Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बंगाल की खाड़ी में नवंबर अंत तक चौथा चक्रवात संभव।

तीन चक्रवात बनने के बाद, 1987 से तुलना हो रही।

अल नीनो, एमजेओ ने चक्रवात बनने की स्थितियाँ अनुकूल कीं।

आईएमडी के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर में चक्रवात सामान्य हैं।

Bay of Bengal Cyclone: अक्टूबर के आखिर से बंगाल की खाड़ी में तीन चक्रवात बन चुके हैं और नवंबर के अंत तक यहां एक और चक्रवर्ती सिस्टम बन सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 19 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवर्ती गतिविधि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने का अनुमान जताया है. 22 नवंबर को आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के पास एक चक्रवती परिसंचरण विकसित हो सकता है. फिलहाल इसकी तीव्रता, रास्ते और प्रभाव के बारे में कुछ भी तय नहीं है.

अक्टूबर के आखिर से तीन चक्रवात

अकबर के आकार से बंगाल की खाड़ी में अर्नब, मुरासु और अकवान नाम के सिस्टम बन चुके हैं. अगर अभी बन रहा चक्रवाती परिसंचरण और मजबूत होकर चक्रवात का रूप ले लेता है तो यह चौथा चक्रवात होगा. हालांकि आईएमडी ने अभी तक ऐसा कोई भी पूर्वानुमान जारी नहीं किया है जो इस विकास की पुष्टि करता हो.

1987 की तुलना 2026 से क्यों की जा रही है?

महापात्र ने इस पैटर्न की तुलना 1987 से की है. यह एक ऐसा साल था जब अल नीनो काफी मजबूत था. उन्होंने कहा कि लगभग 24 दिनों के अंदर तीन चक्रवातों का बना असामान्य है और यह उस समय देखे गए मौसम पैटर्न से काफी ज्यादा मिलता जुलता है.

19 नवंबर की आईएमडी रिपोर्ट के मुताबिक भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो की स्थिति काफी मजबूत है. विभाग का यह अनुमान है कि 2026 के अंत तक यह स्थिति और तीव्र हो सकती है और जनवरी-मार्च 2027 तक पर बनी रह सकती हैं. अल नीनो समुद्र और वायुमंडल के तापमान और हवा के पैटर्न को प्रभावित करता है लेकिन इसे इन तीनों चक्रवातों के बनने का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता.

चक्रवात बनने में मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन की क्या भूमिका?

आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन अभी एक ऐसे चरण में है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात बनने के लिए अनुकूल है. मौसम से जुड़ी इस ट्रॉपिकल घटना में बादल, बारिश और हवाओं के पैटर्न शामिल होते हैं. इसका अनुकूल चरण समुद्र के ऊपर कन्वेक्शन को मजबूत कर सकता है. इससे बादल और तूफानी गतिविधि विकसित होती हैं. इससे कम दबाव का क्षेत्र बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो सकती हैं.

अक्टूबर से दिसंबर का समय सक्रिय क्यों होता है?

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने के लिहाज से अक्टूबर से दिसंबर तक का समय काफी जरूरी होता है. आईएमडी के महानिदेशक के मुताबिक आमतौर पर इन महीनों के दौरान इस क्षेत्र में चार से पांच चक्रवात होते हैं. इस दौरान बार-बार बनने वाले सिस्टम भले ही असामान्य लगें लेकिन यह मौसमी पैटर्न के दायरे में ही आते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया में पानी बेचने वाली पहली कंपनी कौन थी, Bisleri विवाद के बीच जानिए कहानी?

चक्रवात बनने के लिए किन स्थितियों की जरूरत ?

चक्रवात बनने के लिए समुद्र की सतह का गर्म तापमान, वातावरण में पर्याप्त नमी, कम वर्टिकल विंड शियर और अनुकूल वायुमंडलीय स्थिति मददगार होती हैं. कम विंड शियर का मतलब है कि ऊंचाई के साथ हवा की रफ्तार और दिशा में काफी कम बदलाव होता है.

यह भी पढ़ें: नेपाल के अलावा किन-किन देशों में जाती है भारतीय रेल? देखें पूरी लिस्ट