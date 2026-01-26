हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया का सबसे उम्रदराज और सबसे युवा देश कौन सा? ये तथ्य आपके होश उड़ा देंगे

दुनिया का सबसे उम्रदराज और सबसे युवा देश कौन सा? ये तथ्य आपके होश उड़ा देंगे

दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है वहीं कुछ ऐसे देश हैं जहां की आबादी बहुत जवान है. आइए उन देशों और वहां की आबादी के बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Jan 2026 07:09 AM (IST)
दुनिया के नक्शे पर दो चरम हैं, एक जहां उम्र के झुर्रियों भरे चेहरे हैं, अनुभव और ज्ञान का खजाना लिए हुए, और दूसरा जहां हंसी, जोश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है. एक देश में युवा आबादी आसमान छू रही है, वहीं दूसरे में बुजुर्गों की संख्या हर रिकॉर्ड तोड़ रही है. क्या आप जानते हैं कि ये दो देश कौन हैं और उनकी आबादी का यह संतुलन उनके भविष्य को कैसे बदल रहा है? यह आंकड़े आपको हैरान कर देंगे. चलिए जानें. 

दुनिया का सबसे उम्रदराज देश कौन?

जापान को दुनिया का सबसे बूढ़ा देश माना जाता है. यहां 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसकी वजह है बेहतर हेल्थकेयर, पोषण, साफ-सुथरी जीवनशैली और लंबी उम्र जीने की आदत. जापान में औसत जीवनकाल लगभग 84 साल है, जो इसे विश्व के सबसे लंबे जीवन वाले देशों में शामिल करता है.

हालांकि, जापान की आबादी में युवाओं की कमी एक बड़ी चिंता है. जन्म दर बहुत कम हो गई है और हर साल नए बच्चे कम पैदा होते हैं. इसका मतलब यह है कि कामकाजी युवा वर्ग घट रहा है और बुजुर्गों की देखभाल और पेंशन पर सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ता है. इस असंतुलन के कारण जापान को सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. 

दुनिया का सबसे जवान देश

वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के देश नाइजर को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है. यहां की आबादी में बच्चों और युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है. नाइजर में लगभग आधी आबादी 15 से 25 साल की उम्र के बीच है. इसका मुख्य कारण है उच्च जन्म दर और औसत जीवनकाल का अपेक्षाकृत कम होना.

युवा आबादी किसी देश के लिए ताकत का स्रोत होती है, क्योंकि यही भविष्य में काम करने, नवाचार और विकास की दिशा तय करती है, लेकिन नाइजर में उच्च युवा आबादी के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं की कमी बड़ी चुनौती है. अगर सरकार और समाज इन्हें सही अवसर और संसाधन दे, तो यह युवा शक्ति देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है. 

देश की शक्ति का संतुलन

जापान और नाइजर के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जनसंख्या की उम्र सिर्फ संख्या नहीं होती. यह देश की सामाजिक, आर्थिक और विकास क्षमता को भी प्रभावित करती है. बूढ़ी आबादी अनुभव और ज्ञान देती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आर्थिक बोझ भी बढ़ता है. वहीं, युवा आबादी ऊर्जा, नवाचार और विकास की दिशा दिखाती है, लेकिन इन्हें सही दिशा और अवसर नहीं मिले तो यह चुनौती बन सकती है.

भविष्य की रणनीति

दोनों देश इस संतुलन को लेकर अलग रणनीतियां अपना रहे हैं. जापान ने रोबोटिक्स, तकनीकी नवाचार और वृद्धजनों के लिए बेहतर हेल्थ सिस्टम विकसित किया है. वहीं, नाइजर में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं को सशक्त बनाने की कोशिशें की जा रही हैं. यह स्पष्ट है कि उम्र के संतुलन से ही किसी देश की शक्ति और स्थायित्व तय होता है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 26 Jan 2026 07:07 AM (IST)
