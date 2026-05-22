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महंगाई के बीच क्या आने वाला है Cooking Oil का संकट? पाम ऑयल की ये खबर उड़ा देगी आपके होश
दुनिया में बायोफ्यूल की बढ़ती मांग और युद्ध के हालातों के बीच भारत में खाने के तेल का संकट गहराने लगा है. पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से घरेलू बाजार में भी भारी महंगाई का अंदेशा है.
रसोई का बजट संभालने वाले आम उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. देश में पहले से ही जारी महंगाई के बीच अब खाने के तेल (कुकिंग ऑयल) की कीमतों में एक बार फिर बड़ा विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव, ढुलाई के महंगे खर्च और दुनिया भर में बायोफ्यूल बनाने के लिए पाम ऑयल की मची होड़ ने भारतीय बाजार के होश उड़ा दिए हैं. विदेशी बाजारों से आ रहे तेजी के इन आंकड़ों ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में पूड़ी-कचौड़ी से लेकर रोज का खाना बनाना काफी महंगा साबित होने वाला है.
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Published at : 22 May 2026 08:47 AM (IST)
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