New Zealand Currency: भारत से हर साल बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई, नौकरी और पर्यटक घूमने के लिए न्यूजीलैंड जाते हैं. जब भी किसी दूसरे देश की यात्रा की योजना बनती है, तो सबसे पहले वहां की मुद्रा और भारतीय रुपये की तुलना में उसकी कीमत जानने की उत्सुकता होती है. न्यूजीलैंड की आधिकारिक मुद्रा को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर NZD कोड से जाना जाता है. आम बोलचाल और वैश्विक मुद्रा बाजार में इसे प्यार से कीवी भी कहा जाता है.

न्यूजीलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 1000 रुपये?

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रुपये की तुलना में न्यूजीलैंड डॉलर काफी मजबूत स्थिति में है. मौजूदा विनिमय दर के मुताबिक, एक न्यूजीलैंड डॉलर की कीमत लगभग 50.60 से 50.70 भारतीय रुपये के आसपास चल रही है. वहीं, एक भारतीय रुपया करीब 0.0197 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर है. इस हिसाब से यदि आप भारत के 1,000 रुपये लेकर न्यूजीलैंड जाते हैं या उन्हें एक्सचेंज कराते हैं, तो वहां आपको लगभग 19.70 से 19.76 न्यूजीलैंड डॉलर मिलेंगे. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में करेंसी के भाव हर दिन बदलते रहते हैं और बैंक या मनी एक्सचेंज एजेंसियों के शुल्क के कारण वास्तविक राशि में थोड़ा अंतर आ सकता है.

कब शुरू हुई थी न्यूजीलैंड डॉलर की शुरुआत?

न्यूजीलैंड में हमेशा से डॉलर का चलन नहीं था. वर्ष 1967 से पहले वहां ब्रिटिश तर्ज पर न्यूजीलैंड पाउंड चलता था. इसके बाद 10 जुलाई 1967 को न्यूजीलैंड सरकार ने दशमलव प्रणाली अपनाते हुए आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड डॉलर की शुरुआत की. एक न्यूजीलैंड डॉलर को 100 सेंट में विभाजित किया गया है. इस मुद्रा को जारी करने और देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पास है. न्यूजीलैंड के अलावा यह करेंसी कुक आइलैंड्स, नियू, टोकेलाऊ और पिटकेर्न आइलैंड्स जैसे प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में भी आधिकारिक रूप से चलती है.

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कागज नहीं बल्कि खास प्लास्टिक से बनते हैं यहां के नोट

न्यूजीलैंड की करेंसी की एक बड़ी खासियत इसके नोटों की बनावट है. साल 1999 में न्यूजीलैंड ने पारंपरिक कागज के नोटों को पूरी तरह बंद कर दिया और पॉलीमर यानी एक खास तरह के प्लास्टिक के नोट छापना शुरू किया. पॉलीमर से बने ये नोट पानी में गीले होने पर भी खराब नहीं होते, जल्दी फटते नहीं हैं और कागज के नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा समय तक चलते हैं. इन नोटों में नकली करेंसी को रोकने के लिए होलोग्राफिक विंडो और माइक्रोटेक्स्ट जैसे आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं. वर्तमान में न्यूजीलैंड में 5, 10, 20, 50 और 100 डॉलर के नोट प्रचलन में हैं, जबकि सिक्कों में 10, 20 और 50 सेंट के साथ 1 और 2 डॉलर के सिक्के चलते हैं.

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