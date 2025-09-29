RSS की तरह दुनिया में सबसे पुराना संगठन कौन-सा? जान लें हर किसी का नाम

भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का नाम सबसे बड़े और पुराने संगठनों में लिया जाता है. इसकी स्थापना 1925 में नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी. आज यह संगठन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा और सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो RSS से भी बहुत पहले कई संगठन बने और वे आज भी अस्तित्व में हैं. आइए जानते हैं ऐसे ऐतिहासिक संगठनों के बारे में, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे.

फ्रीमेसन्स- रहस्यमयी और प्राचीन

फ्रीमेसनरी को दुनिया का सबसे पुराना सामाजिक संगठन माना जाता है. इसकी जड़ें 14वीं शताब्दी तक जाती हैं, जब यूरोप में कारीगरों और शिल्पियों का समूह एकजुट हुआ था. आधिकारिक तौर पर 1717 में लंदन में पहला ग्रैंड लॉज स्थापित हुआ. आज भी यह संगठन विश्वभर में मौजूद है और रहस्य, भाईचारे और चैरिटी कामों के लिए जाना जाता है.

कैथोलिक चर्च- धर्म का सबसे बड़ा संस्थान

अगर धार्मिक संस्थानों की बात करें तो रोमन कैथोलिक चर्च सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है. इसकी शुरुआत पहली शताब्दी ईस्वी में मानी जाती है. वेटिकन सिटी इसका केंद्र माना जाता है और आज भी करोड़ों अनुयायी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि धर्म के कार्य करते हैं.

YMCA- युवाओं के लिए ऐतिहासिक पहल

यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA की स्थापना 1844 में लंदन में हुई थी. इसका उद्देश्य युवाओं को धार्मिक, सामाजिक और खेल गतिविधियों में जोड़ना था. आज भी यह संगठन शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुधार तक में सक्रिय है.

रेड क्रॉस- मानवता की सेवा में

मानवता की सेवा करने वाला इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC 1863 में स्विट्जरलैंड में बना. युद्ध और आपदा के समय यह संगठन पूरी दुनिया में राहत पहुंचाने के लिए जाना जाता है. इसे अब तक कई बार नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है.

स्काउट मूवमेंट- युवाओं का अनुशासन संगठन

1907 में ब्रिटेन में शुरू हुआ बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड्स का संगठन युवाओं को अनुशासन, आत्मनिर्भरता और समाजसेवा की शिक्षा देता है. यह आज भी कई देशों में सक्रिय है.

राजनीतिक और सामाजिक संगठन

अगर राजनीतिक विचारधारा पर आधारित संगठनों की बात करें तो आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड (1858), रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन (1912), इटली में फासीवादी पार्टी (1919) और जर्मनी की नाजी पार्टी (1920) भी अपने समय में बड़े और प्रभावशाली संगठन रहे.

