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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमहंगाई के बीच क्या आने वाला है Cooking Oil का संकट? पाम ऑयल की ये खबर उड़ा देगी आपके होश

महंगाई के बीच क्या आने वाला है Cooking Oil का संकट? पाम ऑयल की ये खबर उड़ा देगी आपके होश

दुनिया में बायोफ्यूल की बढ़ती मांग और युद्ध के हालातों के बीच भारत में खाने के तेल का संकट गहराने लगा है. पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू बाजार में भी भारी महंगाई का अंदेशा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 May 2026 08:47 AM (IST)
दुनिया में बायोफ्यूल की बढ़ती मांग और युद्ध के हालातों के बीच भारत में खाने के तेल का संकट गहराने लगा है. पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू बाजार में भी भारी महंगाई का अंदेशा है.

रसोई का बजट संभालने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. देश में पहले से ही जारी महंगाई के बीच अब खाने के तेल (कुकिंग ऑयल) की कीमतों में एक बार फिर बड़ा विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव, ढुलाई के महंगे खर्च और दुनिया भर में बायोफ्यूल बनाने के लिए पाम ऑयल की मची होड़ ने भारतीय बाजार के होश उड़ा दिए हैं. विदेशी बाजारों से आ रहे तेजी के इन आंकड़ों ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में पूड़ी-कचौड़ी से लेकर रोज का खाना बनाना काफी महंगा साबित होने वाला है.

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वैश्विक कमोडिटी मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में आई भारी हलचल का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है. मजबूत ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतें पिछले दो हफ्तों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. मलेशियाई बाजार में इसके दाम 4,600 रिंग्गित प्रति टन के बड़े आंकड़े को पार कर चुके हैं.
वैश्विक कमोडिटी मार्केट में खाने के तेल की कीमतों में आई भारी हलचल का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है. मजबूत ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम ऑयल की कीमतें पिछले दो हफ्तों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. मलेशियाई बाजार में इसके दाम 4,600 रिंग्गित प्रति टन के बड़े आंकड़े को पार कर चुके हैं.
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बाजार विशेषज्ञों का साफ कहना है कि विभिन्न देशों की बायोफ्यूल नीतियों की वजह से वेजिटेबल ऑयल की मांग में आई यह अभूतपूर्व तेजी जून के महीने में भी कीमतों को इसी तरह ऊंचे स्तर पर बनाए रखेगी.
बाजार विशेषज्ञों का साफ कहना है कि विभिन्न देशों की बायोफ्यूल नीतियों की वजह से वेजिटेबल ऑयल की मांग में आई यह अभूतपूर्व तेजी जून के महीने में भी कीमतों को इसी तरह ऊंचे स्तर पर बनाए रखेगी.
Published at : 22 May 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Cooking Oil Palm Oil Crisis Cooking Oil Price Hike Cooking Oil Shortage

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