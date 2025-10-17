किन-किन क्रिकेटरों की विदेश में है प्रॉपर्टी, जानें इनमें सबसे अमीर कौन?

क्रिकेट केवल मैदान तक ही सीमित नहीं रह गया है. आज के दौर में कई भारतीय क्रिकेटर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी संपत्ति में निवेश कर रहे हैं. यह सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि लग्जरी और ग्लोबल लाइफस्टाइल का प्रतीक भी बन चुका है. कई खिलाड़ियों ने विदेशों में आलीशान घर, अपार्टमेंट और रियल एस्टेट में पैसा लगाया है. लेकिन सवाल यह उठता है कि इन खिलाड़ियों में सबसे अमीर कौन है और किसने विदेश में सबसे महंगी संपत्ति खरीदी है.

विराट कोहली और उनकी विदेशी संपत्ति

सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की. उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी प्रॉपर्टी में निवेश किया है. उनका लक्जरी अपार्टमेंट और कुछ व्यावसायिक संपत्तियां यूरोप और ब्रिटेन में हैं. विराट कोहली की विदेशी संपत्ति उनकी आय और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.

महेंद्र सिंह धोनी की विदेश संपत्ति

महेंद्र सिंह धोनीअपने शांत स्वभाव और रणनीतिक खेल की वजह से कैप्टन कूल के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी विदेश में निवेश किया है. उनके पास यूके और दुबई में शानदार प्रॉपर्टी है. धोनी की संपत्ति केवल पैसों की नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के लग्जरी अंदाज के कारण भी चर्चा में रहती है.

सचिन तेंदुलकर का अंतरराष्ट्रीय निवेश

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी अपने दौर में विदेशी निवेश पर ध्यान दिया है. हालांकि उनकी विदेशी संपत्ति उतनी चर्चित नहीं रही, जितनी उनके खेल और ब्रांडिंग की वजह से रही है, लेकिन कुछ खास जगहों पर उनके लग्जरी अपार्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं.

अन्य स्टार खिलाड़ी और उनकी विदेशी संपत्ति

राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी भी विदेश में रियल एस्टेट में निवेश कर चुके हैं. इनमें कुछ निवेश व्यापारिक प्रॉपर्टी में हैं तो कुछ निजी घरों और लग्जरी अपार्टमेंट में हैं. इन निवेशों से उनके निवेश पोर्टफोलियो की वैल्यू और बढ़ गई है.

सबसे अमीर खिलाड़ी कौन?

विदेशी संपत्ति के मामले में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे माने जाते हैं. दोनों की संपत्ति की कुल कीमत करोड़ों डॉलर में आंकी जाती है. कोहली की ब्रांड वैल्यू और धोनी का लग्जरी अंदाज उन्हें भारतीय क्रिकेटरों के विदेशी निवेश में टॉप पर रखता है.

यह भी पढ़ें: Gujarat Cabinet Expansion: रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई