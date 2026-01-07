अमेरिका और ट्रंप को आंखें दिखाने वाले कोलंबिया में किस धर्म का दबदबा, जानें कितने मुस्लिम?

अमेरिका और लैटिन अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल देखने को मिल रही है. वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. इसी बीच कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो खुलकर अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सामने आ गए हैं. पेट्रो के तीखे बयानों ने न सिर्फ वॉशिंगटन को चौंकाया है, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है.

ऐसे समय में जब कोलंबिया वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है, लोगों के मन में इस देश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कोलंबिया की आबादी कैसी है. यहां कौन-सा धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है. क्या यहां मुस्लिम समुदाय की संख्या ज्यादा है या कम और इस विविधता का देश की राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि अमेरिका और ट्रंप को आंखें दिखाने वाले कोलंबिया में किस धर्म का दबदबा है और कितने मुस्लिम है.

कोलंबिया की कुल आबादी कितनी है?

कोलंबिया की कुल जनसंख्या करीब 4.6 से 4.9 करोड़ के बीच है. यह लैटिन अमेरिका के बड़े देशों में से एक है. यहां अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से यह देश काफी हद तक एक-सा दिखाई देता है.

कोलंबिया में किस धर्म का सबसे ज्यादा दबदबा?

कोलंबिया में ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है. यहां करीब 64 प्रतिशत लोग रोमन कैथोलिक हैं. इसके अलावा लगभग 17 प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं यानि कुल मिलाकर कोलंबिया की बड़ी आबादी ईसाई धर्म को मानती है. चर्च, धार्मिक त्योहार और ईसाई परंपराएं यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. हालांकि समय के साथ कोलंबिया में सोच बदल रही है. यहां लगभग 14 प्रतिशत लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं.

कोलंबिया में मुस्लिम कितने हैं?

कोलंबिया में कुल मुस्लिम आबादी लगभग 10,000 मानी जाती है. यह देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 0.02 प्रतिशत है यानी मुस्लिम समुदाय यहां संख्या के लिहाज से बहुत छोटा है. कोलंबिया के मुसलमान ज्यादातर कैरेबियन तट के इलाकों में रहते हैं. बोगोटा, सांता मार्टा, गुआजिरा, नारिनो और सैन एंड्रेस जैसे क्षेत्रों में इस्लामिक सेंटर मौजूद हैं. यहां मस्जिदें, इस्लामिक संगठन और कुछ स्कूल भी हैं. मैकाओ शहर में स्थित उमर इब्न अल-खत्ताब मस्जिद को पूरे महाद्वीप की बड़ी मस्जिदों में गिना जाता है. ॉ

अन्य धर्मों की स्थिति

कोलंबिया में कुछ और छोटे धार्मिक समुदाय भी हैं. जैसे यहूदी करीब 5,500, ज्यादातर बोगोटा में, बौद्ध लगभग 9,000 और बहाई करीब 60,000 हैं. स्वदेशी समुदाय अपने पारंपरिक और पूर्वजों के धर्मों को मानते हैं. कुछ लोग अफ्रीकी पारंपरिक मान्यताओं को कैथोलिक धर्म के साथ मिलाकर मानते हैं. इसके अलावा बहुत ही छोटी संख्या में ताओवाद और अन्य मान्यताओं को मानने वाले लोग भी हैं.

यह भी पढ़ें किसने बनवाई थी दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद, जिसके पास एमसीडी ने जमकर की तोड़फोड़?