Mineral Water vs Packaged Drinking Water: सफर के दौरान प्यास बुझाने के लिए जब भी हम किसी दुकान से पानी की बंद बोतल खरीदते हैं, तो अनजाने में उसे मिनरल वाटर ही मान बैठते हैं. हाल ही में देश के एक चर्चित बोतलबंद पानी बिसलेरी के सैंपल को लेकर नियामक की जांच और गुणवत्ता से जुड़ी चर्चाओं ने आम उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. हकीकत यह है कि बाजार में बिकने वाली हर सीलबंद बोतल मिनरल वाटर नहीं होती, बल्कि भारत में बोतलबंद पानी की दो अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं, जिनका अंतर जानना हर खरीदार के लिए बेहद जरूरी है.

क्या होता है पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर?

आम बोलचाल में हम जिस बोतलबंद पानी को रोजाना खरीदते हैं, वह अधिकतर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई और भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के नियमों के मुताबिक, यह ऐसा पेयजल है जो प्राकृतिक मिनरल वाटर की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसे विभिन्न जलस्रोतों से लेकर पीने योग्य बनाया जाता है. इस पानी को सुरक्षित बनाने के लिए फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और अन्य अनुमत शोधन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, ताकि यह मानव उपभोग के मानकों पर खरा उतर सके. इसके बाद इसे बोतलों या पाउच में पैक कर बाजार में बेचा जाता है.

नेचुरल मिनरल वाटर इससे कितना अलग है?

नेचुरल मिनरल वाटर की पहचान और मानक काफी सख्त होते हैं. बीआईएस और एफएसएसएआई के प्रावधानों के अनुसार, इसे सीधे किसी प्राकृतिक झरने या सुरक्षित भूमिगत जलस्रोत से प्राप्त किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से विशिष्ट खनिज लवण और ट्रेस एलिमेंट्स संतुलित मात्रा में मौजूद रहते हैं. इस पानी की रासायनिक संरचना स्वाभाविक रूप से स्थिर रहती है और इसे प्रदूषण से बचाते हुए स्रोत के बिल्कुल करीब स्वच्छ परिस्थितियों में ही पैक किया जाता है. इसमें केवल अत्यंत सीमित और अनुमत प्रक्रियाओं की ही इजाजत होती है, ताकि पानी के मूल प्राकृतिक खनिज और उसकी स्वाभाविक विशेषताएं नष्ट न हों.

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बोतल खरीदते समय कैसे करें दोनों की पहचान?

दोनों प्रकार के पानी के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके स्रोत, शोधन की प्रक्रिया और पैकिंग के नियमों में छिपा होता है, जिसे बोतल के लेबल पर देखकर आसानी से परखा जा सकता है. भारतीय मानक ब्यूरो ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग मानक कोड तय किया है, जबकि पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के लिए एक भिन्न मानक कोड लागू होता है.

खरीदारी करते समय बोतल पर स्पष्ट रूप से लिखे श्रेणी के नाम और मानक चिह्न पर नजर डालकर उपभोक्ता यह समझ सकते हैं कि वे सामान्य शोधित पेयजल खरीद रहे हैं या फिर प्राकृतिक खनिजों से युक्त मिनरल वाटर. कीमत में भी दोनों के बीच साफ अंतर देखा जाता है, क्योंकि नेचुरल मिनरल वाटर के स्रोत संरक्षण और पैकिंग की लागत कहीं अधिक होती है.

बोतलबंद पानी की गुणवत्ता केवल उसके ब्रांड नाम पर नहीं, बल्कि निर्माण की तारीख, बैच नंबर, सील की मजबूती और लेबल पर दर्ज मानक प्रमाणन पर निर्भर करती है. कई बार तेज धूप या अनुचित तापमान में लंबे समय तक रखी गई प्लास्टिक की बोतलें भी पानी के स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए बोतल खरीदते वक्त श्रेणी के नाम के साथ-साथ उसके रखरखाव और निर्माण विवरण की जांच भी करनी चाहिए.

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