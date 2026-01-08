पीएम मोदी के बाद किसे मिलती है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी? 99% लोग देते हैं इसका गलत जवाब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपीएम मोदी के बाद किसे मिलती है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी? 99% लोग देते हैं इसका गलत जवाब

प्रधानमंत्री के पद सबसे अहम होता है. इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता मानी जाती है. वहीं भारत में पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के पास होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Jan 2026 07:57 AM (IST)
Preferred Sources

पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था अक्सर चर्चा में रहती है. कई बार पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं. ऐसे में कई लोगों के सवाल रहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होती है और इसमें कौन-कौन सी एजेंसियां शामिल रहती है. वहीं इसी के साथ एक और सवाल सामने आता है कि पीएम मोदी के बाद देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे मिलती है. दरअसल भारत में वीवीआईपी सुरक्षा कई लेयर में बांटी गई है और हर लेयर की जिम्मेदारी अलग-अलग फोर्स के पास होती है. पीएम की सुरक्षा से लेकर दूसरे बड़े नेताओं की सुरक्षा तक का पूरा सिस्टम बहुत सख्त नियमों पर चलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा कितनी लेयर में होती है और पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे दी जाती है?

पीएम की सुरक्षा कितनी लेयर में होती है?

किसी भी देश के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद सबसे अहम होते हैं. इसलिए उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता मानी जाती है. वहीं भारत में पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG के पास होती है. हालांकि जब पीएम किसी राज्य के दौरे पर होते हैं, तब राज्य पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहती है. पीएम मोदी की सुरक्षा की पहली लेयर एसपीजी बॉडीगार्ड होते हैं. ये कमांडो पीएम के सबसे नजदीक तैनात रहते हैं. वहीं दूसरी लेयर एसपीजी कमांडो की होती है. एसपीजी भारत की सबसे खास सुरक्षा फोर्स मानी जाती है. पहले यह सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को भी मिलती थी, लेकिन एसपीजी एक्ट में संशोधन के बाद अब यह सिर्फ मौजूदा पीएम को दी जाती है. तीसरी लेयर में एनएसजी यानी ब्लैक कैट कमांडो होते हैं. ये कमांडो सिर्फ पीएम ही नहीं, बल्कि दूसरे वीवीआईपी और विशेष परिस्थितियों में भी तैनात रहते हैं. पीएम मोदी की सुरक्षा में चौथी लेयर अर्धसैनिक बल की होती है.

कैसा होता है प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा?

पीएम मोदी जब भी यात्रा करते हैं, वे बुलेटप्रूफ कार में चलते हैं. उनके काफिले में कई हाई प्रोफाइल गाड़ियां शामिल होती है. पूरे काफिले में करीब 100 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं. वहीं पीएम की सुरक्षा पर बड़ा खर्च भी होता है. अब जब सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी सुरक्षा मिलती है, तो उनकी सुरक्षा पर हर दिन करीब 1.17 करोड़ रुपये खर्च होते हैं.

पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा किसकी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जाती है. उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है. Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भारत में दी जाने वाली सबसे ऊंची सुरक्षा कैटेगरी में से एक है. इसमें करीब 55 सुरक्षाकर्मी, एनएसजी कमांडो, बुलेटप्रूफ वाहन और चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था शामिल होती है. यह सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के खतरे के आकलन के बाद दी जाती है.

कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 08 Jan 2026 07:57 AM (IST)
PM Modi Security PM Modi VVIP Security India
