Gold Customs Rules: भारत में शादियों के सीजन के दौरान अक्सर विदेश में रहने वाले रिश्तेदार या परिवार के सदस्य अपने साथ सोने के गहने लेकर आते हैं. कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि घर में शादी होने पर विदेश से ज्यादा सोना लाने की कोई विशेष छूट मिलती है. लेकिन, एयरपोर्ट कस्टम के नियमों के तहत शादी के नाम पर कोई अलग से ड्यूटी-फ्री छूट नहीं दी जाती है. विदेश से सोना लाने के लिए वही सामान्य कानून लागू होते हैं, जो किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री के लिए तय किए गए हैं.

महिला और पुरुष यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा

वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किए गए बैगेज रूल्स 2026 के तहत, यदि कोई भारतीय निवासी या भारतीय मूल का व्यक्ति एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहने के बाद भारत लौट रहा है, तो वह बिना किसी कस्टम ड्यूटी के एक तय वजन तक सोने के गहने ला सकता है. इस नियम के अनुसार, एक महिला यात्री अधिकतम 40 ग्राम तक सोने के गहने ड्यूटी-फ्री ला सकती हैं, जबकि पुरुष या अन्य यात्री अधिकतम 20 ग्राम तक सोने के गहने बिना टैक्स दिए अपने साथ ला सकते हैं. नए नियमों में सरकार ने सोने के गहनों पर से पुराने रुपये यानी कीमत की सीमा को पूरी तरह हटा दिया है और अब केवल वजन के आधार पर ही यह छूट दी जाती है.

शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी तौर पर लाए गए गहने

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नियमों के अनुसार, यदि कोई अनिवासी भारतीय या विदेशी मेहमान भारत में किसी शादी या पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी मात्रा में अपने गहने लेकर आता है और समारोह के बाद उन्हें वापस विदेश ले जाना चाहता है, तो इसकी अनुमति दी जाती है. इसके लिए यात्री को भारतीय एयरपोर्ट पर उतरते ही कस्टम अधिकारियों से अस्थायी बैगेज आयात प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य होता है, यह प्रमाणपत्र दिखाकर यात्री वापसी में बिना किसी टैक्स या कानूनी अड़चन के अपने गहने वापस ले जा सकता है.

सोने के सिक्कों और बिस्किट पर अलग नियम

ड्यूटी-फ्री छूट का यह प्रावधान केवल पहने जाने वाले सोने के गहनों पर ही लागू होता है. सोने के सिक्के, बिस्किट या बार पर किसी भी तरह की ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलती है. हालांकि, यदि कोई भारतीय पासपोर्ट धारक या भारतीय मूल का यात्री कम से कम छह महीने विदेश में रहने के बाद भारत लौट रहा है, तो वह विदेशी मुद्रा में तय कस्टम ड्यूटी चुकाकर अधिकतम एक किलोग्राम तक सोना अपने साथ ला सकता है, जिसमें गहने, सिक्के या बिस्किट शामिल हो सकते हैं.

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एयरपोर्ट पर घोषणा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई

यदि कोई यात्री तय ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक सोना ला रहा है या उसके पास सोने के सिक्के और बिस्किट हैं, तो एयरपोर्ट पर रेड चैनल के जरिए कस्टम अधिकारियों को इसकी लिखित जानकारी देना अनिवार्य है. बिना घोषणा किए ग्रीन चैनल से बाहर निकलने या सामान में सोना छिपाकर लाने की कोशिश करने पर कस्टम एक्ट 1962 के तहत न केवल सारा सोना जब्त किया जा सकता है, बल्कि यात्री पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

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