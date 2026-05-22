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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या विधानसभा या लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य? जानें नियम

क्या विधानसभा या लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य? जानें नियम

सोशल मीडिया पर उभरी 'कॉकरोच जनता पार्टी' के सदस्यों के चुनाव लड़ने की कानूनी संभावनाओं पर बड़ी जानकारी सामने आई है. आइए जानें इससे जुड़े लोग भारतीय संविधान के नियमों के तहत किस तरह चुनाव लड़ सकते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 22 May 2026 06:08 PM (IST)
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  • कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य सीधे चुनाव नहीं लड़ सकते.
  • लोकसभा/विधानसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष आयु, भारतीय नागरिकता जरूरी.
  • पंजीकृत दल के बिना निर्दलीय या अन्य दल से लड़ना होगा.
  • पार्टी पंजीकरण हेतु 100 सदस्य, लिखित संविधान आवश्यक.

इंटरनेट पर सनसनी मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) अब सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रह गई है. इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने पेज बनने के सातवें दिन पहली ऑनलाइन पिटीशन जारी कर नीट (NEET) पेपर लीक मामले में सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है. इस गंभीर रुख के बाद अब लोगों के मन में यह बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या इस डिजिटल आंदोलन से जुड़े युवा या सदस्य असल जिंदगी में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक के चुनाव लड़ने को लेकर बेहद स्पष्ट और कड़े कानून मौजूद हैं. आइए बिना किसी घुमावदार बात के सीधे तौर पर समझते हैं कि इस अनूठी पार्टी के सदस्यों के चुनाव लड़ने को लेकर देश के नियम-कायदे क्या कहते हैं.

पार्टी की सदस्यता और चुनाव लड़ने का कानूनी सच

भारत के चुनावी इतिहास और मौजूदा नियमों के मुताबिक, 'कॉकरोच जनता पार्टी' का सदस्य होने मात्र से किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर कोई कानूनी रोक नहीं है. भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा का चुनाव बेहद आसानी से लड़ सकता है. किसी भी नागरिक की चुनावी योग्यता इस बात पर कतई निर्भर नहीं करती कि वह इंटरनेट पर किस व्यंग्यात्मक ग्रुप या आंदोलन से जुड़ा हुआ है. चुनाव लड़ने का अधिकार किसी पार्टी की सदस्यता से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान और देश के निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए कड़े पैमानों से तय होता है.

लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बुनियादी योग्यताएं

देश के लोकतांत्रिक ढांचे में जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ बेहद जरूरी और बुनियादी शर्तें तय की हैं. सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो लोकसभा चुनाव और राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए. यदि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी सदस्य इन दोनों बुनियादी शर्तों को पूरी तरह पूरा करता है, तो वह देश के कानून के मुताबिक चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह योग्य माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लॉन्च, जानें कौन-कौन ज्वाइन कर सकता है पार्टी?

डिजिटल आंदोलन और आधिकारिक रजिस्ट्रेशन का बड़ा अंतर

यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' फिलहाल कोई असली या कानूनी राजनीतिक दल नहीं है. यह सिर्फ इंटरनेट पर सक्रिय एक मजाकिया और व्यंग्यात्मक डिजिटल राजनीतिक आंदोलन है. वर्तमान समय में इस संगठन का भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास एक आधिकारिक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. ऐसी स्थिति में, यदि इस आंदोलन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति आज चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे किसी पंजीकृत दल की मदद लेनी होगी या फिर एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करना होगा.

चुनाव आयोग में नई पार्टी के पंजीकरण का पहला कदम

अगर यह कॉकरोच पार्टी भविष्य में सचमुच एक असली राजनीतिक दल बनकर चुनाव में उतरने का फैसला करती है, तो उसे एक तय प्रक्रिया से गुजरना होगा. नियम के मुताबिक, दल के गठन के ठीक 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को पंजीकरण के लिए लिखित आवेदन देना होता है. इस आवेदन के साथ पार्टी का अपना एक लिखित संविधान होना अनिवार्य है. इसके अलावा सबसे जरूरी शर्त यह है कि पार्टी के पास कम से कम 100 ऐसे सदस्य होने चाहिए, जो भारत के प्रमाणित और पंजीकृत मतदाता हों और जिनके पास वैध वोटर आईडी कार्ड मौजूद हो.

सार्वजनिक सूचना और समाचार पत्रों में विज्ञापन 

पंजीकरण की प्रक्रिया के अगले चरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग के बेहद कड़े निर्देश लागू होते हैं. इसके तहत नई पार्टी को अपने नाम और गठन की सूचना को दो प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों और दो स्थानीय दैनिक अखबारों में सार्वजनिक विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करवाना होता है. यह कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि देश के किसी भी नागरिक या अन्य संगठन को इस नई पार्टी के नाम या गठन से कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी शिकायत 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सके.

नामांकन पत्र दाखिल करने और फॉर्म भरने की प्रक्रिया

चुनाव की घोषणा होने के बाद, किसी भी पंजीकृत पार्टी को अपने चुने हुए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए आधिकारिक तौर पर नामांकन पत्र भरवाना पड़ता है. इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज 'ए-फॉर्म' और 'बी-फॉर्म' होते हैं. यह दोनों फॉर्म इस बात का पुख्ता और आधिकारिक सबूत होते हैं कि उम्मीदवार को संबंधित पंजीकृत पार्टी ने ही अपना अधिकृत प्रत्याशी चुना है. इन जरूरी दस्तावेजों को समय सीमा के भीतर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है.

चुनावी प्रतीक और फ्री सिंबल आवंटन की हकीकत

चुनाव के मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए एक सबसे बड़ा फायदा चुनाव चिह्न के स्तर पर मिलता है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, जो दल पूरी तरह पंजीकृत होते हैं, उनके उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न यानी सिंबल के आवंटन में हमेशा निर्दलीय उम्मीदवारों की तुलना में पहली प्राथमिकता दी जाती है. यदि कोई दल पंजीकृत नहीं है, तो उसके उम्मीदवारों को फ्री सिंबल्स की आम सूची में से ही किसी एक निशान से संतोष करना पड़ता है, जो कि किसी भी नए दल के लिए जमीन पर चुनाव लड़ने में एक बड़ी चुनौती साबित होता है.

आचार संहिता के बीच घोषणापत्र और प्रचार का दौर

चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होते ही पूरे देश या संबंधित राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है. इसके बाद सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत पार्टियां जनता के बीच जाने के लिए अपने मुख्य मुद्दों और वादों पर आधारित एक आधिकारिक घोषणापत्र जारी करती हैं. इस घोषणापत्र के सहारे ही उम्मीदवार और पार्टियां विभिन्न रैलियों, जनसभाओं, सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से आम मतदाताओं के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांगते हैं और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में हिस्सा लेते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या पाकिस्तान-बांग्लादेश के भरोसे कॉकरोच पार्टी? जानें सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स का सच

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 22 May 2026 06:08 PM (IST)
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