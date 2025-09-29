Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर टाइटल को अपने नाम कर लिया है. आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता खेल जगत की सबसे पुरानी और सबसे कड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि 1947 में विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव काफी ज्यादा है. यह तनाव क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिलता है. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ उन देशों के बारे में जो आपस में क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ ही एक दूसरे के दुश्मन भी हैं. आइए जानते हैं.

भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी

विभाजन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान कई युद्ध, सीमा विवाद और लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दुश्मनी को बनाए हुए है. इन मुद्दों का सीधा असर क्रिकेट संबंधों पर भी पड़ता है. यही कारण है कि द्विपक्षीय सीरीज एक दशक से ज्यादा समय से बंद है. यानी कि भारत और पाकिस्तान अब सिर्फ विश्व कप या फिर एशिया कप जैसे बड़े आईसीसी टूर्नामेंट ही खेलते हैं. जब भी यह टीम में आमने-सामने होती हैं तो माहौल काफी ज्यादा तनाव भरा हो जाता है. कश्मीर पर राजनीतिक घटनाएं, पहलगाम अटैक और बाकी आतंकवादी हमले इस दुश्मनी को और बड़ा बना देते हैं.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव

सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी ड्यूरंड लाइन पर काफी लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है. अफगानिस्तान में सरकार में बदलाव और पाकिस्तान के तालिबान को दिए गए समर्थन से यह मुद्दा और भी ज्यादा जटिल हो गया है. सीमा को बंद करना, राजनीतिक मतभेद और झड़प तनाव को बढ़ाती है. इस तनाव का असर कभी-कभी दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच में भी देखने को मिला है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टकराव

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भी कई राजनीतिक और सैन्य संघर्ष रहे हैं. 1788-1934 के बीच यह संघर्ष ब्रिटिश बसने वालों और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बीच हुआ. इसे ऑस्ट्रेलिया सीमांत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल इस विवाद को ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बड़े पैमाने पर आने और स्वदेशी आबादी के अधिकारों और अस्तित्व की अनदेखी ने जन्म दिया था.1901 में 6 ब्रिटिश कॉलोनी के एक संघीय राष्ट्रमंडल में एकजुट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश साम्राज्य का एक सेल्फ गवर्निंग अधिराज्य बन गया. इसी के साथ अगर क्रिकेट की बात करें तो 2023 के द एशेज सीरीज में दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो एक गेंद के बाद कृषि से बाहर चले गए थे. उन्हें लगा था कि और खत्म हो गया और गेंद डेड हो चुकी है. लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने स्टंप थ्रो मार कर उन्हें आउट कर दिया. आउट होना भले ही क्रिकेट के नियमों के अनुसार सही था लेकिन कई लोगों द्वारा और साथ ही इंग्लैंड टीम ने भी इसे खेल भावना के खिलाफ माना.

यह भी पढ़ें: मैन ऑफ द मैच का पैसा कैश में मिलता है या चेक में, प्लेयर्स को कैसे होता है भुगतान?