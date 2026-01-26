दुनिया का सबसे उम्रदराज और सबसे युवा देश कौन सा? ये तथ्य आपके होश उड़ा देंगे

दुनिया के नक्शे पर दो चरम हैं, एक जहां उम्र के झुर्रियों भरे चेहरे हैं, अनुभव और ज्ञान का खजाना लिए हुए, और दूसरा जहां हंसी, जोश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है. एक देश में युवा आबादी आसमान छू रही है, वहीं दूसरे में बुजुर्गों की संख्या हर रिकॉर्ड तोड़ रही है. क्या आप जानते हैं कि ये दो देश कौन हैं और उनकी आबादी का यह संतुलन उनके भविष्य को कैसे बदल रहा है? यह आंकड़े आपको हैरान कर देंगे. चलिए जानें.

दुनिया का सबसे उम्रदराज देश कौन?

जापान को दुनिया का सबसे बूढ़ा देश माना जाता है. यहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसकी वजह है बेहतर हेल्थकेयर, पोषण, साफ-सुथरी जीवनशैली और लंबी उम्र जीने की आदत. जापान में औसत जीवनकाल लगभग 84 साल है, जो इसे विश्व के सबसे लंबे जीवन वाले देशों में शामिल करता है.

हालांकि, जापान की आबादी में युवाओं की कमी एक बड़ी चिंता है. जन्म दर बहुत कम हो गई है और हर साल नए बच्चे कम पैदा होते हैं. इसका मतलब यह है कि कामकाजी युवा वर्ग घट रहा है और बुजुर्गों की देखभाल और पेंशन पर सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है. इस असंतुलन के कारण जापान को सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

दुनिया का सबसे जवान देश

वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के देश नाइजर को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है. यहां की आबादी में बच्चों और युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है. नाइजर में लगभग आधी आबादी 15 से 25 साल की उम्र के बीच है. इसका मुख्य कारण है उच्च जन्म दर और औसत जीवनकाल का अपेक्षाकृत कम होना.

युवा आबादी किसी देश के लिए ताकत का स्रोत होती है, क्योंकि यही भविष्य में काम करने, नवाचार और विकास की दिशा तय करती है, लेकिन नाइजर में उच्च युवा आबादी के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं की कमी बड़ी चुनौती है. अगर सरकार और समाज इन्हें सही अवसर और संसाधन दे, तो यह युवा शक्ति देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है.

देश की शक्ति का संतुलन

जापान और नाइजर के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जनसंख्या की उम्र सिर्फ संख्या नहीं होती. यह देश की सामाजिक, आर्थिक और विकास क्षमता को भी प्रभावित करती है. बूढ़ी आबादी अनुभव और ज्ञान देती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ भी बढ़ता है. वहीं, युवा आबादी ऊर्जा, नवाचार और विकास की दिशा दिखाती है, लेकिन इन्हें सही दिशा और अवसर नहीं मिले तो यह चुनौती बन सकती है.

भविष्य की रणनीति

दोनों देश इस संतुलन को लेकर अलग रणनीतियां अपना रहे हैं. जापान ने रोबोटिक्स, तकनीकी नवाचार और वृद्धजनों के लिए बेहतर हेल्थ सिस्टम विकसित किया है. वहीं, नाइजर में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिशें की जा रही हैं. यह स्पष्ट है कि उम्र के संतुलन से ही किसी देश की शक्ति और स्थायित्व तय होता है.

