो रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर नए H-1B वीजा आवेदन पर करीब 83 लाख रुपये की भारी फीस देनी होगी.

अब इस बदलाव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या जो लोग पहले से अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये भारी फीस देनी होगी, तो कुछ का कहना है कि क्या वीजा रिन्यू कराने पर भी ये शुल्क लगेगा. तो चलिए जानते हैं कि क्या H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस अमेरिका में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी देनी होगी.



H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा एक अस्थायी वीजा होता है, जो अमेरिका की कंपनियों को यह अनुमति देता है कि वे विदेशी लोगों को नौकरी पर रख सके. खासतौर पर उन लोगों को जो किसी विशेष क्षेत्र में स्किल्ड हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, आईटी, मेडिकल, साइंस आदि. यह वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके जरिए काम करने वाले लोग बाद में ग्रीन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा में क्या बदलाव किए हैं?

डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीजा को लेकर कुछ सख्त बदलाव किए हैं, जो 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं. नए वीजा आवेदन पर अब 83 लाख रुपये की फीस देनी होगी. पहले यह फीस सिर्फ 215 डॉलर से 5,000 डॉलर के बीच होती थी, जो अब कई गुना बढ़ा दी गई है. लॉटरी सिस्टम की जगह वेतन आधारित चयन प्रक्रिया यानी Wage-based Selection System लागू होगा. अब वीजा उन्हीं को मिलेगा जिन्हें अच्छी सैलरी दी जा रही है और जिनके पास ज्यादा स्किल्स हैं. छोटे व्यापारियों और कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अब विदेशी टैलेंट हायर करना उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा.

क्या H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस अमेरिका में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को भी देनी होगी?

H-1B वीजा की बढ़ी हुई फीस अमेरिका में पहले से नौकरी कर रहे लोगों को नहीं देनी होगी. यह बढ़ी हुई फीस केवल नए वीजा आवेदकों पर लागू होगी, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने 21 सितंबर 2025 के बाद नया H-1B वीजा आवेदन किया है, सिर्फ उन्हें यह भारी फीस देनी होगी. जो लोग पहले से अमेरिका में H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं, उन्हें यह बढ़ी हुई फीस नहीं देनी होगी. जो लोग वीजा का रिन्यूअल करवा रहे हैं, उन पर भी यह नियम लागू नहीं होगा. इसके अलावा जो लोग 21 सितंबर 2025 से पहले आवेदन कर चुके हैं, उनसे भी ये फीस नहीं ली जाएगी. ट्रंप सरकार ने साफ किया है कि यह नियम रेट्रोएक्टिव नहीं है. पहले से वीजा पर काम कर रहे लोग या नवीनीकरण करवाने वाले लोग इससे प्रभावित नहीं होंगे.

