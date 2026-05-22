महंगाई के बीच क्या आने वाला है Cooking Oil का संकट? पाम ऑयल की ये खबर उड़ा देगी आपके होश

वैश्विक कमोडिटी मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में आई भारी हलचल का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है. मजबूत ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतें पिछले दो हफ्तों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. मलेशियाई बाजार में इसके दाम 4,600 रिंग्गित प्रति टन के बड़े आंकड़े को पार कर चुके हैं.