हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorking On Sunday Illegal: इस देश में रविवार के दिन काम करना है गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है सजा

Working On Sunday Illegal: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर रविवार को काम करने पर जेल भी हो सकती है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश और क्यों मनाया गया यह नियम.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 25 Jan 2026 07:27 PM (IST)
Working On Sunday Illegal: दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में रविवार को वीकेंड मनाया जाता है और यह छुट्टी का दिन होता है. लेकिन एक ऐसा देश है जहां पर रविवार को काम करना न सिर्फ मना है बल्कि पूरी तरह से गैरकानूनी है. यह देश टोंगा है. यह प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप देश है जहां पर संवैधानिक कानून के तहत रविवार को पूरी तरह आराम करने का दिन माना जाता है. इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है.

एक देश जो रविवार को पूरी तरह बंद रहता है 

टोंगा अनोखा है क्योंकि यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कानून द्वारा रविवार को पूरी तरह से बंद रहता है. यह नियम सिर्फ सरकारी नीति पर आधारित नहीं है बल्कि सीधे देश के संविधान में भी लिखा हुआ है. रविवार को आधिकारिक तौर पर एक पवित्र सब्त के रूप में मान्यता प्राप्त है. टोंगा के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को रविवार को व्यापार, व्यवसाय या फिर पेशेवर काम करने की अनुमति नहीं है. 

रविवार को क्या प्रतिबंधित है 

टोंगा में प्रतिबंध दुकानों और दफ्तरों से काफी ज्यादा है. रविवार को सभी व्यावसायिक गतिविधि, शारीरिक श्रम और पेशेवर काम प्रतिबंधित हैं. बाजार बंद रहते हैं, निर्माण कार्य रुक जाते हैं और यहां तक की छोटे सड़क किनारे विक्रेताओं को भी काम करने की इजाजत नहीं है. 

इतना ही नहीं बल्कि हैरानी की बात यह है कि हवाई अड्डे और बंदरगाह भी बंद ही रहते हैं. रविवार को कोई उड़ान आती है या फिर जाती नहीं है. इसी के साथ शिपिंग गतिविधियां भी निलंबित रहती हैं.

उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा 

टोंगा में रविवार के कानून का उल्लंघन करना एक आपराधिक अपराध है. रविवार को सार्वजनिक रूप से काम करते पकड़े जाने पर किसी भी व्यक्ति पर भारी जुर्माना या फिर जेल हो सकती है.  कानून प्रवर्तन अधिकारी सक्रिय रूप से अनुपालन की निगरानी करते हैं. इसी के साथ आपको बता दें कि रविवार को किया गया कोई भी अनुबंध, समझौता या फिर व्यावसायिक सौदा अपने आप ही अमान्य और अप्रवर्तनीय माना जाता है.

क्या कोई अपवाद है 

हॉस्पिटल, पुलिस और इमरजेंसी सर्विस जैसी जरूरी सेवाओं को काम करने की पूरी इजाजत है. कुछ टूरिस्ट होटल खास सरकारी इजाजत से चल सकते हैं. ये होटल विदेशी मेहमानों की सेवा के लिए काम करते हैं.

Published at : 25 Jan 2026 07:27 PM (IST)
Petrol Price Today
Diesel Price Today
प्राइवेसी पॉलिसी

