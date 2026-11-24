सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर विवाद जारी है. उनकी किताब में वीर सावरकर के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस को विनायक दामोदर सावरकर के परपोते सात्यकी सावरकर ने भेजा है. इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि असल में सावरकर का कोई इतिहास है ही नहीं है. असली इतिहास तो देश का बंटवारा, नफरत, कायरता, दया याचिकाएं दाखिल करना और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का है. उन्हें नोटिस भेजने दीजिए कोई बात नहीं. हम उनकी चुनौती स्वीकार करेंगे.

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि किताब के दो हिस्सों में ऐसे तथ्य दिए गए हैं, जो गलत हैं. ऐतिहासिक रूप से गुमराह करने वाले हैं, जिससे सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचता है. सत्याकी सावरकर ने 15 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने, सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देने और किताब के विवादित हिस्सों में सुधार करने की मांग की है.

सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस किसने भेजा?

यह कानूनी नोटिस वकील संग्राम कोल्हटकर की ओर से सत्याकी सावरकर के लिए भेजा गया है. सत्याकी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र हैं. कोल्हटकर के अनुसार, सत्याकी ने सोनिया गांधी की किताब के पेज 201 और 443 पर सावरकर के बारे में दी गई जानकारी पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि ये बातें उनके पूर्वज की मानहानि करने वाली हैं. वकील ने बताया कि नोटिस में सोनिया गांधी से कहा गया है कि वे किताब में किए गए दावों के समर्थन में तथ्य या सबूत पेश करें.

सोनिया गांधी की किताब के पेज 201 पर क्या लिखा है?

पहली आपत्ति पेज 201 पर दिए गए एक हिस्से को लेकर है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सावरकर का जिक्र है और उन पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है. कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिश शासकों के हाथों हमले झेल रहे थे और जेलों में बंद थे, तब RSS के वरिष्ठ विचारक विनायक दामोदर सावरकर मर्सी पिटीशन लिख रहे थे और उनके सदस्य मुखबिर के तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे."