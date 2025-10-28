Vegetarian Countries: क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी आबादी वाला देश कौन सा है? दरअसल इसका जवाब है भारत. भारत की लगभग 30% से 40% जनसंख्या शाकाहारी जीवन शैली को अपनाती है. लेकिन सिर्फ भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो शाकाहारी भोजन को अपनाता है. आइए जानते हैं दुनिया के उन पांच देशों के बारे में जहां पर शाकाहारियों की संख्या सबसे ज्यादा है.

भारत

सरकार के मामले में भारत सबसे ऊपर है. ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग 27.6 करोड़ लोग शाकाहारी हैं. भारत में शाकाहार की जड़ें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं. भारतीय व्यंजन शाकाहारी भोजन का शानदार नमूना पेश करते हैं. इसमें पनीर टिक्का, दाल मखनी, डोसा, पोहा और सब्जी रोटी जैसे व्यंजन शामिल हैं.

मेक्सिको

मेक्सिको की लगभग 19 प्रतिशत आबादी यानी कि लगभग 2.38 करोड़ लोग शाकाहारी जीवन शैली को अपनाते हैं. दरअसल यह बदलाव पशु कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में बढ़ती जागरूकता और देश के स्वाभाविक रूप से शाकाहारी अनुकूल व्यंजनों की वजह से है. बींस और मकई से लेकर एवोकाडो और मिर्च तक मैक्सिकन खाना प्लांट आधारित सामग्रियों से भरपूर होता है.

ब्राजील

इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर ब्राजील है. यहां लगभग 14% लोग यानी कि 2.9 करोड़ लोग खुद को शाकाहारी मानते हैं. यहां पर शाकाहार को अपनाना पर्यावरणीय चिंताओं से जुड़ा हुआ है. खासकर पशुपालन की वजह से वनों की कटाई से जुड़ी हुई चिंताएं. साओ पाउलो और रियो डी जेनेरा जैसे शहर में पहले से कहीं ज्यादा शाकाहारी रेस्टोरेंट और बाजार हैं.

ताइवान

ताइवान इस सूची में चौथे स्थान पर है. यहां की लगभग 13 से 14% आबादी मांसाहार से दूर रहते हैं. यहां पर शाकाहार बौद्ध धर्म के करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों की वजह से भी इसे एक आधुनिक जीवन शैली के रूप में अपनाया जा रहा है. सरकार भी सक्रिय रूप से शाकाहार को बढ़ावा दे रही है और यह द्वीप एशिया के सबसे जीवंत शाकाहारी भोजन परिदृश्यों में से एक है.

इजराइल

इस सूची में पांचवें स्थान पर इजराइल है. यहां की 13% आबादी शाकाहारी भोजन का पालन करती है. यह कदम आंशिक रूप से यहूदी आहार संबंधित नैतिकता की वजह से उठाया गया था. तल अवीव जैसे शहर दुनिया की शाकाहारी और शाकाहारी राजधानियों के रूप में पहचाने जाते हैं. यहां पर फलाफल और हम्मस से लेकर शाकाहारी सूशी और बर्गर तक कई व्यंजन सिर्फ पौधों पर आधारित बनाए जाते हैं.

