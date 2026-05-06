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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा न देने पर गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी, क्या कहता है भारत का कानून?

Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा न देने पर गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी, क्या कहता है भारत का कानून?

Mamata Banerjee Refuses Resign: पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया है. आइए जानें क्या इससे उनकी गिरफ्तारी हो सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 06 May 2026 11:57 AM (IST)
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  • भाजपा को बहुमत, राज्यपाल द्वारा नई सरकार का गठन संभव.

Mamata Banerjee Refuses Resign: पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी. 2026 के चुनावी नतीजों ने राज्य की सत्ता की तस्वीर तो साफ कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अड़ियल रुख ने एक अभूतपूर्व संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया है. बहुमत खोने के बावजूद इस्तीफा न देने के उनके फैसले ने न केवल भाजपा को आक्रामक कर दिया है, बल्कि कानूनी गलियारों में भी नई बहस छेड़ दी है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर डटे रह सकता है और क्या ऐसा करने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? चलिए इसके बारे में जानें.

इस्तीफा न देने पर ममता का अड़ियल रुख

5 मई 2026 की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बावजूद ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी. उनका कहना है कि वह लड़ीं और जीती हैं, जबकि चुनाव आयोग के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. ममता बनर्जी का यह फैसला केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक परंपराओं और स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं को चुनौती देने जैसा है.

क्या इस्तीफा न देने पर मुमकिन है गिरफ्तारी?

आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून की अवहेलना करने पर ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जा सकता है? भारतीय कानून के विशेषज्ञों के मुताबिक, चुनाव हारने के बाद महज इस्तीफा न देना कोई आपराधिक मामला नहीं है. इसलिए, सिर्फ इस आधार पर कि वह कुर्सी खाली नहीं कर रही हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का कोई सीधा कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है. यह मामला फौजदारी कानून के बजाय संवैधानिक नैतिकता और प्रक्रियाओं के दायरे में आता है. गिरफ्तारी की नौबत तब तक नहीं आती जब तक कोई अन्य कानूनी उल्लंघन या आपराधिक कृत्य सामने न आए.

यह भी पढ़ें: चुनाव हारने के बाद सीएम न दे इस्तीफा तो क्या होगा, क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता?

चुनाव हारने पर भी सीएम इस्तीफा न दे तो क्या कर सकते हैं राज्यपाल?

यदि कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी पद छोड़ने को तैयार न हो, तो संविधान का अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल को बड़ी शक्तियां देता है. इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दें. ममता बनर्जी के मामले में भी यही रास्ता सबसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है. राज्यपाल को इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है; वह बहुमत के आंकड़ों के आधार पर मौजूदा सरकार को भंग कर सकते हैं और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर सकते हैं.

संवैधानिक संकट

लोकतंत्र में जब कोई नेता जनता का विश्वास खो देता है, तो उसका पद पर बने रहना पूरी तरह से असंवैधानिक हो जाता है. विधानसभा में बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री के पास कोई भी सरकारी फैसला लेने या फाइलों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति नहीं बचती है. अगर ममता बनर्जी जिद पर अड़ी रहती हैं, तो यह एक गंभीर संवैधानिक संकट माना जाएगा. ऐसी स्थिति में राज्य का कामकाज ठप हो सकता है, जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्यपाल को कड़े कदम उठाने की अनुमति संविधान देता है.

भाजपा का दावा और नई सरकार की तस्वीर

2026 के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार, अब गेंद भाजपा के पाले में है. वह राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. यदि निवर्तमान मुख्यमंत्री सहयोग नहीं करती हैं, तब भी राज्यपाल बहुमत वाले दल के नेता को शपथ दिला सकते हैं. इस प्रक्रिया में निवर्तमान मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना एक परंपरा है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति या इनकार से नई सरकार का गठन रुक नहीं सकता है.

बर्खास्तगी ही एकमात्र संवैधानिक रास्ता

यहां आखिरी रास्ता यह बचता है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से मना करना उन्हें जेल की कोठरी तक तो नहीं ले जाएगा, लेकिन यह उन्हें अपमानजनक बर्खास्तगी की ओर ले जा सकता है. भारत का संविधान इतना लचीला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जनादेश के खिलाफ जाकर सत्ता पर काबिज रहे. राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद राज्य में नई सरकार की प्रक्रिया स्वतः ही पूरी हो जाएगी. ममता बनर्जी का यह कदम राजनीतिक इतिहास में एक उदाहरण बन सकता है, लेकिन यह कानूनन उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए नाकाफी होगा.

यह भी पढ़ें: बंगाल फतह करने के बाद भी BJP को नहीं मिलेगा राज्यसभा का फायदा, जानें क्यों?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 06 May 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
West Bengal Governor MAMATA BANERJEE Mamata Banerjee Resignation Mamata Banerjee Refuses Resign
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