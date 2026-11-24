Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मालिक, बीमा से मरम्मत खर्च, मानवीय गतिविधि मुख्य कारण होती।

Undersea Internet Cable: समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल अंतरराष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का परिवहन करती हैं. जब कोई केबल खराब हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए एक खास समुद्री अभियान की जरूरत होती है. मरम्मत कंपनियां इस काम को करती हैं और केबल मालिक मरम्मत की व्यवस्था और इसमें आने वाला खर्च उठाता है. रखरखाव समझौते और बीमा लागत को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं. जिम्मेदार पोत को भी जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है.

मरम्मत कौन करता है?

अल्काटेल सबमरीन नेटवर्क्स, ग्लोबल मरीन सिस्टम्स, ऑरेंज मरीन और सबकॉम जैसी कंपनियां पनडुब्बी केबलों को स्थापित और मरम्मत करती हैं. वे विशेष पोतों का संचालन करती हैं और खराबी की गहराई के आधार पर रीमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स सहित पानी के नीचे के उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं.

केबल मालिक केबल रखरखाव समझौतों पर निर्भर रहते हैं. मालिक समुद्री क्षेत्रों में मरम्मत पोतों और तकनीकी सेवाओं तक पहुंच के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं. भारत दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर केबल रखरखाव समझौता क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

भारत के पास कोई समर्पित पनडुब्बी केबल मरम्मत पोत नहीं है. ऑपरेटर विदेशी रखरखाव एजेंसियों पर निर्भर हैं. पोतों को यूएई या सिंगापुर जैसे केंद्रों से भेजा जा सकता है. उपलब्धता, पारागमन समय और सरकारी अनुमोदन मरम्मत में देरी की वजह बन सकते हैं.

केबल की मरम्मत कैसे की जाती है?

दोनों छोरों पर टर्मिनल स्टेशनों पर परीक्षण करके खराबी की जगह को तय किया जाता है. एक खास पोत को घटनास्थल पर भेजा जाता है. गहराई और परिस्थिति के आधार पर चालक दल ग्रैपल्स, आरओवी या दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करके केबल को दोबारा प्राप्त करता है. जरूरत के मुताबिक खराब हुए हिस्से को बदल दिया जाता है. टेक्नीशियन केबल को समुद्र तल पर उतरने से पहले पोत पर ही ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ते और उनका परीक्षण करते हैं.

मरम्मत का खर्चा कौन उठाता है?

कई अंतरराष्ट्रीय केबल दूरसंचार और टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा फाइनेंस की गई हैं. हालांकि कुछ का एक ही निजी मालिक है. एयरटेल, जियो, एटी एंड टी, गूगल और मेटा ने केबल परियोजनाओं में भाग लिया है. मालिक अपनी खुद की हिस्सेदारी और संविदात्मक शर्तों के मुताबिक रखरखाव शुल्क और मरम्मत खर्चों का भुगतान करते हैं.

बीमा पॉलिसी की शर्तों के अधीन भूकंप, पानी के नीचे भूस्खलन, जहाज के लंगर या फिर मछली पकड़ने से होने वाले नुकसान को कवर कर सकता है. यह पूरी लागत को कवर नहीं कर सकता.

अगर जांच में नुकसान का संबंध पोत के लंगर या फिर मछली पकड़ने की गतिविधि से पाया जाता है तो उसके मालिक या फिर संचालक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. स्वचालित पहचान प्रणाली रिकॉर्ड पोत की पहचान करने में मदद कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ डेटा से दोष सिद्ध नहीं होता है.

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कितनी आती है मरम्मत की लागत?

अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति का ऐसा अनुमान है कि मानव गतिविधि, मुख्य रूप से कमर्शियल मछली पकड़ना और जहाज के लंगर, पनडुब्बी केबल में होने वाली लगभग 70 से 80% खराबी की वजह बनती हैं. अकेले घिसटते हुए लंगर लगभग 30% केबल दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. दूसरी वजहों में प्राकृतिक आपदा, समुद्र तल में हलचल और तकनीकी खराबी शामिल हैं.

लागत गहराई, नुकसान की गंभीरता, जहाज की दूरी और मरम्मत के वक्त के मुताबिक अलग-अलग होती है. अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति का ऐसा अनुमान है कि मरम्मत की औसत लागत £500,000 से £1 मिलियन तक है. कुछ अनुमानों के मुताबिक एक ऑपरेशन की लागत 1 मिलियन डॉलर से 3 मिलियन डॉलर तक भी हो सकती है.

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