Gold Price In Mughal Period: पिछले कुछ दिनों में सोने के भाव तेजी से गिर रहे थे, लेकिन कल यानि सोमवार को गोल्ड रेट में तेजी देखने को मिली. आज शेयर मार्केट बंद है, इसलिए सोने-चांदी के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन पिछले दिन के क्लोजिंग भाव आधार पर आज 10 ग्राम सोने का रेट 1,26,021 रुपये हो गया है. लेकिन क्या आपको पता है कि मुगलों के दौर में सोने का भाव क्या था? उस दौर में तो सोने के रेट इतने कम थे कि आज अगर वो भाव हो जाएं तो हर आदमी किलो के भाव में गोल्ड खरीद के रख सकता है. आइए जानें कि तब दो तोले में सोने का हार कितने रुपये में बन सकता था.

मुगल काल में सोने के भाव कितने थे?

मुगलों के दौर में देश में इतना सोना-चांदी था कि तब सोने की मोहरें, चांदी के सिक्के और तांबे के दाम चला करते थे. उस दौर में वैसे तो सोने की कीमतें आज के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन तब भी ये रेट लोगों को ज्यादा ही लगते थे, क्योंकि तब लोगों की उतनी कमाई नहीं थी. मुगल काल में खासतौर से अकबर के दौर 1605 ईस्वी की बात करें तो तब सोना आज की तरह रुपयों में नहीं बल्कि तोले और अशर्फी के हिसाब से आंका जाता था. तब एक तोला सोने का भाव करीब 15 से 20 चांदी के रुपये के आसपास रहा करता था.

मुगलों के दौर में कितने का होता था एक तोला?

मुगल काल में भी सोने-चांदी की कीमतें बाजार के हिसाब से बदलती रहती थीं. उस वक्त एक तोला सोना लगभग 11.66 ग्राम के बराबर माना जाता था. तब सोने के सिक्के मुहर या अशर्फी कहे जाते थे, जिनका वजन करीब 10.9 से 10.95 ग्राम के आसपास माना जाता था. इतिहासकारों की मानें तो उस दौर में सोने की मुहर की कीमत आमतौर पर 9 से 15 चांदी के रुपयों के बराबर होता था. मुगल शासन में त्रि-धातु प्रणाली और धातुओं को शाही टकसालों में ढाला जाता था.

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तब कितने में बन जाता था 2 तोले का हार?

आइने-अकबरी की मानें तो अकबर और जहांगीर के शासनकाल में दो तोला सोने का हार करीब 30 से 45 चांदी के रुपयों में बनकर तैयार हो जाता था. वहीं कच्चे सोने की कीमत करीब 30 से 40 रुपये के बीच थी. लेकिन तब कुशल कारीगरों और सुनारों की मजदूरी आज के मुकाबले बेहद कम थी. अगर एक नॉर्मल नक्काशी वाले हार की कारीगरी की कीमत की बात करें तो करीब 2 से 5 रुपये का खर्चा आता था. अगर हार में मीनाकारी, कुंदन या फिर हीरे-पन्ने का काम किया जाता था तो उसकी कीमत रत्नों के हिसाब से बढ़ जाती थी.

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