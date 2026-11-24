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Wedding Gift Rules: भारत में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है. घर-घर में गेस्ट लिस्ट, वेडिंग फूड मेन्यू और गिफ्ट आइटम्स जोर-शोर से साथ खरीदे जा रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक ऐसा सवाल उठ रहा है, जिस पर शायद ही लोगों का ध्यान जाता है और वह सवाल है कि आप अपनी खुद की शादी में किसी रिश्तेदार से आखिर कितना महंगा तोहफा ले सकते हैं? दूसरा सवाल यह है कि कितने महंगे गिफ्ट पर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट में शादी के गिफ्ट या कैश को लेकर नियम जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपकी एक गलती सारा मजा किरकिरा कर सकती है. आइए समझें.

शादी में कितना महंगा हो सकता है गिफ्ट?

खुद की शादी में अधिकतम गिफ्ट लेने की कीमत पर कोई अधिकतम सीमा नहीं लागू होती है. भारत में तो शादी के मौके पर महंगी ज्वैलरी, कैश या प्रॉपर्टी आदि देने का भी रिवाज है. हालांकि शादी के मौके पर यह सब टैक्स फ्री होते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के तहत शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि कैश देने की सीमा होती है, जिस पर नियम लागू होता है.

कैश गिफ्ट के लिए क्या है नियम?

गिफ्ट आइटम पर टैक्स नहीं लगता, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कितनी भी रकम किसी को कैश गिफ्ट कर सकते हैं. इनकम टैक्स कानून की मानें तो आप किसी एक व्यक्ति से दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश गिफ्ट नहीं ले सकते हैं. अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश गिफ्ट में देता है तो यह नियमों के खिलाफ है.

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नियम से ज्यादा कैश लेने पर कितना है जुर्माना?

अगर आपने ध्यान नहीं दिया और नियम से ज्यादा कैश ले लिया तो जुर्माना तय है. जुर्माने के तहत आप पर उतने की पेनाल्टी लगेगी जितना आपने नियम तोड़कर कैश लिया है. अगर किसी ने आपको ढाई लाख कैश दिया है तो ढाई लाख का जुर्माना लगेगा. अगर 4 लाख कैश दिया है तो पूरे 4 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा. धारा 269ST के तहत यह पेनाल्टी लगाई जाती है.

अगर ज्यादा रकम देनी है तो क्या करें?

अगर कोई आपको शादी पर 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में देने का इच्छुक है तो सबसे पहले उससे पैसे कैश में न लें. आप उस अमाउंट को चेक, IMPS, RTGS, NEFT या किसी अन्य ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए ले सकते हैं. इस तरीके से आप अपने मन मुताबिक गिफ्ट भी ले सकेंगे और जुर्माने से भी बच जाएंगे. इसके अलावा जो भी आपको शादी में बड़े गिफ्ट्स जैसे कैश, महंगी संपत्ति या फिर ज्वैलरी दी जाती है तो उसका हिसाब जरूर रखें. गिफ्ट लिस्ट, शादी का कार्ड, गिफ्ट डीड और बैंक स्टेटमेंट को संभालकर रखना बहुत जरूरी है, जिससे वक्त पर आयकर विभाग को दिखाया जा सके.

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