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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या पाकिस्तान-बांग्लादेश के भरोसे कॉकरोच पार्टी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स का सच

क्या पाकिस्तान-बांग्लादेश के भरोसे कॉकरोच पार्टी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स का सच

सोशल मीडिया पर तूफान मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' के दो करोड़ फॉलोअर्स पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये फॉलोवर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किए आदि देशों के हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 22 May 2026 04:34 PM (IST)
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  • राजनीतिक और सुरक्षा के एंगल से जांच की मांग.

इंटरनेट की दुनिया में रातों-रात सनसनी बनने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) अब एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई है. इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन (दो करोड़) से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा छूकर बड़े-बड़े राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ने वाली इस पार्टी की लोकप्रियता पर सवालिया निशान लगे हैं. एक्स पर कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि इस बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार के पीछे भारतीय फॉलोवर्स नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्कों से मिला कृत्रिम सहारा है. आइए जानते हैं क्या है इन दावों के पीछे छिपी असली हकीकत क्या है. 

सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को लेकर छिड़ा घमासान

कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर जिस रफ्तार से लोगों की गिनती बढ़ी है, उसने तकनीकी जानकारों और आम जनता दोनों को चौंका दिया है. इतनी लंबी होती लिस्ट को देखकर अब एक्स (ट्विटर) पर एक नई बहस शुरू हो गई है. कई सोशल मीडिया विश्लेषक और सामान्य यूजर्स सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि इस पेज के फॉलोअर्स पूरी तरह से फर्जी हैं. लोगों का कहना है कि बिना किसी ठोस धरातल के सिर्फ पांच दिनों में दो करोड़ की डिजिटल सेना खड़ी कर लेना सामान्य इंटरनेट ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ है.


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पड़ोसी मुल्कों से जुड़े होने के वायरल होते स्क्रीनशॉट्स

इंटरनेट पर इस समय कई ऐसे कथित स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर इस पार्टी के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं. इन वायरल तस्वीरों के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' को फॉलो करने वाले ज्यादातर इंटरनेट उपभोक्ता भारत के रहने वाले हैं ही नहीं. आरोपों के मुताबिक, इस पेज को पसंद करने वाले और इसके कंटेंट को बढ़ावा देने वाले सबसे ज्यादा अकाउंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किए और सऊदी अरब जैसे देशों से संचालित किए जा रहे हैं.


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भारतीय प्रशंसकों की संख्या केवल नौ फीसदी 

इंटरनेट पर चल रहे इन दावों में आंकड़ों का एक बेहद हैरान करने वाला गणित भी सामने रखा गया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि सीजेपी के कुल दो करोड़ फॉलोअर्स में से भारत के लोगों की हिस्सेदारी महज 9 प्रतिशत ही है. इसके विपरीत, अकेले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका जैसे देशों के इंटरनेट यूजर्स को मिलाकर इस पेज के 70 प्रतिशत से ज्यादा फॉलोअर्स बनते हैं. हालांकि, इन दावों और लीक हुए आंकड़ों की अभी तक कोई आधिकारिक या तकनीकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

कंप्यूटर बॉट्स और फर्जी लोकप्रियता बढ़ाने के गंभीर आरोप

पार्टी की इस डिजिटल सफलता को कई लोग अब एक सोची-समझी ऑनलाइन चाल और 'डिजिटल प्रोपेगेंडा' करार दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह आरोप तेजी से लग रहा है कि इस पेज की लोकप्रियता को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी 'बॉट' अकाउंट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है. आलोचकों का कहना है कि रातों-रात लाखों की संख्या में फॉलोअर्स का बढ़ जाना केवल तकनीकी हेरफेर या पैसे देकर खरीदे गए फेक अकाउंट्स के जरिए ही मुमकिन हो सकता है.


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पाकिस्तान समर्थक ग्रुपों द्वारा बढ़ावा देने की आशंका

विवाद सिर्फ फर्जी फॉलोअर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अब राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े कोण भी तलाशे जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह गंभीर शक जताया है कि पाकिस्तान समर्थक और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले कुछ खास डिजिटल ग्रुप इस व्यंग्यात्मक पार्टी को जानबूझकर हवा दे रहे हैं. इस तरह के ग्रुप्स का मकसद देश के युवाओं के बीच असंतोष फैलाना हो सकता है, जिसके लिए वे इस बेहद लोकप्रिय हो रहे पेज का सहारा ले रहे हैं.


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इंस्टाग्राम और एक्स के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर

इस पूरी लोकप्रियता के फर्जी होने के शक को एक और बात से भारी बल मिलता है. दरअसल, इस पार्टी का जलवा सिर्फ इंस्टाग्राम के मंच पर ही दिखाई दे रहा है, जहां इसके आंकड़े करोड़ों में हैं. इसके उलट, माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (ट्विटर) पर इस पार्टी को वैसी प्रतिक्रिया या लोकप्रियता हासिल नहीं हुई है. दो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इस बड़े अंतर ने लोगों के मन में फॉलोअर्स की सच्चाई को लेकर चल रहे संदेह को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है.

यह भी पढ़ें: Cockroach Janta Party: कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों नहीं मिलेगा 'Cockroach' चुनाव चिह्न, जान लें चुनाव आयोग का नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 May 2026 04:34 PM (IST)
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