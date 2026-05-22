चीन बना सेंट्रल ऑफ पॉवर तो किसे होगा ज्यादा नुकसान, रूस या अमेरिका? यहां देखें आंकड़े

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन के बढ़ते प्रभाव पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंधों का प्रस्ताव दिया है।

विश्लेषकों के अनुसार, चीन की महाशक्ति बनने पर अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा।

चीन की विशाल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण शक्ति अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देती है।

तकनीकी बढ़त के साथ-साथ, अमेरिकी गठबंधन भी चीन के प्रभाव से कमजोर होंगे।

China Superpower: दुनिया भर में खासकर मिडल ईस्ट और एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच चीन के तेजी से बढ़ते वैश्विक प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है. अमेरिका में 2 वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसदों ने हाल ही में एक बिल पेश किया है जिसका मकसद चीन के सैन्य औद्योगिक नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाना है. अमेरिकी सांसदों का यह तर्क है कि बीजिंग का बढ़ता प्रभाव अब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गया है. इसके साथ ही चीन वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीतिक और आर्थिक भूमिका लगातार बढ़ा रहा है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के दौरान यह भूमिका और भी मजबूत होती जा रही है. चीन खुद को एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और संभावित मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि चीन अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाता है तो अमेरिका और रूस में से किसका नुकसान सबसे ज्यादा होगा.

अमेरिका को सबसे बड़ा झटका

ज्यादातर विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर चीन दुनिया की एकमात्र शक्ति का केंद्र बन जाता है तो अमेरिका को सबसे बड़ा और सबसे तत्काल रणनीतिक नुकसान होगा. दशकों से अमेरिका ने वैश्विक वित्त, प्रौद्योगिकी, सैन्य गठबंधन और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर अपना दबदबा बनाए रखा है. अगर चीन वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में अमेरिका की जगह ले लेता है तो व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर वाशिंगटन का प्रभाव काफी कम हो जाएगा.

सबसे बड़ी चिंताओं में से एक अमेरिकी डॉलर का भविष्य है. डॉलर अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली पर हावी है. इससे अमेरिका को जबरदस्त वैश्विक आर्थिक प्रभाव मिलता है. चीन के नेतृत्व वाली एक मजबूत वैश्विक व्यवस्था धीरे-धीरे डॉलर पर निर्भरता कम कर सकती है और चीन की मुद्रा और वित्तीय नेटवर्क की भूमिका बढ़ सकती है.

चीन की अर्थव्यवस्था का आकार

क्रय शक्ति समता पर आधारित अनुमानों के मुताबिक चीन के अर्थव्यवस्था पहले ही अमेरिका से बड़ी हो चुकी है. Statista जैसे वैश्विक आर्थिक मंचों से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि क्रय शक्ति समता गणनाओं के आधार पर चीन की जीडीपी लगभग 44.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है. वहीं अमेरिका की जीडीपी लगभग 33.4 ट्रिलियन डॉलर है.

वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में भी चीन की साझेदारी लगभग 35% है. इससे वह दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है. इस औद्योगिक दबदबे की वजह से कई देश इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, बैटरियों, सौर उपकरणों और उपभोक्ता उत्पादों के लिए चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर काफी ज्यादा निर्भर हैं.

अमेरिका अपनी तकनीकी बढ़त खो सकता है

अमेरिका चीन के एडवांस्ड तकनीकी क्षेत्र में हो रही तेज प्रगति को लेकर भी चिंतित है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और दूरसंचार जैसे क्षेत्र इन दोनों देशों के बीच संघर्ष के मुख्य मैदान बन गए हैं.

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अमेरिका के गठबंधन

चीन के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था NATO और Quad साझेदारी जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों के रणनीतिक प्रभाव को भी कम कर सकती है. हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत और आर्थिक प्रभाव, एशिया में अमेरिका के पारंपरिक दबदबे को पहले से ही चुनौती दे रहे हैं.

अगर बीजिंग का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो दक्षिण चीन सागर, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में शक्ति का संतुलन धीरे-धीरे वाशिंगटन के पक्ष से हटकर दूसरी तरफ झुक सकता है.

रूस के लिए जोखिम

हालांकि रूस और चीन के बीच अभी करीबी रणनीतिक संबंध हैं,‌ लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन काफी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो मॉस्को को भी लंबे समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है. यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद से रूस चीनी बाजार, तकनीक और वित्तीय सहायता पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गया है.

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