हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDeath Penalty: फांसी की सजा देने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें अब तक कितने लोगों को मिली सजा-ए-मौत?

Death Penalty: फांसी की सजा देने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें अब तक कितने लोगों को मिली सजा-ए-मौत?

Death Penalty: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आज भी मौत की सजा दी जाती है. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश और सबसे ज्यादा किस देश में यह सजा दी जाती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Apr 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चीन मौत की सजा देने में दुनिया में सबसे आगे।
  • ईरान, सऊदी अरब, इराक, अमेरिका में मौत की सजा जारी।
  • 2024 में 15 देशों में 1518 लोगों को मौत की सजा।
  • हत्या, आतंकवाद, नशीले पदार्थों के लिए मौत की सजा का प्रावधान।

Death Penalty: मौत की सजा दुनिया भर में सजा के सबसे ज्यादा बहस वाले रूपों में से एक मानी जाती है. जहां कई देशों ने इसे खत्म कर दिया है वहीं कई देश अभी भी सक्रिय रूप से मौत की सजा देते हैं. वैश्विक  रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को मौत की सजा देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे माना जाता है. हालांकि वहां पर अब तक कितने लोगों को मौत की सजा दी गई है इसका कोई सार्वजनिक डेटा मौजूद नहीं है.  मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि वहां हर साल हजारों लोगों को मौत की सजा दी जाती है.

सबसे ज्यादा मौत की सजा देने वाले शीर्ष देश 

एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठनों द्वारा कम्पाइल्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के मुताबिक कई देश लगातार टॉप पर बने हुए हैं. ईरान वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है. यहां 2024 में कम से कम 972 लोगों को मौत की सजा दी गई और 2025 में 800 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दिए जाने की रिपोर्ट है. सऊदी अरब में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. यहां 2024 में 345 लोगों को मौत के सजा दी गई. 

इसी के साथ इराक में 2024 में कम से कम 63 लोगों को मौत की सजा दी गई. वहीं अमेरिका भी मौत की सजा देना जारी रखे हुए हैं. यहां 2024 में 25 लोगों को मौत की सजा दी गई. 

यह भी पढ़ें: एडवांस टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम के बावजूद कैसे खत्म हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर हुआ क्या था?

वैश्विक स्तर पर मौत की सजा के आंकड़े बढ़ रहे हैं 

2024 में दुनिया भर के 15 देशों में कम से कम 1518 लोगों को मौत की सजा दी गई. यह डेटा चीन को छोड़कर है क्योंकि वहां का कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है. यह 2023 की तुलना में 32% की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

किन अपराधों के लिए मौत की सजा दी जाती है?

मौत की सजा आमतौर पर हत्या, आतंकवाद और नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए दी जाती है. कुछ देशों में भ्रष्टाचार या फिर राजनीतिक अपराधों के लिए भी मौत की सजा दी जा सकती है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में कानून काफी अलग-अलग होते हैं.  भारत में अभी भी मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही किया जाता है. आजादी के बाद से कम से कम 752 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें: कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद क्यों है, बाकी सब राज्यों में खाकी क्यों?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 28 Apr 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Death Penalty China Executions Iran Executions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Death Penalty: फांसी की सजा देने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें अब तक कितने लोगों को मिली सजा-ए-मौत?
फांसी की सजा देने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें अब तक कितने लोगों को मिली सजा-ए-मौत?
जनरल नॉलेज
Indus Valley: एडवांस टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम के बावजूद कैसे खत्म हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर हुआ क्या था?
एडवांस टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम के बावजूद कैसे खत्म हो गई सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर हुआ क्या था?
जनरल नॉलेज
Heatwave Deaths In India: हीट वेव से देश में हर साल कितनी मौतें, देख लीजिए आंकड़े
हीट वेव से देश में हर साल कितनी मौतें, देख लीजिए आंकड़े
जनरल नॉलेज
Kolkata Police Uniform: कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद क्यों है, बाकी सब राज्यों में खाकी क्यों?
कोलकाता पुलिस की वर्दी सफेद क्यों है, बाकी सब राज्यों में खाकी क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला?
Ajay Pal Viral Video | Bengal Election 2026: ममता के गढ़ में वोटिंग से पहले खेला? | BJP | TMC | News
Strait of Hormuz : होर्मुज निकला ईरान का सबसे घातक हथियार! | US-Iran War Update | Trump
US-Iran War Update : Trump के शिकंजे में फंसा Pakistan, ईरान ने हाथ खींचकर सबको चौंकाया ! |
US vs Iran War 2026 : होर्मुज में अमेरिका की महा-नाकेबंदी! तैनात किए सबसे घातक Fighter Jets |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
जिस जज स्वर्णकांता ने केजरीवाल केस से खुद को हटने से किया था इनकार, अब इस केस से कर लिया अलग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी
गुजरात
Gujarat Nikay Chunav Results 2026 Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
Live: गुजरात निकाय चुनाव में BJP की सुनामी के बीच बढ़ीं चिंता की लकीरें! कांग्रेस ने गढ़ में लगाई सेंध
क्रिकेट
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
पर्पल कैप के लिए कांटे की टक्कर, भुवनेश्वर कुमार के सिर पर ताज; जानें ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा
इंडिया
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
चिकन न बनाने पर डांटा, गुस्साई पत्नी ने हंसिए से काट डाला पति, रोंगटे खड़े करने वाली खबर
साउथ सिनेमा
राजामौली की 'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
'Varanasi' के बाद महेश बाबू ने साइन कीं 3 बैक-टू-बैक बड़ी फिल्में? टीम ने दिया ऑफिशियल अपडेट
ट्रेंडिंग
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
DC vs RCB में कोहली नहीं, इस ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने लूटी महफिल! कैमरा भी छोड़ बैठा मैच, वायरल हुआ क्यूट मोमेंट
हेल्थ
Pregnancy Care in Summer: बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
बढ़ती गर्मी में प्रेग्नेंट महिलाओं को हो सकती हैं कई दिक्कतें, ऐसें रखें अपना ख्याल
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget