हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजVegetarian Countries: दुनिया में किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग, जानें किस नंबर पर आता है भारत

Vegetarian Countries: दुनिया में किस देश में रहते हैं सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग, जानें किस नंबर पर आता है भारत

Vegetarian Countries: आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ उन देशों के बारे में जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं. आइए जानते हैं इसमें भारत कौन से स्थान पर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Oct 2025 10:10 AM (IST)
Vegetarian Countries: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाला देश कौन सा है? दरअसल इसका जवाब है भारत. भारत की लगभग 30% से 40% जनसंख्या शाकाहारी जीवन शैली को अपनाती है. लेकिन सिर्फ भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो शाकाहारी भोजन को अपनाता है. आइए जानते हैं दुनिया के उन पांच देशों के बारे में जहां पर शाकाहारियों की संख्या सबसे ज्यादा है.

भारत 

सरकार के मामले में भारत सबसे ऊपर है. ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग 27.6 करोड़ लोग शाकाहारी हैं. भारत में शाकाहार की जड़ें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं. भारतीय व्यंजन शाकाहारी भोजन का शानदार नमूना पेश करते हैं. इसमें पनीर टिक्का, दाल मखनी, डोसा, पोहा और सब्जी रोटी जैसे व्यंजन शामिल हैं. 

मेक्सिको 

मेक्सिको की लगभग 19 प्रतिशत आबादी यानी कि लगभग 2.38 करोड़ लोग शाकाहारी जीवन शैली को अपनाते हैं. दरअसल यह बदलाव पशु कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में बढ़ती जागरूकता और देश के स्वाभाविक रूप से शाकाहारी अनुकूल व्यंजनों की वजह से है. बींस और मकई से लेकर एवोकाडो और मिर्च तक मैक्सिकन खाना प्लांट आधारित सामग्रियों से भरपूर होता है. 

ब्राजील

इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ब्राजील है. यहां लगभग 14% लोग यानी कि 2.9 करोड़ लोग खुद को शाकाहारी मानते हैं. यहां पर शाकाहार को अपनाना पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़ा हुआ है. खासकर पशुपालन की वजह से वनों की कटाई से जुड़ी हुई चिंताएं. साओ पाउलो और रियो डी जेनेरा जैसे शहर में पहले से कहीं ज्यादा शाकाहारी रेस्टोरेंट और बाजार हैं. 

ताइवान 

ताइवान इस सूची में चौथे स्थान पर है. यहां की लगभग 13 से 14% आबादी मांसाहार से दूर रहते हैं. यहां पर शाकाहार बौद्ध धर्म के करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों की वजह से भी इसे एक आधुनिक जीवन शैली के रूप में अपनाया जा रहा है.  सरकार भी सक्रिय रूप से शाकाहार को बढ़ावा दे रही है और यह द्वीप एशिया के सबसे जीवंत शाकाहारी भोजन परिदृश्यों में से एक है. 

इजराइल 

इस सूची में पांचवें स्थान पर इजराइल है. यहां की 13% आबादी शाकाहारी भोजन का पालन करती है. यह कदम आंशिक रूप से यहूदी आहार संबंधित नैतिकता की वजह से उठाया गया था. तल अवीव जैसे शहर दुनिया की शाकाहारी और शाकाहारी राजधानियों के रूप में पहचाने जाते हैं. यहां पर फलाफल और हम्मस से लेकर शाकाहारी सूशी और बर्गर तक कई व्यंजन सिर्फ पौधों पर आधारित बनाए जाते हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 28 Oct 2025 10:10 AM (IST)
