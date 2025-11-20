हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में कौन सा देश खरीदता है सबसे ज्यादा अमेरिकी हथियार, जानें कितना ताकतवर?

दुनिया में कौन सा देश खरीदता है सबसे ज्यादा अमेरिकी हथियार, जानें कितना ताकतवर?

Largest Buyer Of US Weapons: अमेरिका के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार कौन है, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का पूरा सच है. आइए इसके बारे में जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Nov 2025 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया भर में हथियारों की होड़ किस दिशा में जा रही है, यह समझने के लिए बस एक सवाल काफी है कि आखिर कौन-सा देश अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है? जवाब जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प हैं वे आंकड़े जो हथियारों की खरीद-फरोख्त के पीछे की ताकत, दबदबा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पूरा खेल उजागर करते हैं. आइए उस देश के बारे में जान लेते हैं.

कौन सा देश इसमें है अव्वल?

वैश्विक स्तर पर हथियारों का व्यापार सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि कूटनीति, शक्ति और प्रभुत्व का खेल भी है, अमेरिका कई दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, और इसके ग्राहक देशों की सूची में सबसे ऊपर जिस देश का नाम आता है, वह है सऊदी अरब. पश्चिम एशिया में अपनी सुरक्षा, सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए सऊदी अरब ने पिछले एक दशक में अमेरिका से हथियारों की सबसे बड़ी खरीदारी की है. 

सऊदी अरब कैसे बना सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार खरीदार?

 2011 से लगातार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक

रिपोर्टों के अनुसार 2011 से अब तक सऊदी अरब अमेरिका के हथियारों पर 6.5 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर चुका है. यह अमेरिकी रक्षा निर्यात का लगभग 10% माना जाता है, जो किसी एक देश के लिए बेहद बड़ा हिस्सा है. यह खर्च सिर्फ छोटे हथियारों पर नहीं, बल्कि उन्नत तकनीक वाले लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और हाई-टेक निगरानी उपकरणों पर किया गया है. 

2017 का ऐतिहासिक डिफेंस डील

2017 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई 109.7 बिलियन डॉलर की मेगा डील ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था. यह इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील में से एक थी. इस समझौते के बाद सऊदी अरब ने अत्याधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप हासिल की, जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, टैंक, हेलीकॉप्टर, रडार, और युद्धक विमान शामिल थे.

क्यों इतनी भारी खरीदारी करता है सऊदी अरब?

ईरान से बढ़ते तनाव के कारण सऊदी अरब हथियारों की भारी खरीद करता है. इसके अलावा मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए. अपनी सुरक्षा को अमेरिका की तकनीक के साथ मजबूत करने के लिए, यमन युद्ध और क्षेत्रीय सैन्य ऑपरेशनों के समर्थन में. सऊदी अरब अमेरिका से हथियार खरीदकर अपने सैन्य ढांचे को न केवल मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक बड़े खिलाड़ी की तरह अपनी जगह बनाता है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 20 Nov 2025 06:01 PM (IST)
US Weapons Largest Buyer Of US Weapons Saudi Arabia Arms Deal Saudi Military Power
